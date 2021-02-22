Tifo Hastalığı Nedir? Tifonun Belirtileri Ve Tüm Tedavi Yöntemleri...

Tifo, özel bir bakteri türünün sebep olduğu enfeksiyondur. Bu bakteri insanların bağırsaklarında ve kan dolaşımında yaşamaktadır. Tifonun yayılmasının enfekte olan bir insanın dışkısına maruz kalma sureti ile insanlar arasında yayıldığı belirtilmektedir. Tifo hastalığı insanlar arasında görülürken hayvanlar arasında ise görülmez. Tifoda bulaşma daima insandan insana olmaktadır.

Tifo Hastalığı Nedir?

Tifo Hastalığı, bakteriyel bir hastalık olup sağlıklı olmayan, kirli içme sularından ve yeterli hijyen şartlarında hazırlanmayan gıdalardan bulaşmaktadır. Tifo, Salmonella Typhi adında bir bakteri türü vasıtası ile bulaşmaktadır. Yüksek ateş ile beraber baş ağrısı, karın ağrısı ve iştah kaybına sebep olan bir rahatsızlık olarak belirtiler baş gösterdiğinde ihmal edilmeden doktora müracaat edilmelidir. Tifo hastalığında erken teşhis ve tedavi ile çok sayıda insanda tamamıyla iyileşme gözlenmektedir. Tedavi edilmeyen tifo, hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Ayrıca insandan insana bulaşabilen bir hastalık türüdür.

Tifo hastalığından korunmak için içme suları güvenilir hazır sulardan tercih edilmelidir. Doğal beslenmeye öncelik verilmesi gerekir. Tüketilen sebze ve meyveler iyice yıkanmalı ve kişisel hijyene daha fazla dikkat ve özen gösterilmelidir.

Tifonun Belirtileri Nelerdir?

Tifo hastalığında erken teşhis son derece önemlidir. Belirtiler enfeksiyondan bir veya iki hafta sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtilerin bazıları şöyledir:

- Yüksek ateş

- Karın ağrısı

- Baş ağrısı

- Zayıflık

- İştahsızlık

- İsilik

- Yorgunluk

- Kabızlık, ishal

Tifoda ciddi komplikasyonlar nadir görülür. Fakat bağırsakta intestinal kanama ya da perforasyonlar içerebilmektedir. Bu da yaşamı tehdit eden bir kan dolaşımı enfeksiyonuna sebep olabilmektedir. Semptomlar; bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şeklinde de seyredebilmektedir. Tifoda başka komplikasyonlar ise şöyle sıralanabilir:

- Zatürre

- Böbrek ya da mesane enfeksiyonu

- Pankreatit

- Kalp kası iltihabı

- Menenjit

- Endokardit

- Deliryum

- Halüsinasyonlar

- Paranoyak psikoz

Tifo Hastalığı Tüm Tedavi Yöntemleri

Tifo hastalığının tedavi yöntemleri de merak edilerek araştırılmaktadır. Doktor tarafından yapılması istenilen bir kan testi ile Salmonella Typhi bakterisinin varlığı tıbben tespit edilmektedir. Bakterinin varlığının doğrulanması sonrası azitromisin, typhoid, seftriakson ile florokinolonlar gibi antibiyotiklerle tedavi tercih edilmektedir. Antibiyotik tedavisinin yanı sıra hastanın bol miktarda su tüketimi de önem kazanmaktadır. Doktor tarafından reçete edilen tüm antibiyotiklerin önerildiği biçimde alınması önemlidir. Dışkı kültürü de hastalığı belirleyebilmektedir. Tifo aşısı %50-65 oranlarında koruyucudur.