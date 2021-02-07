Tarçın Maskesi Tarifi: Bal Tarçın Ve Limon Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?



Tarçın maskesi, cilt kırışıklıklarını önler ve birebir katkı sağlar. Diğer yandan cilt üzerinde meydana gelen egzama, enfeksiyon, mantar ya da alerjik kızarıklıkları da hızla tedavi etmektedir.



Tarçının Cilde Faydaları



Hindistan ve Çin başta olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde tarçın, cilt tedavilerinde kullanılmaktadır. Pek çok faydası bulunan tarçın;

Kan dolaşımını hızlandırarak, cildin ton dengesini korur,

Akne, egzama, mantar, bakteri gibi enfeksiyonel etkilere karşı tedavi yöntemidir,

Cilt altındaki serbest radikallerin yayılmasını engeller,

Cildin nem oranını dengeler ve hem kurumasını hem de yağlanmasını engeller.



Farklı İhtiyaçlara Özel Tarçın Maskesi Tarifleri



Güçlü, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak herkesin hayalidir. Ancak hayal kurmanın ötesine geçip, en başta cilt bakımını aksatmamak gerekmektedir. Bunun için ilk akla gelen malzemelerin başında tarçın gelir. Tarçın ile yapılan maskeler cildinizin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri almasını sağlayacaktır.



Tarçın ve Bal Maskesi



Sıklıkla tercih edilen tarçın maskesi yöntemlerinden biri, bal ile karıştırılandır. Bu maske cildinizin ihtiyacı olan nem dengesini sağlar. Kısa bir zaman ayırarak uygulayacağınız bu maske ile başka bir nemlendirici ürüne ihtiyacınız kalmaz.



Bir tatlı kaşığı toz tarçını, bir yemek kaşığı bal ile karıştırın. Cildinizi ılık suyla temizledikten sonra karışımı sürün. 15 dakika bekleyin ve yine ılık suyla yıkayın.



Tarçın ve Limon Maskesi;



Sivilce sorunu ile karşı karşıyaysanız o halde limon ve tarçın maskesi deneme vaktiniz gelmiş demektir. Bir tatlı kaşığı toz tarçın ile iki çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Leke ya da sivilcelerin olduğu bölgelerde 20 dakika bekletin. Daha sonra cildinizi ılık suyla durulayın.



Tarçın ve Yoğurt Maskesi;



Cilt tonunuzu dengelemek ve gözeneklerinizi sıkılaştırmak istiyorsanız, o halde yoğurt ve tarçın maskesi tercih etmelisiniz. Bir tatlı kaşığı toz tarçını, iki yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Karışımı temiz cildinize uygulayın. Kuruyana kadar bekledikten sonra, parmak uçlarınızla sıvazlayarak cildinizden çıkarın ve bol suyla yıkayın.



Tarçın ve Yumurta Akı Maskesi;



Cildinizi hem bakterilerden hem de ölü deriden arındırmak, sıkılaştırmak ve canlandırmak istiyorsanız, tarçın ve yumurta akı ile yapılan maskeyi mutlaka denemelisiniz. Bir yumurtanın akı içerisine, bir çay kaşığı tarçın ekleyin ve bu karışımı cildinize sürün. 20 dakika bekletin ve daha sonra ılık su ile masaj yaparak durulayın.