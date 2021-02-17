Tırnak Batması Tedavisi Nasıl Yapılır? Tırnak Batması En Kolay Nasıl Geçer?

Tırnak batması; tırnağın kenarının ya da köşesinin yandaki derinin içerisine battığı ve çok yaygın bir sorundur. Çok sık bir şekilde görülen tırnak batması; ayak baş parmağında sıkça görülür ve kızarma, ağrı, şişme gibi olumsuz etkilere sebep olur. Tırnak batmasının tedavisi, genel olarak evde yapılmaktadır. Ancak ağrı şiddetli ise ya da ağrı yayılıyorsa komplikasyonlardan kaçınmak adına uzman yardımı almakta yarar bulunur. Bireyde damar sertliği, şeker hastalığı gibi problemler varsa tırnak batmasına bağlı şekilde komplikasyon riski çok yüksektir.

Tırnak Batması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tırnak batması genellikle evde uygulanan her türlü yönteme karşın geçmiyorsa, parmaklar ağrılı ve şiş ise, oluşan yerde hassasiyetin şiddetli olması, irin akıntısı ve ısı artışı varsa, bireyde diyabet hastalığı bulunuyorsa direkt olarak bir uzman doktora görünmek gereklidir. Hekim, tırnak batmasına bağlı şekilde enfeksiyon belirtilerini gözlemlerse, oral antibiyotik tedavisi başlamaktadır. Bunun dışında duruma göre tırnak için bazı operasyonlar yapılabilir.

Tırnak Batması En Kolay Nasıl Geçer?

Ayakta tırnak batması; evde yapılabilecek uygulamalar ile geçmektedir. Geçmeyen tırnak batmasının da ağrıları hafiflemektedir. Bununla beraber tırnak batmasının geçmesi için yapılabilecekler aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Antibiyotik içerikli kremler, enfeksiyonun geçmesine destek olur. Bunun yanı sıra krem sürüldükten sonra bandaj ile kapatılmalıdır.

- İbuprofen, Asetaminofen, Naproksen sodyum türündeki ağrı kesiciler ayak ağrısının hafiflemesine destek olur.

- Tırnakların, deriye batana kadar kesilmemesi uzamaları beklenmelidir.

- Batan ayak tırnağının altına mumlu diş ipi ya da pamuk koymak tırnak batmasının iyileşmesine destek olabilir. İşlem için ayaklar gün içerisinde 4 defa ortalama olarak 20 dakika kadar ılık su içerisinde bekletildikten sonra batmış tırnak kenarının altına mumlu diş ipi ya da temiz pamuk yerleştirilmelidir. Bu işlem ağrılı olsa da tırnak cilt köşesinin veya kenarının üstünde büyümesine destek olur.

- Ayakların gün içerisinde kuru tutulması gerekir.

- Giyilen ayakkabıların rahat olması önemlidir. Tırnak batmasının olumsuz etkileri devam ettiği sürece burnu açık ayakkabı türleri ya da sandaletler seçilmelidir. Bu şekilde tırnak batmasının olumsuz etkilerinden kurtulmak mümkündür.