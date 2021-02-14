Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Tip 2 Diyabet Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?
14.02.2021 - 17:18 |

Tip 2 Diyabet Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tip 2 diyabet veya yaygın ismi ile şeker hastalığı, günümüzde pek çok kişiyi tehdit etmektedir. Beslenme şekillerinin değişmiş olması, stres altında yaşam gibi faktörler, diyabeti tetiklemektedir. Her geçen yıl diyabetli hasta sayısında artış görülür. Şeker hastalığının vücut üzerindeki tahribatını bilmek ve ona göre davranmak gerekir. Tip 2 diyabet ile ilgili neler yapılabilir ve önlemler nelerdir detayları derledik.

Tip 2 Diyabet Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Tip 1 diyabet ile Tip 2 diyabet birbiriyle karıştırılmaktadır. Fakat Tip 1 diyabet genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde görülür. Tip 2 diyabet ise toplum içerisinde çok daha yaygın olarak görülmektedir. Hastalık konusunda bilinçli bir yaklaşım sergilenirse, hastalığa yakalananların sayısı kontrol altına alınabilir.

Tip 2 Diyabet Nedir?

Tip 2 diyabet hastalığı, damarın olduğu her organı tahrip edebilir. Diyabet kontrol altında tutulabilir ama kişinin yaşamı boyunca süren bir hastalıktır. Bu hastalıkta en önemli nokta ise yeme programına uyum göstermektir. Beslenme alışkanlıkları düzene girdikçe, hastalığın seyri de iyi olacaktır. Diyabet 2, pankreas gerekli insülini salgılayamazsa veya insülin yeterli derecede kullanılmazsa kan şekeri yükselmesi sorunudur.

Tip 2 Diyabet Belirtileri Nelerdir?

Tip 2 diyabet hastalığının bazı belirtileri vardır. Belirtilerden bir veya birkaçını yaşayan kişilerin, bir doktora görünerek, teşhis ve tedaviye yönelmesi doğru olacaktır.

İştah dengesizliği yani çok yemek yeme ya da iştahsızlık durumu

Sık idrara çıkma

Çok fazla susamak ve ağız kuruluğu

Kronik yorgunluk

Vücudun çeşitli yerlerinde inatçı kaşıntı

Görme bozuklukları

Mantar enfeksiyonları

Bu belirtileri yaşayan kişilerin teşhis sonrası, hemen tedaviye başlaması doğru olacaktır.

Tip 2 Diyabet Teşhisi

Tip2 diyabetinden şüphelenen kişilerin bir doktora başvurması gerekmektedir. Yapılan tetkikler sonucunda hastalık mevcutsa, teşhis konur. Teşhis için ölçülen kan şekerinin 200mg/dl üzerinde çıkması gerekmektedir. Açlık şekeri olarak bilinen durumunda 126mg/dl üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca glukoz yüklemesi yapılarak, işlemin 2. Saatinde kan şekeri oranı 200mg/dl üzeri olmalıdır. Diyabet konusunda pek çok kişi risk altında olabilir. Örneğin;

45 yaş üstündeki herkes diyabet riski taşıyabilir.

Obezite sorunu olanlar

Ailesinde diyabet rahatsızlığı olan kişiler

Hipertansiyon hastası olanlar

Gebelik diyabeti sorunu yaşayanlar

Polikistikover problemi olanlar

Diyabetten Korunmak Mümkün müdür?

Diyabet hastalığı genetik faktörlere bağlı olsa bile, yaşam tarzı ile de bağlantısı vardır. Yaşam tarzına dikkat ederek diyabet 2’den korunmak mümkün olabilir. Kilo problemi olan kişilerin yapılacak rejim ve egzersiz programı ile kilolarından kurtulması gerekmektedir. Hasta mutlaka günlük olarak egzersiz yapmalı ve hareketsiz bir hayat sürmemelidir. Beslenme alışkanlıkları gözden geçirilmelidir. Ayrıca kişiler streslerini yönetmeyi de öğrenmelidirler. Herhangi bir ilaç kullanımı varsa, düzenli olarak alınmalıdır

Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Beslenme tarzı değiştirilir. Ağır gıdalardan, aşırı karbonhidrattan, şekerden ve alkolden uzak durulur.

Mutlaka düzenli olarak spor yapılır.

Kan şekeri normal sınırlarına inmiyorsa, haplar tedavi programına eklenmelidir

Düzenli kan şekeri ölçümü yapılmalıdır

Tip 2 diyabet programı çerçevesinde, tüm kurallara uymasına rağmen şekeri dengelenmeyen kişiler insülin alabilir. Ayrıca hamilelik döneminde diyabet sorunu yaşayan kişiler daha büyük sorunlar yaşamasınlar diye kullanılabilir. Ayaklarında yara oluşan ve geçmeyen kişiler içinde uygulanabilir. Diyabetin ileri aşamalarında, organlarda tahribat başlayabilir. Bu aşamada insülin kullanılmak zorunda kalınabilir.



Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sevdiklerinizle görüşmek ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla daha çok diyalog kurabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Balık burcunda ilerlerken yeni fikirler, eğitsel uğraşlar hayatınıza farklı şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve bedeninize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün karşıt burcunuzda yer alan Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Başkalarından beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün konuşmalar, hareket ve iletişim açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer parasal konular üzerinde düşünüyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, aradığınız desteklerde daha çok dalgalanma, dağılma olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanDEHB ve Ergoterapi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiSağlığa Bütünsel Yaklaşım
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDişleriniz için Sevgililer Günü ipuçları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluYılın en önemli teması
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSevgililer Günü ve Juno: Juno'nun bulunduğu burçlara göre eş tercihi
Asuman Korugan
Asuman KoruganKendinden alışveriş yap
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİlişkilerde diyalog kurmanın önemi
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıCilt sağlığını arttıran süper gıdalar
Lale Kaya
Lale KayaCovid-19 saç dökülmesine neden olur mu?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarAnlaşmalı Boşanma Davası [30 SORU-CEVAP]
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göz Kapağı Ameliyatı Neden Yaptırılır? Göz Kapağı Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Göz Kapağı Ameliyatı Neden Yaptırılır? Göz Kapağı Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Kas Yırtılması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kas Yırtılması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kas Yırtılması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kas Yırtılması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kalça Kemiği Ağrısı Neyin Habercisi?

Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kalça Kemiği Ağrısı Neyin Habercisi?

Tip 2 Diyabet Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tip 2 Diyabet Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet