Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Tatile gidecek hamilelere öneriler
30.07.2015 - 09:42 |

Tatile gidecek hamilelere öneriler

Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Hüseyin Mutlu, hamilelik döneminde tatil hakkında bilgi verdi.

Tatile gidecek hamilelere öneriler
ABONE OL

Hamilelik döneminde tatil süreci anne adaylarının en merak ettiği konular arasındadır. Yolculuk planından otel seçimine, deniz ve havuza girmekten güneşlenmeye kadar pek çok noktada hamilelerin dikkatli olması gerekmektedir. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Hüseyin Mutlu, hamilelik döneminde tatil hakkında bilgi verdi.

Tatil için en güvenli dönem hamileliğin 18-24. haftasıdır

Hamilelik süresince özellikle ilk aylardan itibaren seyahat yapılabilmektedir. En güvenli dönemler 18. - 24. haftalardır. İlk 3 ayda görülen kanamalar ve son ayda doğumun başlama olasılığına karşın daha dikkatli olunmasında fayda vardır. Uzun yolculuklarda uçak tercih edilebilir ama belli kurallara dikkat edildikten sonra otomobil yolculukları da yapılabilmektedir. Yurtdışı seyahatlerine çıkarken anne adaylarının gerekli tüm tedbirleri alması ve acil durumlarda kullanılabilecek ilaçlar konusunda doktoruna danışması gerekmektedir.

Önceden erken doğum ve kanama gibi sorunlar yaşayan anne adayları dikkat!

Hamilelikte erken doğum tehdidi, kanama gibi sorunlar yaşamış ve hala risk taşıyan hamilelerin uzun seyahat etmeleri sakıncalıdır. Hamilelikte meydana gelen varisler nedeniyle seyahatte hareketsiz kalındığında pıhtılaşma eğilimi nedeniyle de sorun yaşanabilmektedir. Hamileler için tatil mekanının seçimi oldukça önemlidir.

Hamileliğin hangi döneminde olursa olsun aşırı sıcak bölgeler anne adayı ve bebeğin sağlığı için uygun bölgeler değildir. Aşırı sıvı kaybı ve buna bağlı halsizlik ve baygınlık hissi olabilmektedir. Ayrıca hamilelikte ciltteki renk hücrelerinin aktif olması nedeniyle yüzde çillerin artışı ve belli gölgelerdeki hamilelik lekeleri artış göstermektedir. Riskli hamileliklerde güneş etkisiyle tansiyon yükselmesi olabilmektedir.

Bol sıvı tüketimi önemli

Yaz tatili yapan anne adayları denize ve havuza girebilir, yüzebilir ve kısa süreli güneşlenebilir. Hamilelerin güneşlenirken koruyucu kremleri kullanmaları önemlidir. Güneş ışınlarının uyarıcı etkisini azaltmak için mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullanmaları gerekmektedir.

Tatilde ve güneşte bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Günde 1 bardak maden suyu elektrolit kaybına yardımcı olabilmektedir. Yeterli sıvı alınıp alınmadığını veya tahmin edilenden fazla sıvı kaybı olup olmadığını anlamanın en kolay yolu idrar rengidir. İdrar rengi açık çay rengi gibi koyulaşmışsa sıvı alımı azalmış veya sıvı kaybı artmış olabilmektedir.

Hamilelikte yapılabilecek sporlar hem sağlıklı hem de fit kalmanızı sağlar

Zeytinyağlı ve hafif yemekler tercih edilmeli ve kabızlık olmaması için tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sokakta ve açıkta satılan yiyeceklerden, açık sulardan uzak durulması önemlidir. Tatil yerlerinde yapılan su sporları, dalış gibi spor aktiviteleri hamileler için risk taşımaktadır. Hamilelerin daha çok yüzme, yürüyüş, yoga ve pilates gibi hafif aktiviteleri yapması bebek ve anne adayının sağlığı açısından daha önemlidir.

Yolculuk yapacak anne adaylarının dikkat etmesi gereken kurallar;

• Uçakla seyahat ederken rahat kıyafetler giyilmelidir.

• Sırt için mutlaka destek amaçlı yastık kullanılmalıdır.

• Ayaklar için seyahat boyunca hareket ettirilmeli ve uygun zamanlarda uçak içinde küçük yürüyüşler yapılmalıdır.

• Bol sıvı alınmalıdır.

• Eğer seyahat edilecek ülke, enfeksiyon riski taşıyorsa ya seyahat ertelenmeli ya da gitmeden önce gerekli tetkikler ve aşılar yaptırılmalıdır.

• Emniyet kemeri karnın üstüne değil alt taraftan geçirilerek takılmalıdır.

• Yolculuk esnasında aralarda atıştırmalar yapılmalı ve çay, kahve ve kafeinli içeceklerden kaçınılmalıdır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkilerinizde çift taraflı durumlar yaşayabilirsiniz. Kararsızlık içinde yeni ufuklara açılma isteği içine girebilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla anlama ve öğrenme isteği içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Gün içinde bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kriz yaratacak durumlardan kaçınmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere yönelip kafanızı dağıtacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadığınız konular gündeme gelebilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya kendinizi adayacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İlişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kendinizi akışa bırakmaya çalışmalısınız. Parasal konularla da ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Ortaklı konulara karşı özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlerde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak için uygun koşullar oluşabilir. Aşk hayatınızda kararsızlık içinde kalabilirsiniz. Bu durum bitişlere neden olabilir. Kafanızı dağıtmak için keyif aldığınız şeyler için para harcamak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Babanızla ilgili olayları ihmal etmemeye özen gösterim. Gün içinde güven arayışı içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sorgulamalar ve bitişler olabilir. Uğraştığınız işleri bitirmek içinde çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zekânızı kullanarak çözüm bulacağınız sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İyi yönetemezseniz bitişler olabilir. Ortaklı konularda dikkat etmeniz gereken koşullar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelirlerinizle ilgili dalgalanmalarla ilgilenebilirsiniz. Bütçe planlaması yapabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat edilmesi gereken zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle sorumluluklarınızı daha rahat yerine getirebilirsiniz. Aşk konularında kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Bitirmeniz gereken işler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular üzerinde yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerde bitişler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Bedeninize ait konulara daha dikkatli yaklaşmalısınız. Parasal sorunlarınızı çözmekte başkalarından destek alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde çift taraflı durumlar oluşabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar gerçekleşebilir. Sıkıntı duyduğunuz konuları bitirmek için istek duyabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Daha çok bitirilmesi gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İlişkinizde yaşanan sıkıntılar, gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşerek biraz kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda bitirmeniz gereken işleri toparlamanı gereken zamanlar olacak. Başkalarından aldığınız desteklerle bunu rahatça halledebileceksiniz. Parasal konulara dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki statünüzü korumanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizdeki sıkıntılarınızı işe yansıtmamaya özen gösterin. Gün içinde üstlendiğiniz sorumlulukları bitirmeniz gerekebilir. Üstlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Ortaklı para konularına dikkat etmelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
Merve Girgin
Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
Nur Demir
Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
Betül Yergök
Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
Veteriner Hande Mutlu
Veteriner Hande MutluVeteriner insanlığı tedavi eder
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazMeme estetiği ile iyileşin
Mine Ağır
Mine AğırYeni normalde çocuk psikolojisi
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni şeyler keşfedebiliriz

Yeni şeyler keşfedebiliriz

Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Güvercin Ne Yer, Nasıl Beslenir? Güvercinlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Sıradaki Haber