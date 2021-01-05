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05.01.2021 - 15:23 |

Tansiyon Belirtileri Nelerdir? DüÅŸük Ve Yüksek Tansiyon NasÄ±l AnlaÅŸÄ±lÄ±r?

Tansiyon, tÃ¼m dÃ¼nyada yaygÄ±n olarak gÃ¶rÃ¼len rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n baÅŸÄ±nda gelir. YÃ¼ksek ve dÃ¼ÅŸÃ¼k olarak iki kÄ±sÄ±mda deÄŸerlendirilen tansiyon, yÃ¼kseldiÄŸinden insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye sokabilir. Tansiyon nedir, belirtileri nelerdir, yÃ¼ksek ve dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyon farklarÄ± nelerdir gibi sorulara cevaplarÄ± derledik.Â

Tansiyon Belirtileri Nelerdir? DüÅŸük Ve Yüksek Tansiyon NasÄ±l AnlaÅŸÄ±lÄ±r?
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Â DÃ¼nyada yaygÄ±n olan tansiyon hastalÄ±klarÄ±, Ã¼lkemizde her Ã¼Ã§ kiÅŸide bir kiÅŸide yÃ¼ksek tansiyon olarak kendini gÃ¶sterir. YÃ¼ksek tansiyon durumunda, etkili tedaviyle sorunlar giderilebilir. YÃ¼ksek tansiyon, Ã§eÅŸitli diÄŸer rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± da tetikleyebilir.Â 

Â Tansiyon Nedir?

Â Tansiyon kÄ±saca kan basÄ±ncÄ± deÄŸeridir. Kan basÄ±ncÄ±nÄ±n artmasÄ± durumunda yÃ¼ksek, basÄ±ncÄ±n dÃ¼ÅŸmesi halinde dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyon ortaya Ã§Ä±kar. YÃ¼ksek tansiyon, dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyona gÃ¶re Ã§ok daha tehlikelidir ve tedavi gerektirir.

Â YÃ¼ksek tansiyon tedavi edilmediÄŸinde, kan damarlarÄ±ndaki basÄ±nÃ§, kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±na, beyin hasarÄ±na, felce neden olabilir. Hipertansiyonun neden olduÄŸu hastalÄ±klarÄ±n Ã§oÄŸu, hayati tehlikelere neden olabilecek rahatsÄ±zlÄ±klardÄ±r.Â 

Â Tansiyon Belirtileri Nelerdir?

Â Tansiyon, yani kan damarlarÄ±ndaki basÄ±nÃ§ yÃ¼ksek ve dÃ¼ÅŸÃ¼k olarak iki kÄ±sÄ±mda deÄŸerlendirilir. DolayÄ±sÄ±yla yÃ¼ksek ve dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyonun belirtileri birbirinden farklÄ±dÄ±r. Ä°kisi de farklÄ± belirtiler gÃ¶sterebildiÄŸi gibi, birbirinden Ã§ok ayrÄ± sorunlara neden olabilirler. YÃ¼ksek tansiyon Ã§ok tehlikeli olabiliyorken, dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyon genellikle baÅŸ dÃ¶nmesiyle kendisini gÃ¶sterebiliyor.Â 

Â YÃ¼ksek Tansiyon Belirtileri Nelerdir?

Â DÃ¼nyada yaygÄ±n olarak gÃ¶rÃ¼len yÃ¼ksek tansiyonun, ortak belirtileri olabildiÄŸi gibi kiÅŸiden kiÅŸiye deÄŸiÅŸen belirtileri de gÃ¶rÃ¼lebilir. 180/110 mmHg'nin Ã¼zerinde seyrettiÄŸinde belirtiler ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸlar.Â 

YÃ¼ksek tansiyon durumunda bacaklarda ÅŸiÅŸkinlikler ortaya Ã§Ä±kar.Â 

Ã‡ift gÃ¶rme ve bulanÄ±k gÃ¶rme rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± meydana gelebilir.Â 

Tansiyon yÃ¼kselmesinde, Ã¶zellikle idrara sÄ±klÄ±kla Ã§Ä±kÄ±labilir. Daha Ã§ok gece vakti sÄ±klÄ±kla uyanarak idrara Ã§Ä±kma durumlarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.Â 

Nefes darlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik yÃ¼ksek tansiyonun yaygÄ±n belirtileri arasÄ±nda yer alÄ±r.Â 

