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12.01.2021 - 12:05 |

Temre (temriye) nedir? Bebeklerde temre nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir?

Temriye adıyla da bilinen temre hastalığı, belirtileri egzama ile benzerlik gösteren bir deri hastalığıdır. Genetik yatkınlık dışında birçok çevresel faktör de hastalığın temel nedenleri arasında yer alır. Alerjik reaksiyonlar ile birlikte görülen temre hastalığı genellikle 1 hafta-10 günlük bir süreçte tamamen iyileşir. Temre nasıl geçer ve belirtileri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Temre (temriye) nedir? Bebeklerde temre nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir?
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Bakteriler de temriye hastalığının ortaya çıkmasında etkilidir. Temrenin ileride cilt kanserine dönüşme riski mevcuttur. Bu nedenle tüm semptomları gösteren hastalar vakit kaybetmeden cildiye uzmanına görünmelidir. Erken teşhis, enfeksiyonun yayılmasını önler ve hastalığın kısa sürede geçmesini sağlar.

Temre (Temriye) nedir?

Temre, genellikle kollarda ve sırt bölgesinde küçük kızarıklıkların çıkmasına neden olan bir deri hastalığıdır. Tinea corporis adlı bakterilerin neden olduğu temriye hastalığında birçok farklı tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Temriye hastalığının nedenleri nelerdir?

Bakteriler ve alerjik reaksiyonlar dışında birçok çevresel faktör, temriye hastalığına neden olabilir. Cilt temizliğine yeteri kadar özen göstermeyen kişilerde görülme riski daha yüksektir. Kalitesiz kozmetik ürünleri cildin tahriş olmasına neden olur.

Bebeklerde temre nasıl geçer?

1-Özel kürler 

Karbonat, bal ve elma sirkesiyle hazırlanan kürler, ciltteki ölü hücrelerin atılmasını sağlar. Kuzu kulağı otu ve elma sirkesi ile yapılan karışımlar da temre hastalığına iyi gelir.

2-Ispanak yaprağı

Karoten b ve çinko açısından zengin olan ıspanak yaprağı iltihaplı bölgeye günde 2 ya da 3 kez sürülebilir.

3-Temre sabunu

Aktarlarda satılan temre sabunu cildi besler ve yaraların çok daha kısa sürede geçmesini sağlar. Egzama kremleri gibi birçok bitki özünün karışımından oluşan bu sabunlar kimyasal içermez. Hiçbir yan etkisi olmayan temre sabunu bebeklerde gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

4-Ballıbaba bitkisi

Ballıbaba bitkisinden yapılan çaylar tamamen organik olduğu için, sadece yetişkinler değil çocuk ve bebekler de içebilir. Tam bir şifa deposu olarak nitelendirilen bu çay, tahriş olmuş deriye iyi gelir. İçerisinde C ve D vitamini bulunan ballıbaba bitkisi potasyum ve kalsiyum açısından da zengindir. Vücut direncini artıran bu bitki, temre ve egzama gibi deri hastalıklarına karşı korur.

Temre hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir?

1-Temre kremi

Tamamen doğal bitki özlerinden yapılan temre kremleri kızarıklıkları geçirir ve cildin nem oranını dengeler. Cildin nemlenmesiyle birlikte hastalık ile birlikte ortaya çıkan kabarcıkların pul pul dökülmesini önler.

2-Antibiyotik

Cilt yüzeyindeki bakteriler enfeksiyona yol açabilir. Böyle durumlarda iltihabın yayılmasını önlemek için antibiyotik tedavisine başlanır.

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