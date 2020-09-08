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08.09.2020 - 17:30 |

Tarhun Otunun Faydaları Nelerdir? Tarhun Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Günümüzde tarhun otu pek çok yönden kişilere oldukça etkili özellikler sunan şifalı bir ot olmaktadır. Tarhun otu, düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman kullanan kişilere birçok farklı alanlar üzerinde yarar sağladığı bilinmektedir. Sağlık açısından da çok önemli olduğu için tarhun otu nedir? Tarhun otunun faydaları nelerdir? Tarhun otu çayı nasıl yapılır? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Tarhun Otunun Faydaları Nelerdir? Tarhun Otu Çayı Nasıl Yapılır?
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Tarhun ya da Artemisia dracunculus olarak bilinen bu ot ayçiçeği ailesinden gelmekte olan çok yıllık bir bitkidir. Lezzeti, kokusu ve tıbbi amaçları yönünden çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tarhun Otu Nedir?

Ülkemizde yeşil altın ya da ejder otu gibi adlar ile de bilinen tarhun bitkisinin ana vatanı aslen Sibirya'dır. Tarhun otu, içerdiği magnezyum, demir, çinko ve de kalsiyum gibi oldukça iyi bir mineral kaynağı olarak yer almaktadır. Bu bitki, A vitamini, B-6 ve C vitamini bakımından çok zengindir. Ayrıca Fransızlar tarafından bu ot, otların kralı şeklinde adlandırılmaktadır.

Tarhun Otunun Faydaları Nelerdir?

Tarhun otunun sağlık açısından faydaları saymak ile bitmez. Tarhun otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şu şekildedir. Öncelikle tarhun otu iyi bir antioksidan kaynağı olmaktadır. Tarhun otu, özellikle de Türkiye ülkesinde yetiştirilen türü, serbest radikallerin kişinin vücudundaki etkileri nötrleştirmeye yardımcı olmayı sağlayabilecek antioksidan özelliklere sahiptir.

Birden fazla sayıda faydası olan tarhun otunun diğer bir faydası diş ağrısına çözüm olmasıdır. Tarih boyunca tarhun otu her daim diş ağrısı için oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Eski Yunan ülkesine göre bu otun uyuşturma kabiliyeti yüksek olması nedeni ile bu otu çiğnemişlerdir. Bu ağrıyı giderici etki, tarhun otunda yer alan yüksek öjenol seviyesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca tarhun otu düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman regl ağrılarını da azalttığı tespit edilmiştir.

Tarhun otu kadınlarda yaşanan adet dönemlerinde karşılaştığı acıyı ve ağrıyı dindirmektedir. Bh dönemlerde yoğun olarak sancı yaşayan kişilere tarhun otunu kullanması önemle tavsiye edilmektedir. Ödem söktürücü etkisi bulunmaktadır. Tarhun otunun diğer yararlarından biri de ödem söktürücü yapısıdır. Kişinin vücudunun farklı bölgelerinde yer alan tuz ve de suyu dışarı atmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca tarhun otu tüketimi sayesinde ağız kokusunu önlenmiş olup rahatsız eden kokuyu alır. Tarhun otunun hoş ve güzel kokusu sayesinde kişilerde ağız kokularını engellemek için de kullanılmaktadır.

Tarhun Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Tarhun otu çayı günümüzde sık olmasa da kullanılmakta olan bir şifalı bitki çayıdır. Bu bitki çayını hazırlamak için öncelikle yaklaşık olarak bir bardak su kaynatmak gereklidir. Ardından kaynamış olan suyun içerisine ortalama bir ya da iki çay kaşığı önceden kurutulmuş tarhun otu eklenmelidir. Daha sonra üzeri kapatılarak yaklaşık olarak 5 dakika ya da 10 dakika kadar demlenmeye bırakılmalıdır. Sonrasında tarhun otunu süzerek tüketmek mümkündür.

Bu tarhun otu çayının da stres azaltıcı ve sinir sistemini de düzenleyici etkisi bulunmaktadır. Günlük hayatta da kişiler yaşadığı sorunlardan uzaklaşmak amacı ile tarhun otu kullanabilir ve bu şekilde rahatlayabilirler. Ayrıca bu sayede kişide bulunan uykusuzluk ve de stres gibi durumlara karşı da oldukça etkilidir. İştah açıcı özelliği de olan bu tarhun otu çayı aynı zamanda iştah açıcı bir özelliğe de sahip olmaktadır. Bu neden ile kilo alamayan kişilerin bu tarhun otu kullanması önemle tavsiye edilmektedir. Çünkü pek çok derde deva olduğu gibi bu derde de çok deva olmakta olan bir şifalı bitki çayıdır. Ülkemizde de sık sık tüketilmesi sağlanmalıdır.

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