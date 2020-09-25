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25.09.2020 - 17:58 |

Teletıp erkek kısırlığının teşhisinde geleneksel muayenenin yerini alabilir mi?

Hastaların değerlendirilmesi için standart uygulama; özgeçmiş ve medikal geçmişi, fiziksel muayenesinin yapılması ve ardından gerekirse laboratuvar testlerinin yapılmasıdır. Teletıbba geçiş, fiziki muayenenin değeri veya gerekliliğini de gündeme getirdi. Modern testler ve teknoloji varken hâlâ fiziksel muayene gerekli mi? Üroloji Uzmanı Doç.Dr. Emre Bakırcıoğlu bu sorunun cevabını verdi

Teletıp erkek kısırlığının teşhisinde geleneksel muayenenin yerini alabilir mi?
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Hastanın hızlı bir şekilde ve pandemi sürecinde risk almadan yardım alması hekimlere ve hastalara faydalıdır. Ancak infertil erkeğin muayenesinde 2 ana unsur vardır. Genital yapıların / organların hem görsel muayenesi ve hem de elle (palpasyon) muayenesidir. Muayenenin bir kısmı, örneğin hastanın normal androjenize olup olmadığını, 2 testisin mevcut olup olmadığını, hipospadias olup olmadığını belirlemek için video/ görüntü alınabilir. Bununla birlikte en değerli muayene bileşenlerinden bazıları hala el ile muayeneye (palpasyon) dayanmaktadır. Testislerin boyutunun değerlendirilmesi, azospermi olan erkekleri değerlendirmek için algoritmanın hayati bir parçası olmaya devam etmektedir. Daha küçük testisler, çoğu zaman spermatogenezde bozulma olduğunu gösterir. Testislerde hassasiyet var mı veya testis kanserini düşündüren el ile hissedilen sert kitle mi var? Anormal derecede yumuşak mı yoksa sert mi? Bu sorular hala fizik muayeneyi gerektirir. 

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Klinik varikoselin teşhisi genellikle fizik muayene gerektirir. Büyük varikoseller skrotal (torbadan) duvardan görülebilmesine rağmen 1 ve 2 derece öksürme veya ıkındırma yolu ile genişleyen hissedilebilen damarların bulunması ile teşhis edilir. Aslında videoda görülen büyük bir varikoselin varlığı elle muayene ile doğrulanmalıdır. Ayrıca ultrason büyük varikoselleri görüntüleyebilmesine rağmen ultrasonografi ile not edilen birçok varikosel subkliniktir. Elle muayene varikosel tanısı için yeterlidir. Ancak muayenede varikosel tespit ettiğimiz hastalarımızdan ultrason ile inceleme isteriz. Muayene ile tespit edilmeyen ancak ultaroson ile tespit edilen (subklinik) varikoselin tedavisi gerekmez, ameliyat önerilmez. 

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Ayrıca öykü, fiziksel muayene ve test sonuçlarının hepsinin erkek infertilitesinde nedeni belirlemeye ve tedaviyi yönlendirmeye yardımcı olduğunu bildirmek isterim. Tıkanıklığa bağlı ve tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi arasındaki ayrım, testis boyutu ve kıvamı, epididimal varlığı ve kıvamı ve sperm kanalı varlığının veya yokluğunun sonuçları ile birlikte değerlendirilir. 

Ultrasonografi, erkek infertilitesinde yardımcı görüntüleme yöntemidir ancak asla genital muayenenin yerini tutamaz. Aslında Amerikan Üreme Sağlığı kılavuzları infertilite değerlendirmeleri için rutin skrotal ultrasonun kullanılmamasını önermektedir. Testis kitlesi tanımlamak gibi seçilmiş durumlarda tanı koydurucudur ancak çoğu hastada gerekli değildir. 

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Muayene odalarından sanal ortamlarda tele tıp hizmetine taşındığımız bugünlerde, geleneksel yöntemlerle hastalarımızın değerlendirilmesi çok önemlidir. Erkek infertilitesinde erkeğin mutlaka erkek infertilitesi konusunda uzman bir ürolog tarafından değerlendirilmesi gerekir. 

 

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