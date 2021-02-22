Tiroid Bezi Nedir, Nerededir? Tiroid Bezi Hastalıkları Nelerdir?

Tiroid, T3 (triiyodotironin) ve T4 (tiroksin) hormonları ile birlikte kalsitonin hormonunun üretimi, salınımı ve depolanmasını sağlayan ceviz büyüklüğünde bir organdır. Tiroid bezinden salgılanan hormonlar kan dolaşımına karışarak organların ve diğer sistemlerin uyarılmasını sağlar.

Tiroid Bezi Nerededir?

Tiroid bezi, sık karşılaşılan bir hastalık adı olarak bilinse de aslında boğazda adem elması olarak bilinen bölgenin arkasında yer alan ve soluk borusunun önünde yer alan organa verilen isimdir. Vücut sağlığı açısından çok önemli olan tiroid bezi, vücut fonksiyonlarının düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Tiroid bezinden salgılanan hormonlar, vücutta oluşan metabolik süreçlerin hemen hemen hepsini etkiler. Tiroid bezi, vücuttaki aktivitelerin çoğu üzerinde olan hormonların salınımını kontrol eden vücuttaki endokrin bezlerinden biridir.

Tiroid Bezi Hastalıkları Nelerdir?

Tiroid bezinin hormon üretimi, depolanması ve salınımı gibi pek çok fonksiyon beyindeki hipotalamus bölgeside salgılanan TRH hormonunun aynı şekilde beyinde bulunan bir endokrin bezi olan hipofiz bezini uyarması sayesinde hipofiz bezi tarafından kontrol edilir. Tiroid bezi hastalıkları iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılır. Kötü huylu tiroid hastalıkları, tiroid bezinde bulunan hücrelerin kanserleşmesi ile meydana gelen tiroid kanserlerine neden olur. İyi huylu tiroid hastalıkları ise, tiroidin az ya da çok çalışmasına ve şekil değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardır. İyi huylu tiroid hastalıkları;

Guatr: Tiroid bezinin büyümesi olarak da adlandırılır. Bu hastalık, nodüler ve nodülsüz olmak üzere iki grupta incelenir.

Hipotiroidi: Tiroid bezinin T3 ve T4 hormonları ile birlikte diğer hormonları yeterince üretememesi sonucunda ortaya çıkan hastalıktır. Bu hastalık ciltte kuruluk, halsizlik, kilo artışı, soğuğa karşı aşırı hassasiyet, anemi, menstrüasyon döngüsünde bozulma, kabızlık, ses kısıklığı, uykusuzluk ve terleme gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Hipertiroidi: Tiroid bezinin gereğinden çok tiroid hormonu üretmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Vücudun gereksiniminden çok tiroid üretmesi sonucu oluşan hipertirodi, organ işlevlerinin azalmasına neden olur. Bu hastalık, el titremesi, çarpıntı, ishal, sıcağa karşı aşırı hassasiyet, kilo kaybı, sinirlilik, duygusallaşma, heyecanlı olma, halsizlik, saç dökülmesi, gözlerin öne doğru çıkması, yorgunluk ve adet düzensizliği gibi belirtiler ile ortaya çıkar.

Tiroid Belirtileri Nelerdir?

Yorgunluk ve halsizlik

Anemi

Dinç uyanamamak, sürekli uyku hali, uykuya dalamamak, bitkin hissetmek gibi uyku problemleri

Kol ve bacaklarda karıncalanma ve uyuşma, kas ve eklem ağrıları, kasların zayıflaması

Regl döneminse ağrı ve sancının artması, adet kanamasının normalden daha uzun ya da kısa sürmesi, adet döngüsünün düzensizleşmesi

Uzun süren kabızlık ya da ishal

Tiroid Hastalıklarının Tedavisi

Tiroid hastalıklarının tedavisi genellikle hastalığın türüne göre verilecek hormon ilaçları ile yapılır. Tedavi boyunca iyotun kesilmesi oldukça önemlidir. Hekimler, çok gerektiğinde tiroid hastalıklarının tedavisi için cerrahi yöntemleri de tercih edebilir. Bu sayede hasta, eski sağlıklı günlerine kısa zaman içinde kavuşma imkanı bulabilir.





