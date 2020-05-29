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HaberlerEditörün Seçtikleri Haberleri "Temiz eller hayat kurtarır"
29.05.2020 - 18:46 |

"Temiz eller hayat kurtarır"

"Colgate Palmolive olarak global organizasyonumuzun tüm gücüyle Dünya Sağlık Örgütü'nün #GüvenliEller Programını (#SafeHands Challenge) desteklemek için bir girişim başlattık. Projemizin mottosu "Temiz Eller Hayat Kurtarır."

"Temiz eller hayat kurtarır"
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Bu proje ile sosyal medya hareketini güçlendiriyor; insanları, markalarımızı ve Michael Phelps gibi dijital elçilerle olan iletişimimizi harekete geçiriyoruz. Ayrıca üretim tesislerimizi, ihtiyaç duyulan bölgelerde kar amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla dağıtılmak üzere, 25 milyon adet el sabunu üretmek ve bağışlamak üzere seferber ediyoruz. Bu özel ambalajların üzerinde doğru el yıkama tekniklerini ve adımlarını gösteren yönlendirmeler var.

Şirketimizin değerleri doğrultusunda, bunu tüm insanların ve hayvanların sağlığını ve refahını şimdi her zamankinden daha çok korumak için yapıyoruz.

#GüvenliEller #SafeHands #ColgatePalmolive "

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Bugün başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman yaratabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz konusunda kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalar olabilir. Akşam saatlerinde iletişimde olduğunuz kişilerde dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda kendi iç sesinize güvenmek sizi gelişen olaylara karşı koruyacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu konuda alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Akşama doğru çatışmalardan kaçının.Devamını Oku

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Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişilere ani tepki vermemeye çalışın. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha derin düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Gün içinde maddi konularınızla ilgili sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İşle ilgili konularda başkalarından alacağınız destekle çok daha kolay ilerleyeceksiniz. Geleceğinizle ilgili çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Kişisel yeteneklerinizi kullanacaksınız.Devamını Oku

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Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgili zaman harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele verdiğiniz konularda kendinizi daha başarılı görebilirsiniz. İlişkiler gündeminizi etkileyebilir. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmeyin. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün bilemediğiniz koşullar sizi zor duruma sokabilir. Kayıplar yaşayabilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde iletişimde olduğunuz kişilerle çatışmaya girmeyin.Devamını Oku

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Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmak için çalışacaksınız. Başarılı olduğunuz konularda daha fazla mücadele verebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza da zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızdan alacağınız desteklerle buna imkân bulabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

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İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için çok çalışacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. İlişkilerinizi gelecek yönünde planlamak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda hırslı davranabilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde daha derin düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü daha rahat göreceğiniz zamanlardasınız. Yeni yolculuklar planlayabilir, sevdiklerinizi de dâhil edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde alternatif planlar yapmak sizi rahatlatacaktır. İletişimden kaynaklı problemlere dikkat edin.Devamını Oku

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Bugün sizi endişe içinde tutan durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Bunlar zaman zaman size kriz çıkarabilir. Ortaklı konularla ilgili mücadele içinde olabilirsiniz. Gelecek yönünde parasal konularda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Sizi duygusal yönden bağlayan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdakilere tepkilerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf edebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku

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Çalışma arkadaşlarınızla birlikte organize olacağınız zamanlar olabilir. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sorumluluklarınızı planlamanız sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için mücadele edeceksiniz. Akşam saatlerinde zorlanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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