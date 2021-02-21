Taşikardi (Kalp Çarpıntısı) Ne Demek? Taşikardi Belirtileri Nelerdir, Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Taşiaritmi olarak bilinen taşikardi, dinlenme sırasında kalbin dinlenme sırasında kalp hızının normalden daha çok artmasıdır. Genellikle yetişkinlerde 100'ün üzerinde olması taşikardi olarak isimlendirilir. Altta yatan nedene ve kalbin ne kadar çalışması gerektiğine bağlı olarak kalp çarpıntısı tehlikeli olabilir.

Taşikardi Belirtileri Nelerdir?

Kalp çarpıntısı, organ ve dokuları oksijenden mahrum bırakabilir. Çok sayıda taşikardi çeşitleri bulunuyor. Taşikardinin çeşitleri, kap çarpıntısının altında yatan nedene ve şiddetine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle en çok görülen taşikardi belirtileri şunlardır;

Baş dönmesi

Göğüste rahatsızlık hissi

Nabızda hızlanma

Nefes darlığı

Kalp atışlarını hissetmek

Bayılma (senkop)

Taşikardi Tedavi Edilemezse Ne Olur?

Taşikardi, bazı durumlarda altında yatan nedene bağlı olarak ciddi bir hastalıktan kaynaklanabilir. Bu nedenle tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabilir. Taşikardi tedavisi, taşikardinin nedenine, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Tedavinin doğru bir şekilde planlanabilmesi için taşikardinin altında yatan sebebin tespit edilmesi gerekir.

Taşikardi sıklığını azaltmak, komplikasyon gelişim riskini en aza indirmek ve taşikardiyi önlemek için kişiye özel tedavi planı hazırlanır. Bu durumda tedavinin nedenini tedavi etmek gerekir. Bu durumun altında yatan herhangi bir sebep bulunamazsa bu durumda farklı tedavilerin kullanılması ve denenmesi de gerekir.

Kalp Çarpıntısına Ne İyi Gelir?

Nedeni tespit edilemeyen kalp çarpıntısını kontrol altına almak için tutmak için tıbbi yardım almak gerekse de evde uygulanabilecek bazı yöntemlerle de kalp çarpıntısı kontrol altına alınabilir. Kalp çarpıntısına neden olan en önemli sebepler arasında stres yer alır. Bunun için bazı gevşeme tekniklerini kullanarak çarpıntıyı azaltabilirsiniz. Kalp çarpıntısını azaltmak için doğru beslenmeli ve bol bol egzersiz yapmaya özen göstermeniz gerekir. Çarpıntıyı azaltmaya yardımcı olacak gevşeme egzersizleri arasında;

Nefes egzersizleri

Meditasyon

Yoga

Tatile çıkmak

Yoga yapmak

Açık havada vakit geçirmek





Çarpıntıyı Azaltacak Faktörler

Yasal olmayan esrar, kokain gibi uyuşturucu maddeler

İştah kesici bazı ilaçlar

Bazı soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları

Tütün ürünleri

Çay, kahve ve kola gibi kafeinli içecekler

İştah kesici bazı ilaçları daha az miktarda tüketmek çarpıntının azalmasına yardımcı olur.