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17.02.2021 - 18:49 |

Tırnak Batması Ameliyatı Nasıl Yapılır, Hangi Doktor Yapar? Tırnak Batması Ameliyatı Sonrası Yapılması Gerekenler...

Tırnak batması çoğu insanın yaşadığı bir rahatsızlıktır. Kimi batmalar ameliyat dışı uygulanan tedavi yöntemleri ile düzelmez. Ameliyat ise bilinenin aksine sancılı ve acılı bir dönem değildir. Aksine kişi tırnak bakmasından dolayı daha derin acı hissetmektedir. Tırnak batması neden olur, ne gibi önlemler alınmalıdır ve tırnak batması ameliyat süreci hakkında detayları derledik.

Tırnak Batması Ameliyatı Nasıl Yapılır, Hangi Doktor Yapar? Tırnak Batması Ameliyatı Sonrası Yapılması Gerekenler...
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Tırnak batması, kimyasal matriksektomi adı verilen bir prosedürle kalıcı olarak düzeltilebilmektedir. Bu prosedür, belirli durumlarda tırnağın batmış bir kısmını ya da ayak tırnağını tümden çıkarmayı kapsar.

Tırnak Batması Nedir?

Tırnak batması tırnak ucunun içe doğru büyümesinden ve ayak derisine doğru ilerleyerek basınç yapmasından kaynaklıdır. Tırnağın kenarı deriyi kırdığında iltihaplanma yaratır. Başlangıçta küçük bir rahatsızlık olarak ortaya çıkan bu durum daha sonra enfeksiyona dönüşmektedir.

Tırnak derisinin kenarının genişlemesi arasındaki dengesizlik, ayak tırnaklarının batmasına neden olur. Bu durum, ayak tırnağının uygun olmayan şekilde kesilmesi, kalıtsal ya da yanlış ayakkabı kullanımından kaynaklıdır. Kimi kişilerde ayak tırnakları doğal olarak içe doğru kıvrılmaktadır. Bu tip ayak tırnakları kolayca enfeksiyona meyillidir. Ergenler ve sporcular daha sık görülmektedir.

Tırnak Batması Kimlerde Görülür?

 Tırnak batması pek çok kişinin muzdarip olduğu bir durumdur. Özellikle;

  • Atletizm, tenis, futbol ve basketbol sporları ile ilgilenenlerde,
  • Uygunsuz ayakkabı kullanımında,
  • Genlerden kaynaklı tırnak uzamasında,
  • Ayak bakımının doğru ve düzenli yapılmadığı gibi durumlarda,
  • Anormal yürüyüş ve pronasyon gibi zayıf ayak mekaniğinde,
  • Düztaban olan kişilerde,
  • Anormal derecede uzun ayak parmaklarında,
  • Obezite ve diyabet gibi hastalıkları olan kişilerde,
  • Ayakların şişmesine neden olan hastalıklarda,
  • Mantar enfeksiyonlarında,
  • Ayak parmakları kemikli olan kişilerde,
  • Cildi hassas olan kişilerde,
  • Ayaklarda görülen aşırı terleme sonucunda,
  • Ödem oluşumunda tırnak batması görülmektedir.

Tırnak Batması Ameliyatı ve Tedavi Süreci Nedir?

Tırnak batması ameliyatı yapılmadan önce, bakım, basınçtan kaçınma, doğru tırnak kesimi gibi uygun yöntemler uygulanır. Kimi zaman hastayı antibiyotik verilerek ilaç tedavisi yöntemine gidilir. Herhangi bir düzelme görülmediğinde hasta ameliyata alınır. Rahatsız edici tırnak kenarının basit bir şekilde çıkarılmasında genelde anestezi yapılmaz. Fakat tırnak avülsiyonu ve matriksektomi lokal anestezi gerektirir. Anestezi doğrudan parmağa enjekte edilir ve etkisi işlem boyunca devam eder.

Ameliyat edilen ayak günün geri kalanında dinlendirilmelidir. Sargılar işlemden sonraki gün çıkarılır. Doktorun vermiş olduğu ilaçlar içilmeli ve kremle pansuman yapılmalıdır. Genellikle iki hafta boyunca parmak ve tırnak üzerine günde iki kez antibakteriyel krem uygulanır. İyileşme sırasında ayak parmağına baskı yapılması önlenmelidir.

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