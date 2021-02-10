Tendon Nedir, Nerelerde Bulunur? Tendon Ağrısı Neden Olur, Zedelenmesi Nasıl Anlaşılır?

Tendon yaralanmalarının çoğu, dirsek, omuz, diz ve ayak bileği gibi eklemlerin yanında bulunur. Tendon yaralanmaları bir anda ortaya çıkabilir. Ama genellikle tendon yapısında meydana gelen küçük yırtıklar şeklinde ortaya çıkabilir.

Tendon Nerelerde Bulunur?

Tendon, genellikle eklemlerin yakınında yer alan bağlardır. Hareketleri sağlayan ve kasların ürettiği gücü kemik ve eklemlere iletmeye yarayan tendonlar, yaşlanma ya da aşırı kullanma sonucunda yıpranmalar meydana gelir. Tendon yaralanmaları her yaştan insanda görülebilir. Bu yaralanmalar aniden ortaya çıkabileceği gibi yavaş yavaş da çıkabilir. Tendon zayıflaması sonucunda ani yaralanmalar ortaya çıkabilir. Tendon aşınması ya da yaralanması, aşırı aktivite, çok spor yapmak gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilir.

Tendon Ağrısı Neden Olur?

Tendon yaralanmaları, tendon hasarından ve tendonun yaşlanması ya da çok kullanılması sebebi ile aşınmasından kaynaklanır. Tendonların ortaya çıkardığı işlev kaybı pek çok nedenden kaynaklanabilir. Özellikle de sürekli egzersiz ve spor yapan kişilerde aynı hareketlerin çok sık yapılması sonucunda tendon yaralanmaları ortaya çıkabilir. Bir tendon ağrısı birden ortaya tendon bağlarında küçük yırtılmalar olması sebebi ile zaman içinde ortaya çıkabilir.

Tendon Zedelenmesi Nasıl Anlaşılır?

Tendon zedelenmesinin anlaşılabilmesi için şikayetlerin doğru bir şekilde takip edilmesi ve yorumlanması gerekir. Yapılan hassas bir muayene ile tendonlarda oluşan yaralanma spor aleti ya da bir alet nedeni ile oluşmuşsa bu aletlerin kullanımı ile ilgili hastanın bilgilendirilmesi sağlanır. Semptomlar şiddetliyse ve tedavi ile düzelmiyorsa ultrason, röntgen ya da MR testlerinin yapılması gerekir.

Tendon Yaralanmalarının Belirtileri Nelerdir?

Tendon zedelenmelerinden etkilenen bölgede genellikle ağrı, sertlik ve güç kaybı oluşur. Tendonun bulunduğu eklem kullanılmaya devam edildiği zaman ağrı daha da şiddetlenebilir. Özellikle de gece ve sabah uyandığınızda ağrılarda artış görülebilir. Uygun tedavi edilmeyen ve ilerleyen tendon ağrılarında tendonu kullanırken çıtırtı gibi sesler duyulabilir.

Tendon Nasıl Tedavi Edilir?

Tendon yaralanmalarının tedavisi basit yöntemlerle yapılır. Bunlar;

Ağrılı bölge dinlendirilir ve aktivitelerden kaçınılır.

Yaralanmadan sonra ilk 48-72 saat 10-15 dakika olmak üzere saatte 1 ya da 2 kez bölgeye buz uygulanır.

Günlük yaşamı etkileyen ağrılar için ağrı kesici alınır.