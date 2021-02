Teleskop Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Basit Mercekli Teleskop Nasıl Yapılır?

Ne yazık ki fiyatları çok yüksek olan bu değerli araçları kolay bir şekilde satın alamıyoruz. Ancak evde basit bir şekilde yapılan teleskoplar ile de gökyüzü hareketlerini incelemek keyifli bir hal alacaktır. Profesyonel bir teleskop gibi olmasa da her yerde bulabileceğiniz malzemeler ile evinizde kendi teleskopunuzu yapmak oldukça pratiktir.



Evde Basit Mercekli Teleskop Yapmak İçin Gerekli Malzemeler

● Biri küçük diğeri büyük 2 adet büyüteç

● Koli bandı

● Gazete kağıdı

● Makas

● Cetvel

● Kağıt havlu silindiri gibi ancak daha uzun boyutta kartondan bir silindir



Evde Basit Mercekli Teleskop Nasıl Yapılır?



Her an genişleyen ve milyarlarca yıldızı içinde barındıran evreni gözlemleyebilmek için evde yapılabilecek kolay bir teleskop tarifimiz var. Gözlem evlerine istediğimiz her zaman ulaşamasak da teleskop ile az da olsa uzayı gözlemleme şansımız var. Teleskop satın alabilir ya da kendi teleskopunuzu yaparak uzayı ayrı bir keyifle izleyebilirsiniz. Şimdi evde basit mercekli teleskop nasıl yapılır aşamalarına bakalım:

● Evde teleskop yapımı için ilk olarak büyük boy büyüteci gazete kağıdının üzerine koyun. Bu aşamada fark edeceğiniz şey gazetedeki yazıların bulanık görünmesi olacaktır.

● Gözünüzün ve büyük büyütecin arasına küçük büyüteci yerleştirin. Yazılar net olana kadar ileri geri her iki büyüteci de hareket ettirin.

● Yazılar büyük ve ters görünmeye başladığında aradaki mesafeyi ölçün.

● Büyük büyütecin büyüklüğünde karton silindirin ön ucuna bir delik açın.

● İkinci deliği de ilk ölçülen mesafe kadar ayarlayıp bu mesafenin bittiği yere açın. İkinci deliğinde küçük büyüteç boyutunda olmasına dikkat edilmeli.

● Son aşama olarak koli bandı ile büyüteçleri sabitleyerek tutturun.

● Evde basit bir şekilde hazırladığınız bu teleskopla artık gökyüzünü keyifle seyredebilirsiniz.