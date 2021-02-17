Tinnitus (Kulak Çınlaması) Nedir, Sebepleri Nelerdir? Tinnitus Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çoğunlukla 40 ile 70 yaş aralığında görülen kulak çınlaması tüm yaş gruplarında da belirebilir. Fonksiyonel ve anatomik değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkan kulak çınlaması, uzun süre çok sessiz ortama ya da yüksek sese maruz kalınması sonrası başlayabilir.

Tinnitus (Kulak Çınlaması) Nedir?

Kulak çınlaması, gerçekte uyaran bir ses olmaksızın hasta bireyin ses algılaması olarak tinnitus nedir sorusu cevaplanabilir. Bu ses değişik karakterde, özellikte ve tonda olabilir. Genelde çınlama gibi duyulan sesler bazen çan, makine gürültüsü, nabız sesleri, uğultu, ıslık veya rüzgar sesleri ve hışırtı gibi tarif edilir. İşitme sisteminde en sık karşılaşılan belirtidir. Bu belirtiler hayat kalitesini bozacak ve ruhsal problemlere yol açacak düzeyde şiddetli olabileceği gibi çok kısa da sürede de geçebilmektedir.

Tinnitus (Kulak Çınlaması) Nedenleri Nelerdir?

Doğal kulak çınlamaları bir hafta ile beş dakika arasında değişmektedir. Ancak patolojik çınlama bu sürelerden çok daha uzun sürer ve sürekli olması durumunda çoğunlukla işitme kaybı da yaşanır. Yalnızca hasta tarafından duyulan çınlamanın birçok sebebi olabilir.

Uzun süre yüksek ses maruz kalma

Yabancı cisim veya kulak zarında delinme

Orta kulak iltihabı, orta kulakta sıvı birikmesi

İç kulak hücrelerinin zarar görmesi

Tansiyon oynamaları, alerji, kulak içi tansiyonu

Şeker hastalığı, anemi, menopoz dönemi

Baş ve boyun bölgesinde oluşan travmalar, tiroit

Damar genişlemeleri, yanlış ilaç kullanımı

Psikiyatrik, metabolik ve nörolojik hastalıklar

Tinnitus (Kulak Çınlaması) Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tinnitus yani halk arasında kulak çınlamasının nedeni tanımlandıktan sonra hastaya özel bir tedavi uygulanır. Çınlamanın nedenine göre pek çok tedavi yöntemi sıralanabilir.