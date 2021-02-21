Taşikardi (Kalp Çarpıntısı) Ne Demek? Taşikardi Belirtileri Nelerdir, Tedavi Edilmezse Ne Olur?
Taşikardi diğer adı ile kalp çarpıntısı istirahat halindeyken kalbin normalden daha hızlı çarpması anlamına gelen kalp ritim bozukluğudur. Kalp atış hızının travma, egzersiz, stres ya da hastalığa karşı bir cevap olarak artabilir. Bu durum aynı zamanda sinüs taşikardisi olarak da adlandırılabilir. Taşikardi ne demek ve belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Taşiaritmi olarak bilinen taşikardi, dinlenme sırasında kalbin dinlenme sırasında kalp hızının normalden daha çok artmasıdır. Genellikle yetişkinlerde 100'ün üzerinde olması taşikardi olarak isimlendirilir. Altta yatan nedene ve kalbin ne kadar çalışması gerektiğine bağlı olarak kalp çarpıntısı tehlikeli olabilir.
Taşikardi Belirtileri Nelerdir?
Kalp çarpıntısı, organ ve dokuları oksijenden mahrum bırakabilir. Çok sayıda taşikardi çeşitleri bulunuyor. Taşikardinin çeşitleri, kap çarpıntısının altında yatan nedene ve şiddetine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle en çok görülen taşikardi belirtileri şunlardır;
Baş dönmesi
Göğüste rahatsızlık hissi
Nabızda hızlanma
Nefes darlığı
Kalp atışlarını hissetmek
Bayılma (senkop)
Taşikardi Tedavi Edilemezse Ne Olur?
Taşikardi, bazı durumlarda altında yatan nedene bağlı olarak ciddi bir hastalıktan kaynaklanabilir. Bu nedenle tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabilir. Taşikardi tedavisi, taşikardinin nedenine, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Tedavinin doğru bir şekilde planlanabilmesi için taşikardinin altında yatan sebebin tespit edilmesi gerekir.
Taşikardi sıklığını azaltmak, komplikasyon gelişim riskini en aza indirmek ve taşikardiyi önlemek için kişiye özel tedavi planı hazırlanır. Bu durumda tedavinin nedenini tedavi etmek gerekir. Bu durumun altında yatan herhangi bir sebep bulunamazsa bu durumda farklı tedavilerin kullanılması ve denenmesi de gerekir.
Kalp Çarpıntısına Ne İyi Gelir?
Nedeni tespit edilemeyen kalp çarpıntısını kontrol altına almak için tutmak için tıbbi yardım almak gerekse de evde uygulanabilecek bazı yöntemlerle de kalp çarpıntısı kontrol altına alınabilir. Kalp çarpıntısına neden olan en önemli sebepler arasında stres yer alır. Bunun için bazı gevşeme tekniklerini kullanarak çarpıntıyı azaltabilirsiniz. Kalp çarpıntısını azaltmak için doğru beslenmeli ve bol bol egzersiz yapmaya özen göstermeniz gerekir. Çarpıntıyı azaltmaya yardımcı olacak gevşeme egzersizleri arasında;
Nefes egzersizleri
Meditasyon
Yoga
Tatile çıkmak
Yoga yapmak
Açık havada vakit geçirmek
Çarpıntıyı Azaltacak Faktörler
Yasal olmayan esrar, kokain gibi uyuşturucu maddeler
İştah kesici bazı ilaçlar
Bazı soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları
Tütün ürünleri
Çay, kahve ve kola gibi kafeinli içecekler
İştah kesici bazı ilaçları daha az miktarda tüketmek çarpıntının azalmasına yardımcı olur.