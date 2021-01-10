Tavuk zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?

Tavuk, gıda zehirlenmesine neden olan bakterilerle temas edebilir. Tavuk zehirlenmesi de gıda zehirlenmesi de aynı belirtileri gösterir.

Tavuk zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Yemekten sonra en az iki kişi hemen hemen aynı anda kusma, ishal veya mide bulantısı gibi semptomlar gösteriyorsa, gıda zehirlenmesinden kesinlikle şüphelenilir. Gıda zehirlenmesinin süresi oldukça kısadır. Sadece birkaç saat ile en fazla iki ila üç gün arasında değişir.

Tavuk zehirlenmesi olup olmadığınızı nasıl anlarsınız:

- Sık ishal;

- Bulantı kusma;

- Yaygın karın ağrısı (kramplar);

- Olası ateş.

Gıda zehirlenmesi için kuluçka süresi genellikle çok kısadır. Genellikle rahatsız edici gıdanın yenmesinden sonraki bir saat ile birkaç saat arasında ortaya çıkar.

Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?

Çoğu zaman gıda zehirlenmesini iyileştirmek için ilaç tedavisi gerekmez. Belirtiler en iyi ihtimalle birkaç saat içinde kendiliğinden geçmeli ve iki ila üç günden fazla olmamalıdır.

Gıda zehirlenmesi durumunda sıvı tüketmek önemlidir. Kusma ve ishal, telafi edilmesi gereken dehidrasyona neden olur. Sık sık küçük yudumlarla “berrak” sıvılar (örneğin su, et suyu, çay) için.

Katı bir şeyi tekrar yutmanız mümkün göründüğünde, sindirim sisteminizin daha hızlı iyileşmesi için çalışma düzenine dönmesi gerektiğinden bunu yapmanızı öneririz. Böylece, yavaş yavaş artıracağınız hafif gıdalar tüketebilirsiniz.

Gıda zehirlenmesinden sonra hangi yiyecekler tüketilmeli?

Yağsız et, balık, çorba, komposto, patates püresi gibi gıdaları tüketebilirsiniz. Zamanla kendinizi daha iyi hissederseniz diyetinizi değiştirebilir ve porsiyonları artırabilirsiniz. Önce pişirilmiş sebzeleri, sonra hepsini yavaş yavaş ekleyin.

Özellikle şunları tüketmemeniz önerilir:

- Tatlı yiyecekler veya içecekler (çikolata, şekerleme, meyve suyu vb.);

- Baharatlı veya yağlı yiyecekler;

- Kafeinli içecekler (kahve, bazı gazlı içecekler vb.);

- Alkol.

Unutmayın ki bir yemek ne kadar işlenmiş ve karmaşıksa, sindirimi o kadar fazla enerji harcar.

İshal, kusma ve muhtemelen ateş yaşıyorsanız, bir doktora danışmanız önerilir.

Gıda zehirlenmesinden nasıl kaçınabilirsiniz?

Bir restoranın veya bir seyyar satıcının hijyenini sağlamak kesinlikle zordur, ancak kendi seviyenizde bazı önlemler alabilirsiniz.

- Yiyecek saklama ve saklama talimatlarına uyun;

- Soğuk zinciri kırmayın: yiyecekleri asla yeniden dondurmayın ve taşıma koşullarına dikkat edin;

- Meyveleri, sebzeleri, otları, kapları ve tezgahı uygun şekilde temizleyin.

- Yiyecekleri buzdolabından çok önceden çıkarmayın, özellikle yaz aylarında: bakteriler ısıyla daha hızlı büyür.





