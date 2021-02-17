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17.02.2021 - 16:21 |

Tiroid Kanseri Nedir, Ölümcül Müdür? Tiroid Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Her hastalığın belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler dikkate alınarak hastalıklara çözüm bulmak gerekir. Ayrıca günümüzde en çok görülen hastalıkların bir tanesi de tiroid kanseridir. Tiroid kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri oldukça merak ediliyor. Tiroid kanseri nedir, ölümcül müdür? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Tiroid Kanseri Nedir, Ölümcül Müdür? Tiroid Hastaları Ne Kadar Yaşar?
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Tiroid kanseri, tüm kanser türleri arasında en az görülen kanser türüdür. Bu kanser erken tanı konulduğunda tedaviye de olumlu cevap verebilir. Tiroid kanseri bir tür endokrin kanseri olarak bilinir. 

 Tiroid Kanseri Nedir, Ölümcül müdür?

 Tüm kanser türleri arasında en az görülen kanser türlerinden bir tanesi olan tiroid kanseri aynı zamanda tedaviye de olumlu cevap verir. Çocuklarda nadir görülen tiroid kanseri yetişkinlerde de çok fazla görülmektedir. Tiroid kanseri kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Kişilerin tiroid bezi içinde yer alan yumrular tek ve ya çoklu olabilir.

 Hormon salgılayanlar sıcak hormon salgılamayanlar ise soğuk nodül olarak bilinir. Bu nodüllerin iyi ve ya kötü ayrımı ince iğne biyopsisi ile yapılır. İyi huylu nodüller çıkarılmadan da doktor kontrolünde takip edilebilir. Tiroid kanseri genellikle doğru tedavi ile olumlu neticelenebilir. Bu nedenle tiroid kanseri ilerlemez ise ölümcül olduğu da söylenemez. 

 Tiroid Hastaları Ne Kadar Yaşar?

 Tiroid kanseri tedavisinin en etkili tedavi yöntemi genel olarak cerrahidir. Bazı durumlarda tiroid kanserinde tiroid bezinin bir kısmı çıkarılsa da bu yeterli olmaz. Tiroid kanserinde tiroid bezinin tamamının çıkarılması en güvenilir ve en yeterli yöntem olabilir. Tiroid kanserinde ameliyattan sonra radyoaktif iyot tedavisi gibi cerrahi olmayan bazı yöntemler uygulanır. Tiroid hastaları düzenli kontrole gittiklerinde ve ilaç tedavilerini doğru bir şekilde uyguladıklarında daha uzun yaşarlar. O nedenle tiroid hastalarının sağlıklarına dikkat ederek tedavilerini de aksatmadan sürdürmeleri gerekmektedir. 

 Tiroid Kanserlerinin Nedenleri Nelerdir?

 - Baş ve boyun kısımlarının radyasyona maruz kalması genel olarak tiroid kanseri riskini arttırır.

 - Çocukluğunda yüksek miktarda radyasyon almış kişilerde 20 ve ya 25 yıl sonra tiroid kanserine yakalanma riski yüksektir. 

 - Rusya'da Çernobil nükleer santrali kazasından sonra o bölgede yaşayan kişilerde tiroid kanserinde de yüksek miktarda artış oldu. 

 - Yıllar öncesinde akne, mantar enfeksiyonu, boğaz ağrısı, kronik öksürük ve fazla saçlar gibi nedenler ile radyasyon uygulanmış kişilerde de yıllar sonra tiroid kanseri görülme riski artış gösteriyor. 

 - Bazı kişilerde baş ve boyun bölgesinde kanser saptanarak bu alanlara radyasyon uygulandığında ilerleyen yıllarda da tiroid kanseri görülme olasılığı çok yüksektir. 

 - Ailesinde olası tiroid kanseri öyküsü olan kişiler de mutlaka düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeliler. Bu şekilde tiroid kanserini gözetim altında tutabilirler. 

 Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 Tiroid kanseri genel olarak belirti vermez. Özellikle guatr nedeni ile takip edilen hastalarda ve ya başka hastalıkların kontrolü yapılırken tetkikler sırasında tiroid kanserinin varlığı da ortaya çıkabilir. Tiroid kanseri genel olarak nadiren boyunda kitle, ses kısıklığı, yutkunma güçlüğü gibi bazı belirtiler ortaya çıkar. Ayrıca kemik kırıkları ve hipertiroidi ile belirtiler ortaya çıkar. Kanserli hastaların çoğunda yüzde kızarma, ishal ve yorgunluk gibi durumlar da çok sık olarak ortaya çıkabilir.

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