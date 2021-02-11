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11.02.2021 - 14:26 |

Tekrarlayan gebelik kayıplarının nedenleri ve çözümü nedir?

Tekrarlayan gebelik kayıpları anne ve baba adayları için oldukça kötü bir durumdur. Tekrarlayan düşükler ile genellikle gebelik sürecinin ilk aylarında karşılaşılır. Belirtilerini ve tedavisini Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir sizler için anlattı.

Tekrarlayan gebelik kayıplarının nedenleri ve çözümü nedir?
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Tekrarlayan Gebelik Nedir?

Tıbbi adıyla “habituel abortus” sıklıkla gebelik sürecinin ilk üç ayında ve en az üç kere kayıpla tanımlanan bir durumdur. Yaklaşık olarak çiftlerin %2’sinde bu sorun görülmektedir. Bu kayıplar genellikle kromozomal ve genetik anormalliklerden kaynaklanır. Rahimde gözlenen anomaliler de gebelik kaybını tetikleyebilir. Düşük görülme oranı ise tüm anne adaylarında %20 oranındadır.

Düşük gebelik riski ilerleyen yaşla ile birlikte artmaktadır. Düşük görülme olasılığı 24 yaş ve altında %9.5 iken, 30 yaş arasında  %11 ve 40 yaş arasında ise %53’tür.

Düşük Belirtileri Nelerdir?

Herkesin bildiğinin tam tersi fiziksel egzersiz, yolculuk, cinsel aktivite, yürüyüş düşüğe neden olmamaktadır. Ciddi bir risk olmadığında bunlarda kısıtlama yapılması gerekmez. En sık karşılaşılan düşük belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

-Vajinal kanamalar; vajinal kanama görüldüğü zaman hemen doktora başvurulmalıdır. Vajinal kanama beraberinde kasık ağrısı ve kramplar oluşuyorsa düşük ihtimali oldukça artar.

-Gebelikten sonra görülen bulantının ve göğüslerde oluşan gerginliğin bir anda kesilmesi de düşük riskine işarettir.

Tekrarlayan Düşükler Tedavi Edilebilir Mi?

Tekrarlayan düşüklerin nedeni bulunup tedavi edilebilmektedir. Önemli olan düşüğe sebep olan genetik anormallik ise mutlaka detaylı bir genetik inceleme yapılmalıdır. Düşüğün sebebi rahim kaynaklıysa gerekli ameliyatlar yapılarak sorun ortadan kaldırılabilir.

Antitosfolipid sendorumu da düşükleri tetikleyebilir. Bu sendromu yaşan anne adayı uzman hekim tarafından kontrol ederek kan pıhtı oluşumunu azaltan ilaçlar kullanmalıdır. Bazı vakalarda B12 vitamininin eksikliği bile düşüğe sebep olabilmektedir.

Tekrarlayan Düşüklerde Neden Anne Karnından Su Alınır?

Tekrarlayan gebelik kayıplarından sonra anne adayının tarama testlerinde anormallikler görülmüş olabilir. Bu durumda anne ya da babanın kromozomlarında görülen değişikliklerin fetüse geçip geçilmediğini kesin olarak tespit edebilmek için amniyosentez diğer bir tanımla anne karnından su alınması işlemi gerçekleştirilir.  Plasentadan örnek alınarak ya da fetüs göbek kordonundan kan alınarak bu işlem gerçekleştirilebilir.

 

Tekrarlayan gebelik kayıplarının nedenleri ve çözümü nedir


Op. Dr. Seval Taşdemir

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