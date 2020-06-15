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15.06.2020 - 14:03 |

Tırnak çıkartmaları nasıl uygulanır?

Manikür rutininizi azaltan bir alternatif arıyorsanız, tırnak çıkartmaları radarınızda olmalıdır. Tırnak çıkartmaları, bir salon sandalyesinde oturmak için zaman bulamayanlar için mükemmel bir seçenek. İşte detaylar...

Tırnak çıkartmaları nasıl uygulanır?
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Tırnak çıkartmaları, diğer bir deyişle, oje şeritleri tırnaklarınızı renklendirmek ve eğlenceli hale getirmek için pratik etiketlerdir.

Tırnak çıkartmaları tırnaklarınıza zarar vermeden soyulabileceğinden kolayca alışabileceğiniz bir üründür. Aynı zamanda oldukça bütçe dostudur.

Tırnaklarınıza doğru uygulandığında, tırnak çıkartmalarının iki haftaya kadar dayanmasını bekleyebilirsiniz. Unutmayın, uygulama tekniğiniz ne kadar hassas olursa, tırnak çıkartmalarınızın ömrü o kadar uzun sürer.

Tırnak çıkartmalarınızı uygulamadan önce, doğal tırnaklarınızın güzel ve temiz olduğundan emin olmanız gerekir. Tırnaklarınızda kalan eski oje çıkararak sahneyi tırnak çıkartmalarınız için ayarlayın. 

Genel amaç tırnak çıkartmalarınızın doğal tırnaklarınıza benzemesidir. Bu nedenle, önce tırnaklarınızı şekillendirmek önemlidir. Tırnaklarınızı düzeltin ve eşit olduklarından emin olun. Tırnaklarınızı güzel ve pürüzsüz bir görünüm için şekillendirmek için bir tırnak törpüsünden yararlanabilirsiniz.

Her bir tırnak çıkartma seti, farklı tırnak şekilleri ve boyutları olan insanlar için üretilmiştir. Şeffaf sayfanın üzerinde bulunması, sayfayı tırnaklarınızın üzerine koyarak bir ön izleme görmenize yardımcı olur. Sayfayı tırnaklarınızın üzerine yerleştirerek doğru boyutu seçtiğinizden emin olabilirsiniz. Çıkartmalarınızı seçtikten sonra, artık yapıştırma zamanı!

Çıkartmaları kağıttan çıkarırken, bir cımbızdan yararlanabilirsiniz.

Daha sonra yapışkan tarafını tırnağınızın üzerine gelecek şekilde yerleştirin.

Tırnaklarınızdan sarkan ekstra cila şeritler olduğunu fark ederseniz, panik yapmanıza gerek yok. Fazlalığı düzeltmek için bir tırnak törpüsü kullanabilirsiniz.

Tırnak çıkartmalarınıza parlak bir görünüm vermek ister misiniz? Parlak bir etki için tırnaklarınıza ciladan yararlanabilirsiniz.

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