Burunda ara sÄ±ra kanamalar ve kulak Ã§Ä±nlamalarÄ± yÃ¼ksek tansiyonun belirtileri arasÄ±ndadÄ±r.Â 

BaÅŸ dÃ¶nmesi, baÅŸta aÄŸrÄ±, kalp aÄŸrÄ±sÄ± ve kalp atÄ±ÅŸlarÄ±nda dÃ¼zensizlik yÃ¼ksek tansiyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼len belirtiler arasÄ±nda yer alabilir.Â 

Bu belirtiler, yÃ¼ksek tansiyonu olan Ã§oÄŸu kiÅŸide gÃ¶rÃ¼lebilir. BunlarÄ±n haricinde birÃ§ok farklÄ± belirtiler, yÃ¼ksek tansiyonu olan kiÅŸilerde gÃ¶rÃ¼lebilir.Â 

Â Â DÃ¼ÅŸÃ¼k Tansiyon Belirtileri Nelerdir?

Â Hipotansiyon olarak adlandÄ±rÄ±lan dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyon, kan basÄ±ncÄ±nÄ±n belli deÄŸerlerin altÄ±na dÃ¼ÅŸmesi sonucunda ortaya Ã§Ä±kar. TÄ±bbi olarak genellikle bÃ¼yÃ¼k sorunlara neden olduÄŸu sÃ¶ylenemez. Genellikle hafif belirtilerle ortaya Ã§Ä±kar.Â 

Tansiyon dÃ¼ÅŸmesi durumlarÄ±nda, baÅŸ dÃ¶nmesi ve bayÄ±lmalar sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼lebilir. BaÅŸ dÃ¶nmesi hafif belirti olarak kabul edilirken, bayÄ±lmalarÄ±n sÄ±klaÅŸmasÄ± ciddi vaka olarak gÃ¶rÃ¼lebilir.Â 

Tansiyonun aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde dÃ¼ÅŸmesi, ÅŸok yaÅŸanmasÄ±na neden olabilir. MÃ¼dahale edilmediÄŸinde ÅŸok durumu hayati tehlikelere yol aÃ§abilir.Â 

DÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyonda, aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde kanama ve alerjik reaksiyonlar sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼lebilir.Â 

Sersemlik, denge kayÄ±plarÄ± ve yÃ¼rÃ¼mekte zorluklar Ã§ekme dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyonun nedenleri arasÄ±ndadÄ±r. AÅŸÄ±rÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyon durumlarÄ±, hayatÄ± tehdit edebilir. Bu nedenle dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda, ciddiye alÄ±narak uzmanlara baÅŸvurulmalÄ± ve buna gÃ¶re davranÄ±lmalÄ±dÄ±r.Â 

Â YÃ¼ksek ve DÃ¼ÅŸÃ¼k Tansiyon NasÄ±l AnlaÅŸÄ±lÄ±r?

Â YÃ¼ksek ve dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyon durumlarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in belirtilere mutlaka bakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Her iki durumda da hastada Ã§eÅŸitli belirtiler gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Hasta sizseniz belirtileri dikkatle takip edebilir, yÃ¼ksek veya dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olduÄŸunu anlayabilirsiniz. Nadir de gÃ¶rÃ¼lse bazÄ± hastalÄ±klarda ciddi olarak gÃ¶rÃ¼len dÃ¼ÅŸÃ¼k ve yÃ¼ksek tansiyon birlikte gÃ¶rÃ¼lebilir.Â 

Â YÃ¼ksek Tansiyonun Tedavisi Nedir?

Â YÃ¼ksek tansiyon tedavisi iÃ§in tanÄ± konulmasÄ± gerekir. UzmanlarÄ±n kan deÄŸerlerini aldÄ±ktan sonra teÅŸhis koyduklarÄ± yÃ¼ksek tansiyon, Ã§eÅŸitli yollarla tedavi edilebilir. Ã–zellikle kiÅŸinin yaÅŸam tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi Ã¶nerilebilir. Bunun yanÄ± sÄ±ra ilaÃ§ tedavisi gerek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ durumlarda uygulanÄ±r. DoÄŸal Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶neltme, yapay Ã¼rÃ¼nlerden uzak durulmasÄ± Ã¶nerilenler arasÄ±ndadÄ±r. Hasta tÃ¼m kurallara riayet ederse, yÃ¼ksek tansiyon tedavi edilebilir bir rahatsÄ±zlÄ±ktÄ±r.Â 

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