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29.08.2020 - 12:47 |

Tekrarlayan baş ağrısı sinüzit hastalığının işareti mi?

Her gün tekrarlayan baş ağrısı hayat kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor. Peki, tekrar baş ağrısı neden olur? Tekrarlayan baş ağrısında genellikle migren ve beyin tümörleri akla gelirken sinüzit unutuluyor. Sinüzite bağlı olarak gelişen baş ağrılarını geçirmek için ne yapmak gerekir? Islak saç ile dışarı çıkmak sinüzit yapar mı? Sinüzit nasıl tedavi edilir? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgi verdi

Tekrarlayan baş ağrısı sinüzit hastalığının işareti mi?
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Sinüsler, burun ve göz çevresinde bulunan hava boşluklarıdır. Sinüslerin iltihaplanması sonucu burun tıkanıklığı, yüz ve baş ağrısı, koku almada azalma, sarı – yeşil burun akıntısı, geniz akıntısı, öksürük ve balgam şeklinde bulgu verir. 

Sinüslerin tıkandığı nasıl anlaşılır?

Burun tıkanıklığı her zaman olmayabilir. Bazı sinüslerin tıkanması halinde tek belirti baş ağrısı olabilir. Bazen ilk belirti gözlerde şişme, menenjit veya beyin apsesi olarak da karşımıza çıkabilir. 

Sinüzit neden olur?

Burun içerisindeki yapısal nedenler örneğin sonradan oluşan burun eti, var olan burun etlerinin büyük olması, burun etlerinin hava ile şişmesi, kemik ve kıkırdak eğriliği sinüzite neden olur. Bunlardan başka üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik burun rahatsızlığı, uçak yolculuğuna bağlı basınç değişikliği ve geniz eti gibi nedenlere bağlı da sinüzit gelişebilir. 

Sinüzit; burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yüzlerde dolgunluk ve basınç hissi, geniz akıntısı, öksürük, balgam, ağız kokusu, horlama, halsizlik ve yorgunluk yaparak hastaların yaşam kalitesini tansiyon ve şeker hastalığına oranla daha fazla bozar.

Tekrarlayan baş ağrısı sinüzit hastalığının işareti mi

Islak saç ile dışarı çıkmak sinüzite neden olur mu?

Islak saç ile dışarı çıkmanın ya da duş sonrası saçları kurutmadan dışarı çıkmak, rüzgarlı havalar dış ortam ısısını vücuda iletmede iletken rol oynayarak sinüzite neden olur.

Mukozadaki ödemin artması, sinüslerin ağzının tıkanması ile sonuçlanır, sinüs içerisinde hapsolan hava ve sinüs sıvıları bakterilerinde etkisi ile enfekte olunca baş ağrısı, alın ve iki taraflı şakak ağrısı, dişlere, damağa ve buruna yayılan ağrı, geniz arkası ağrısı, unutkanlık ve dalgınlık görülebilir.    

Sinüzit tedavisi nasıl olur?

Akut sinüzit medikal tedavi ile kronik sinüzit bilgisayar destekli endoskopik sinüs cerrahisi ile güvenli ve kolay bir şekilde tedavi edilir.

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Sinüziti alternatif tedaviler ile tedavi etmeye kalkarken hayati riskler taşıyan yöntemlerden uzak durulmalı. Halk arasında sinüzite iyi geleceği düşünülen bazı yöntemler gırtlakta ödem yaparak hayati birtakım sonuçlara neden olabilir. Sinüzite iyi geldiği düşünülen, bitkisel tedaviler de yan etkileri nedeniyle çok riskli olabilir. 

Sinüzit olmamak için neler yapılmalı?

- Akut üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında burnun deniz suyu, spreyler ile açık tutularak burun ve sinüslerin tıkanması önlenmeli.

- Alerji tedavisi yapılmalı.

- Islak saç ile dışarı çıkılmamalı.

- Baş bölgesi rüzgârdan korunmalı.

 

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