Tere Otunun Faydaları Nelerdir? Tere Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Tere otu keskin ve rahatsız edici bir kokuya sahip olmasına karşın içerisinde bulunan vitamin ve mineraller ile oldukça sağlıklı bir sebzedir. Pek çok hastalığa iyi gelmesi sebebiyle tüketilmesi de çok önemlidir.



Tere Otu Nedir?



Habbürreşad ve hurf isimleri olarak da bilinen tere otu pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Keskin bir aromaya sahiptir. Tere otunun tohumları ve yaprakları tüketilebilir.



Türkiye'de hemen hemen her yerde yetişen tere otu halk arasında insan sağlığına faydaları ile bilinmektedir. Tıbbi amaçlı ile kullanılan tere otu vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir.



Tere otu turpgiller familyasına ait bir ottur. Yaklaşık olarak doğada 90 farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar yaban teresi, yer teresi, su teresi, kış teresi veya çayır teresi gibi çeşitlerden oluşmaktadır. Su teresi su içerisinde kendiliğinden yetişmektedir. Bahçe teresi ise su teresi ile aynı besin değerine sahiptir. Fakat su teresi gibi keskin bir tadı bulunmamaktadır.



Tere otu yüksek su tutma özelliğine sahiptir. Daha çok yaz mevsiminde tüketilmektedir. Oldukça düşük kaloriye sahip olan tere otunun yaklaşık 100 gramında 11 kalori bulunmaktadır. Yüksek derecede C ve K vitamini içermektedir. Ayrıca A vitamini bakımından da zengin bir ottur. Vitaminler dışında kalsiyum, fosfor, manganez, magnezyum ve potasyum gibi mineraller de içermektedir.



Tere Otunun Faydaları Nelerdir?



Tere otu içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığına çok büyük faydası bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde antioksidanlar içermektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı tüketilmesi sağlık açısından çok büyük önem taşır. Tere otunun bilinen faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:



- İnsanlara zindelik ve canlılık verir. Hafızayı güçlendirici bir etkisi bulunur.

- Yüksek oranda demir içerir. Bu nedenle kansızlığı da iyi gelir.

- tere otu bağışıklık sistemini güçlendirerek hasta olma riskini azaltır. Ayrıca vücutta hastalıklara karşı mücadeleyi destekler.

- Balgam sökücü bir özelliği bulunur. Boğaz ağrılarına iyi gelir.

- Düzenli tere otu kullanımı sigaranın zarar verici etkilerini azaltır.

- Kanser hücrelerinin oluşmasını engellemeye yardımcıdır.

- Tere yapraklarının cilde büyük faydası bulunur. Tere yaprağının suyu kepeği önler ve saç temizler. Saç köklerini besleyerek dökülmesini engeller.



Tere Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Tere otu tek başına kullanıldığında acı bir tat bırakmaktadır. Bu nedenle tere otu kullanımında limon kullanılabilir. Genellikle salatası yapılan tere otu ile beraber havuç, roka, kırmızı lahana ve marul gibi sebzelerden de faydalanabilirsiniz. Pek çok kişi tere otunu çorbalara da kattığı bilinmektedir. Farklı aroması ile çorbalara farklı bir lezzet vermektedir.



Ayrıca tere otu İtalya ülkesinde sos olarak da kullanılmaktadır. Makarna soslarında kullanılan tere otu sarımsak, zeytinyağı ve soğan ile birlikte yapılmaktadır. Bunlar dışında tere otunun yemeği pek yapılmaz. Bunun sebebi ise pişirildiğinde acı bir tat vermesidir.



Tere Otu Zayıflatır mı?



Günümüzde Tiroit bezi problemi yaşayan hastaların metabolizma yavaşlamasından dolayı kilo problemleri ortaya çıkmaktadır. Tere otu tiroit sorunlarının tedavisinde kullanılır iken kilo vermeye de oldukça yardımcı bir ottur. Özellikle metabolizma hızını düzene sokarak zayıflamayı desteklemektedir.



Tere otunun tohumu öğütülüp bal ve bir bardak ılık su ile karıştırılarak her sabah aç karnına tüketmesi metabolizmayı canlandırmaktadır. Ayrıca vücut içerisinde yer alan toksin maddelerin atılımını da kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle vücutta yağ yakımını destekler.