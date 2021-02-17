Tırnak Batması İltihabı Kurutmak İçin Neler Yapılabilir? Tırnat Batması İltihabı Tedavisi Evde Nasıl Yapılır?

Tırnak batması iltihabından kolay şekilde kurtulabilmek için ilk olarak sabun ve sıcak su kullanarak iltihaptan kurtulmak mümkündür. Öte yandan pamuk ve ip yardımı ile de bu tür şiddetli ağrı yapan tırnak batması sorunundan da kurtulabilirsiniz.

Tırnak Batması İltihabı Kurutmak İçin Neler Yapılabilir?

Özellikle yaşlı kesim tarafından sıkça şikâyet edilen konu olan tırnak batması iltihabı aynı zamanda sürekli ayakkabı kullanan ve dışarıda olan genç kesim içinde ciddi bir sorundur. Her ne kadar ölümcül sonuçları olmasa da şiddet ağrı ve sancı yapması nedeni ile bu sorunu hastaneye gitmeden de ortadan kaldırmak mümkündür. Farklı yöntemler kullanarak tırnak batması tedavisi yapabilirsiniz. Sıcak su kullanarak iltihabı kurutmak en etkili yoların başında geliyor. Sıcak su içerisine elma sirkesi ekleyebilir ve iltihaplı bölgeyi koruması sayesinde iltihaplanmadan kurtulabilirsiniz.

Öte yandan tırnak batması iltihabı için sarımsak ve soğan yardımı ile de bu sorunları kolayca halledebilmeniz mümkündür. Soğan ile iltihap kurutmak için soğanı bir süre haşlayın ve iltihaplı bölgeye uygulayın. Sarımsak için ise bir diş sarımsağı dövün ve ayak tırnağınıza bir süre uygulayın.

Tırnak Batması İltihabı Tedavisi Evde Nasıl Yapılır?

Kimi zaman tırnakların gerektiği zaman kesilmemesi, fazlaca uzayan tırnaklar veya yanlış tırnak kesimi sonrasında görülebilen tırnak batması, insanların canlarını ciddi şekilde yakmaktadır. Herhangi bir hastane veya sağlık ocağına gitmeden kendi başınıza tırnak batması iltihabından kurtulmak için en kolay yöntem sıcak su ve sabundur. Genel olarak ayak parmaklarında görülen tırnak batması sonucunda et içinde iltihap meydana gelmekte ve bu da ciddi sancılara neden olmaktadır. Tırnak batması iltihabı için uygulayabilecek olduğunuz yöntem listesi şu şekildedir:

- İlk olarak bir leğen alın ve içerisine sıcak su doldurun. Ardından leğen ile su içerisine sabun atın ve bir süre bekletin.

- Ardından tırnak batması sonucu iltihap meydana gelen ayağınızı leğenin içine sokun ve ortalama 15 ile 20 dakika kadar bekletin.

- Bu süre sonunda ayağınızı leğen içerisinden çıkarın ve ılık su ile iltihaplı bölgeyi dikkatli şekilde yıkayın.

- Bu işlemi iltihap geçene kadar her gün uygulayın.

- Son olarak batan tırnak ile et arasında pamuk koyun ve tırnağın etten çıkması için bir ip yardımı ile tırnağı yavaşça kaldırın.