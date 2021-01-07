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07.01.2021 - 15:11 |

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir? Tiroid Kanserinin Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Boyun tabanında kelebek şeklinde bulunan triod bez hücrelerinde, bazı nedenlerden dolayı tiroid kanseri oluşmaktadır. Troid bezi; vücudumuzda kan basıncını, kalp atış hızını, vücut ağırlığı ve sıcaklığını düzenleyen hormonları üreten önemli bir yapıdır. Görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyen tiroid bezinde meydana gelen kanserin, belirtileri ve tedavi yöntemlerini detaylarıyla derledik.

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir? Tiroid Kanserinin Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
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Genel belirtileri boğaz ağrıları, şişmiş lenfler ve yutkunma güçlüğü olan lenf kanseri, tedavi ile iyileştirilmesi mümkün bir hastalıktır.

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tipik olarak tiroid kanseri, hastalığın ilk evrelerinde herhangi bir işaret ya da belirti vermez. İlerleyen aşamalarda aşağıdakiler gibi belirtiler ortaya çıkmaya başlayabilir:

Boynun derisinin üzerinden hissedilen bir yumru

İlerleyen ses kısıklığı da dahil olmak üzere seste meydana gelen değişiklikler

Yutkunmada güçlük çekme

Boyunda ve boğazda ağrı, sızı

Boynunda şişen lenf düğümleri

Tiroid Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tiroid kanserinin tedavi seçenekleri; tercihlere, kanserin evresine ve genel sağlık durumuna göre değişebilir.

Cerrahi Yöntemler

Tiroid kanseri hastalarının pek çoğu tüm tiroid bezini ya da çoğunluğunu aldırmak için ameliyat edilir. Tedavi için yapılan ameliyatlar birkaç çeşittir.

Tüm tiroid bezinin ya da çoğunun alınması (tiroidektomi): Birçok hastada, tiroid kanserini tedavi etmek için doktorlar tiroid bezinin hepsinin çıkarılmasını önerir. Bu ameliyatta tiroid bezine erişmek için boynun tabanında bir kesi açılır.

Boyundaki lenf düğümlerinin alınması: Tiroid bezi alınırken, kanser hücreleri açısından test edilmek için boyundaki genişlemiş olan lenf düğümleri de alınabilir.

Tiroidin bir kısmının alınması (tiroid lobektomi): Tiroid kanserinin çok ufak olduğu durumlarda, tiroid bezinin sadece küçük bir kısmı alınabilir.

Tiroid bezi ameliyatı, enfeksiyon ve kanama riski taşımaktadır. Paratiroid bezlerinde ameliyat sırasında hasar meydana gelebilir ve vücuttaki kalsiyum dengesinin bozulmasına yol açabilir. Aynı zamanda ses tellerine bağlı olan sinirlerin kazayla hasar alarak ses kısıklığı, sesin incelmesi ses tellerinin paralizi veya solunum güçlüğüne neden olma riski de bulunmaktadır.

Tiroid Hormonu Tedavisi
Ameliyat sonrası, tiroid hormon ilaçlarını ömür boyu kullanmak gereklidir. Bu ilaçların iki şekilde yararı vardır: tiroid bezinin normal şartlarda ürettiği hormonu yerine koyar ve hipofiz bezinin salgıladığı tiroid stimüle edici hormonun üretimini tetikler.

Radyoaktif İyot

Bu tedavide yüksek dozlarda iyotun radyoaktif formunu kullanır. Ameliyat sırasında çıkarılmamış kanser alanlarını yok etmek için kullanılır. Aynı zamanda tedaviden sonra tekrarlayan ya da diğer bölgelere yayılan kanser tedavisinde de kullanılır. Radyoaktif iyot tedavisi, yutulabilen bir kapsül ya da sıvı bir halde verilir.

Radyoaktif İyot yan etkileri şunlar olabilir:

Bulantı

Ağız kuruluğu

Göz kuruluğu

Koku veya tat hissinde değişiklik

Halsizlik

Harici Radyasyon Terapisi

Harici radyasyon terapisi, vücudunuzdaki doğru noktalara X ışını ve proton gibi yüksek enerjili ışınları yönlendiren bir makine kullanılarak verilebilir. Tipik olarak bu tedavi, yaklaşık beş hafta süreyle her seferinde birkaç dakika olmak üzere haftada beş gün uygulanır. Eğer kanser radyoaktif iyot tedavisi sonrası büyümeye devam ederse ya da ameliyat olma ihtimali yoksa harici radyasyon terapisi bir seçenek olabilir.

Kemoterapi

Kimyasallar kullanılarak kanserli hücreleri öldürmek için kullanılan yöntemdir kemoterapi. İnfüzyon şeklinde bir toplardamardan verilen kimyasallar, vücudun geneline yayılır ve hızlı büyüyen hücreleri öldürürler. Tiroid kanserinin tedavisinde kemoterapi yaygın olarak kullanılmaz, fakat diğer tedavilerden yanıt alamayan hastalarda fayda sağlanabilir.

Kanserin İçerisine Alkol Enjekte Edilmesi

Bu yöntemde kesin olarak enjeksiyonun doğru yere yapılmasını sağlamak için farklı bir görüntüleme yöntemi ile tiroid kanserlerinin içerisine alkol enjekte edilir. Ameliyat esnasında erişim sağlanamayan bölgelerde ortaya çıkan kanser tedavisinde yararlıdır.

Hedefe Yönelik İlaç Tedavisi

Bu tedavide kanser hücrelerindeki belirli zaaflara saldıran belirli ilaçlar kullanılır. Kanser hücrelerinin bölünmesini ve büyümesini bildiren sinyalleri hedef alan bu ilaçlardır. İlerlemiş tiroid kanseri olan vakalarda kullanılır.

Destekleyici (Palyatif) Bakım

Palyatif bakım, ciddi hastalıkların diğer belirtilerini ve ağrıyı hafifletmeye yarayan uzmanlaşmış bir tıbbi bakımdır. Palyatif bakım, kemoterapi, radyasyon tedavisi veya ameliyat gibi diğer ağır tedaviler devam ederken kullanılabilir. Bu yöntem hemşireler, doktorlar ve özel eğitimli sağlık çalışanlarının bulunduğu bir ekip ile gerçekleşir. Amacı kanser hastalarının hayat kalitesini artırmaktır.

 

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