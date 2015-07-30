Tatile gidecek hamilelere öneriler

Hamilelik döneminde tatil süreci anne adaylarının en merak ettiği konular arasındadır. Yolculuk planından otel seçimine, deniz ve havuza girmekten güneşlenmeye kadar pek çok noktada hamilelerin dikkatli olması gerekmektedir. Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Hüseyin Mutlu, hamilelik döneminde tatil hakkında bilgi verdi.

Tatil için en güvenli dönem hamileliğin 18-24. haftasıdır

Hamilelik süresince özellikle ilk aylardan itibaren seyahat yapılabilmektedir. En güvenli dönemler 18. - 24. haftalardır. İlk 3 ayda görülen kanamalar ve son ayda doğumun başlama olasılığına karşın daha dikkatli olunmasında fayda vardır. Uzun yolculuklarda uçak tercih edilebilir ama belli kurallara dikkat edildikten sonra otomobil yolculukları da yapılabilmektedir. Yurtdışı seyahatlerine çıkarken anne adaylarının gerekli tüm tedbirleri alması ve acil durumlarda kullanılabilecek ilaçlar konusunda doktoruna danışması gerekmektedir.

Önceden erken doğum ve kanama gibi sorunlar yaşayan anne adayları dikkat!

Hamilelikte erken doğum tehdidi, kanama gibi sorunlar yaşamış ve hala risk taşıyan hamilelerin uzun seyahat etmeleri sakıncalıdır. Hamilelikte meydana gelen varisler nedeniyle seyahatte hareketsiz kalındığında pıhtılaşma eğilimi nedeniyle de sorun yaşanabilmektedir. Hamileler için tatil mekanının seçimi oldukça önemlidir.

Hamileliğin hangi döneminde olursa olsun aşırı sıcak bölgeler anne adayı ve bebeğin sağlığı için uygun bölgeler değildir. Aşırı sıvı kaybı ve buna bağlı halsizlik ve baygınlık hissi olabilmektedir. Ayrıca hamilelikte ciltteki renk hücrelerinin aktif olması nedeniyle yüzde çillerin artışı ve belli gölgelerdeki hamilelik lekeleri artış göstermektedir. Riskli hamileliklerde güneş etkisiyle tansiyon yükselmesi olabilmektedir.

Bol sıvı tüketimi önemli

Yaz tatili yapan anne adayları denize ve havuza girebilir, yüzebilir ve kısa süreli güneşlenebilir. Hamilelerin güneşlenirken koruyucu kremleri kullanmaları önemlidir. Güneş ışınlarının uyarıcı etkisini azaltmak için mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullanmaları gerekmektedir.

Tatilde ve güneşte bol sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Günde 1 bardak maden suyu elektrolit kaybına yardımcı olabilmektedir. Yeterli sıvı alınıp alınmadığını veya tahmin edilenden fazla sıvı kaybı olup olmadığını anlamanın en kolay yolu idrar rengidir. İdrar rengi açık çay rengi gibi koyulaşmışsa sıvı alımı azalmış veya sıvı kaybı artmış olabilmektedir.

Hamilelikte yapılabilecek sporlar hem sağlıklı hem de fit kalmanızı sağlar

Zeytinyağlı ve hafif yemekler tercih edilmeli ve kabızlık olmaması için tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sokakta ve açıkta satılan yiyeceklerden, açık sulardan uzak durulması önemlidir. Tatil yerlerinde yapılan su sporları, dalış gibi spor aktiviteleri hamileler için risk taşımaktadır. Hamilelerin daha çok yüzme, yürüyüş, yoga ve pilates gibi hafif aktiviteleri yapması bebek ve anne adayının sağlığı açısından daha önemlidir.

Yolculuk yapacak anne adaylarının dikkat etmesi gereken kurallar;

• Uçakla seyahat ederken rahat kıyafetler giyilmelidir.

• Sırt için mutlaka destek amaçlı yastık kullanılmalıdır.

• Ayaklar için seyahat boyunca hareket ettirilmeli ve uygun zamanlarda uçak içinde küçük yürüyüşler yapılmalıdır.

• Bol sıvı alınmalıdır.

• Eğer seyahat edilecek ülke, enfeksiyon riski taşıyorsa ya seyahat ertelenmeli ya da gitmeden önce gerekli tetkikler ve aşılar yaptırılmalıdır.

• Emniyet kemeri karnın üstüne değil alt taraftan geçirilerek takılmalıdır.

• Yolculuk esnasında aralarda atıştırmalar yapılmalı ve çay, kahve ve kafeinli içeceklerden kaçınılmalıdır.