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10.02.2021 - 15:19 |

Tenya Nedir, Nasıl Oluşur? Tenya Paraziti Belirtileri Nelerdir?

Tenya, tapeworm bağırsak parazitinin yol açmış olduğu bir tür enfeksiyondur. Tenyalar, tek başlarına hayatta kalamayan bir parazit türüdür. Bu sebeple de yaşayabilmek için başka canlılara gereksinim duyarlar. Sizin için son derece önemli konu başlıkları oluşturan Tenya nedir, nasıl oluşur? Tenya paraziti belirtileri nelerdir şeklindeki soruların yanıtlarını tüm detaylarıyla beraber derledik.

Tenya Nedir, Nasıl Oluşur? Tenya Paraziti Belirtileri Nelerdir?
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Tek başlarına hayatta kalama becerisine sahip olmayan Tenyalar, hayatlarını hayvan yahut insanların bağırsaklarında devam ettirirler. Bu parazit türünün 6 farklı çeşidi bulunmakta olup, özellikle de 3 türü yaygın durumdadır.

Tenya Nedir?

Tenya, tapeworm bağırsak parazitinin sebep olduğu bir tip enfeksiyonu olarak görülmektedir. Tenyalar, tek başlarına hayatta kalma becerisine sahip olamadıklarından yaşamlarını devam ettirebilmek yaşamak için başka canlıların vücuduna gereksinim duyarlar.

Tenya, özellikle sindirim ve boşaltım sistemini olumsuz yönde etkileyen bir parazit türüdür. Çiğ yahut az pişmiş et tüketimi, kirli su içmek yahut kötü hijyen koşullarından dolayı bulaşırlar. Tenyanın vücuttaki varlığının tedavisi son derece kolay olmaktadır.

Tek başlarına hayatta kalma yeteneğinden yoksun durumda olan bu parazitler, hayvan yahut insanların bağırsaklarında hayatlarını sürdürürler. Tenya adı verilen bu parazitlerin bilinen 6 farklı türü bulunmakta olup bunlardan özellikle de 3 türü yaygın niteliktedir.

Dünya genelinde çok fazla tenya türünün varlığı söz konusudur. Fakat Türkiye'de en çok görülen tenya türü sığır tenyası olmaktadır.

Tenya Nasıl Oluşur?

Tenya parazit türünün oluşabilmesi için de gerekli koşulların oluşması gerekmektedir. Tenya parazitlerinin oluşmasına en büyük katkıyı kirli sular sağlamaktadır. Ayrıca yeterince temizlenmemiş yiyeceklerde de tenya kaynağını oluşturabilmektedir. Üzerinde tenya parazitlerinin bulunduğu besinleri tüketen hayvanların, çiğ yahut az pişmiş etlerinin tüketimi neticesinde tenya parazitlerinin insanlara bulaşması söz konusu olur.

 Tenya Paraziti Belirtileri Nelerdir?

Tenyalar, bir insan vücuduna bulaştıklarında çoğu zaman hiçbir belirtiye yol açmazlar. Bazen 30 yıla kadar bir süre boyunca yaşayabilen ve 25 metreye kadar uzayabilen tenyalar görülebilmektedir. Bunların vücutta var olduğu durumlarda doğal yollarla yahut ilaç tedavisiyle kurtulmak mümkün olabilmektedir.

Her ne kadar çoğu zaman tenyalar girdikleri vücutta belirtiye yol açmasalar da bazı durumlarda ten ya varlığının belirtilerinin görülmesi mümkün olabilmektedir. Bu belirtileri ise şu şekilde liste halinde vermek mümkün olmaktadır. Tenya belirtileri;

 - Uyku esnasında ağızdan salya akıntısı olması,

 - Boşaltım sorunlarının ortaya çıkması,

 - Karın ağrısı,

 - Hiç bir sebep yokken ortaya çıkan kilo kaybı,

 - Kanda bulunan eozinofili miktarında artışın olması,

 - Bir çeşit Tenya türü olan balık tenyası'na sahip kişilerde nedensiz olarak görülen B12 vitamini eksikliği.

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