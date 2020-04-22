Tencel Kumaş Nedir? Tencel Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Pek çok geniş ürün yelpazesi altında kullanım imkanı sağlayan tencel kumaş, gündelik yaşamında sık tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle söz konusu ev tekstili olduğunda sunduğu ayrıcalıklarla bir adım öne çıkmaktadır.



Tencel Kumaş Nedir?



Birçok insan bunun bir kumaş olduğunu zannetse aslında bir kumaş değildir. Merkezi Avusturya'da olan önemli bir şirketin tescillenmiş markası olduğunu söylemek mümkün. Hammaddesi genel olarak liyosel olan bu ürün, gündelik yaşamdaki ev tekstili ürünlerinde sıkça kullanılan bir yapıdır. Her ne kadar bir marka ismi olsa dahi farklı ürün gruplarında olduğu gibi genel kumaş ismine verilen bir isim şeklinde anılmaktadır.



Tencel Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Birbirinden farklı özellikleri bulunan tencel kumaş kullanım açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Keten ve pamuk gibi selülozik yapılar ile benzerlik gösteren bu kumaş türü, belli başlı bazı ayrıcalıkları ile beraber bir adım öne çıkıyor.



- Yumuşak bir yapıya sahiptir.

- Oldukça güçlü sıvı emicidir.

- Nefes alabilen bir kumaş türüdür.

- Yüzeyinde bulunan sayısız mikroskobik kanallar ile ter önleyicidir.

- Her açıdan mukavemeti yüksektir.

- Pek çok kez yıkanabilir ve rengini kaybetmez.

- Parlaktır.



Bu gibi özellikleri ile beraber günümüzde en çok kullanılan kumaş türlerinden biridir.