Tensel Kumaş Nedir? Tensel Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Tensel kumaş özellikle giyim sektörü açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Sağladığı özellikler ve ayrıcalıklar ile beraber, farklı mevsimlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Dayanıklı yapısı ve kullanışlı yönüyle aynı zamanda şık bir görünüm sağlamaktadır.



Tensel Kumaş Nedir?



Tensel aslında bir kumaş türü değildir. Avrupa kökenli bir firmanın tüm dünyaya yaydığı bir isim olduğunu söylemek mümkün. Yani kumaş çeşitleri arasında bir firmanın tescilli bir markasıdır. Ancak sağladığı kalite ve özellik ile beraber bu isim üzerinden hemen kumaş akla gelir. Kalın ipliklerden üretimi gerçekleştirilmiş kullanışlı bir yapıya sahip kumaş türü ne tensel kumaş denmektedir. Belirli aşamalardan geçerek özel hazırlanmış iplikler ile hazır hale getirilmektedir.



Tensel Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Tensel özellikleri ile Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde en sık kullanılan kumaş türleri arasında yer almaktadır.



- Dayanıklı bir yapıya sahiptir.

- Pek çok mekanik işlemlere karşı dirençlidir.

- Doğallığı ile nefes alabilme özelliğine sahiptir.

- Vücudun terlemesini önler.

- Hızlı kırışmasına rağmen aynı hızla yeniden eski haline gelir.

- Hijyeniktir.

- Yumuşaktır.



Bu gibi özellikleri sayesinde günümüzde yoğun olarak değerlendirilen bir kumaş türüdür.