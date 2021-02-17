Tinnitus (Kulak Çınlaması) Nedir, Sebepleri Nelerdir? Tinnitus Tedavisi Nasıl Yapılır?
Kulak çınlaması genellikle bir yaşlılık belirtisidir ve bireylerde yaş ile birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Yaşlı nüfusun %33'ünü etkileyen kulak çınlaması, nüfus genelinin ise 'sini etkiler. Basit ve anlık bir şikayet olabileceği gibi damar hastalıkları, dolaşım bozuklukları ve kafatası tümörleri gibi ciddi hastalıkların belirtileri olabilmektedir. Kulak çınlaması (tinnitus) nedir, hangi sebeplerle ortaya çıkar ve tedavisi nasıl yapılır tüm detaylarıyla derledik.
Çoğunlukla 40 ile 70 yaş aralığında görülen kulak çınlaması tüm yaş gruplarında da belirebilir. Fonksiyonel ve anatomik değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkan kulak çınlaması, uzun süre çok sessiz ortama ya da yüksek sese maruz kalınması sonrası başlayabilir.
Tinnitus (Kulak Çınlaması) Nedir?
Kulak çınlaması, gerçekte uyaran bir ses olmaksızın hasta bireyin ses algılaması olarak tinnitus nedir sorusu cevaplanabilir. Bu ses değişik karakterde, özellikte ve tonda olabilir. Genelde çınlama gibi duyulan sesler bazen çan, makine gürültüsü, nabız sesleri, uğultu, ıslık veya rüzgar sesleri ve hışırtı gibi tarif edilir. İşitme sisteminde en sık karşılaşılan belirtidir. Bu belirtiler hayat kalitesini bozacak ve ruhsal problemlere yol açacak düzeyde şiddetli olabileceği gibi çok kısa da sürede de geçebilmektedir.
Tinnitus (Kulak Çınlaması) Nedenleri Nelerdir?
Doğal kulak çınlamaları bir hafta ile beş dakika arasında değişmektedir. Ancak patolojik çınlama bu sürelerden çok daha uzun sürer ve sürekli olması durumunda çoğunlukla işitme kaybı da yaşanır. Yalnızca hasta tarafından duyulan çınlamanın birçok sebebi olabilir.
- Uzun süre yüksek ses maruz kalma
- Yabancı cisim veya kulak zarında delinme
- Orta kulak iltihabı, orta kulakta sıvı birikmesi
- İç kulak hücrelerinin zarar görmesi
- Tansiyon oynamaları, alerji, kulak içi tansiyonu
- Şeker hastalığı, anemi, menopoz dönemi
- Baş ve boyun bölgesinde oluşan travmalar, tiroit
- Damar genişlemeleri, yanlış ilaç kullanımı
- Psikiyatrik, metabolik ve nörolojik hastalıklar
Tinnitus (Kulak Çınlaması) Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Tinnitus yani halk arasında kulak çınlamasının nedeni tanımlandıktan sonra hastaya özel bir tedavi uygulanır. Çınlamanın nedenine göre pek çok tedavi yöntemi sıralanabilir.
- Kulak yolundaki kulak kiri veya yabancı cismin çıkartılması bir seçenektir.
- Eğer bir ilacın yan etkisinden kaynaklanıyorsa ilaç kullanımı düzenlenir.
- Orta kulak boşluğunda yer alan sıvının ya da kulak iltihabı tedavisi uygulanabilir.
- Kulak zarının delinmesi halinde cerrahi bir müdahale gerektirebilir.
- İşitme siniri tümörü gibi sorunlarda radyoterapi ya da cerrahi işlem uygulanabilir.
- İşitme kaybının olduğu durumlarda işitme cihazı önerilir.
- Bazı durumlarda kulak içi kan dolaşımını artıran ilaçlar önerilir.
- Meditasyon, hipnoz ya da psikoterapi gibi tedavi yöntemleri de önerilebilir.