Tip 2 Diyabet Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tip 1 diyabet ile Tip 2 diyabet birbiriyle karıştırılmaktadır. Fakat Tip 1 diyabet genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde görülür. Tip 2 diyabet ise toplum içerisinde çok daha yaygın olarak görülmektedir. Hastalık konusunda bilinçli bir yaklaşım sergilenirse, hastalığa yakalananların sayısı kontrol altına alınabilir.

Tip 2 Diyabet Nedir?

Tip 2 diyabet hastalığı, damarın olduğu her organı tahrip edebilir. Diyabet kontrol altında tutulabilir ama kişinin yaşamı boyunca süren bir hastalıktır. Bu hastalıkta en önemli nokta ise yeme programına uyum göstermektir. Beslenme alışkanlıkları düzene girdikçe, hastalığın seyri de iyi olacaktır. Diyabet 2, pankreas gerekli insülini salgılayamazsa veya insülin yeterli derecede kullanılmazsa kan şekeri yükselmesi sorunudur.

Tip 2 Diyabet Belirtileri Nelerdir?

Tip 2 diyabet hastalığının bazı belirtileri vardır. Belirtilerden bir veya birkaçını yaşayan kişilerin, bir doktora görünerek, teşhis ve tedaviye yönelmesi doğru olacaktır.

İştah dengesizliği yani çok yemek yeme ya da iştahsızlık durumu

Sık idrara çıkma

Çok fazla susamak ve ağız kuruluğu

Kronik yorgunluk

Vücudun çeşitli yerlerinde inatçı kaşıntı

Görme bozuklukları

Mantar enfeksiyonları

Bu belirtileri yaşayan kişilerin teşhis sonrası, hemen tedaviye başlaması doğru olacaktır.

Tip 2 Diyabet Teşhisi

Tip2 diyabetinden şüphelenen kişilerin bir doktora başvurması gerekmektedir. Yapılan tetkikler sonucunda hastalık mevcutsa, teşhis konur. Teşhis için ölçülen kan şekerinin 200mg/dl üzerinde çıkması gerekmektedir. Açlık şekeri olarak bilinen durumunda 126mg/dl üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca glukoz yüklemesi yapılarak, işlemin 2. Saatinde kan şekeri oranı 200mg/dl üzeri olmalıdır. Diyabet konusunda pek çok kişi risk altında olabilir. Örneğin;

45 yaş üstündeki herkes diyabet riski taşıyabilir.

Obezite sorunu olanlar

Ailesinde diyabet rahatsızlığı olan kişiler

Hipertansiyon hastası olanlar

Gebelik diyabeti sorunu yaşayanlar

Polikistikover problemi olanlar

Diyabetten Korunmak Mümkün müdür?

Diyabet hastalığı genetik faktörlere bağlı olsa bile, yaşam tarzı ile de bağlantısı vardır. Yaşam tarzına dikkat ederek diyabet 2’den korunmak mümkün olabilir. Kilo problemi olan kişilerin yapılacak rejim ve egzersiz programı ile kilolarından kurtulması gerekmektedir. Hasta mutlaka günlük olarak egzersiz yapmalı ve hareketsiz bir hayat sürmemelidir. Beslenme alışkanlıkları gözden geçirilmelidir. Ayrıca kişiler streslerini yönetmeyi de öğrenmelidirler. Herhangi bir ilaç kullanımı varsa, düzenli olarak alınmalıdır

Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Beslenme tarzı değiştirilir. Ağır gıdalardan, aşırı karbonhidrattan, şekerden ve alkolden uzak durulur.

Mutlaka düzenli olarak spor yapılır.

Kan şekeri normal sınırlarına inmiyorsa, haplar tedavi programına eklenmelidir

Düzenli kan şekeri ölçümü yapılmalıdır

Tip 2 diyabet programı çerçevesinde, tüm kurallara uymasına rağmen şekeri dengelenmeyen kişiler insülin alabilir. Ayrıca hamilelik döneminde diyabet sorunu yaşayan kişiler daha büyük sorunlar yaşamasınlar diye kullanılabilir. Ayaklarında yara oluşan ve geçmeyen kişiler içinde uygulanabilir. Diyabetin ileri aşamalarında, organlarda tahribat başlayabilir. Bu aşamada insülin kullanılmak zorunda kalınabilir.





