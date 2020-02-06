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06.02.2020 - 13:10 |

Tokyo 2020'de devrim niteliğinde yenilikler

Nike, rekorlara imza atan koşu platformunu genişleterek acil iklim eyleminin önemini vurguluyor.

Tokyo 2020'de devrim niteliğinde yenilikler

Nike, Tokyo 2020 Oyunlarda yarışacak sporcular için geliştirilen ve aralarında koşuculara yönelik ölçülebilir performans avantajı sunan ayakkabıların da yer aldığı devrim niteliğindeki yeniliklerini duyuruyor! Engelleri ortadan kaldıran maraton koşucusu Eliud Kipchoge tarafından tanıtılan NEXT% platformu, uzun mesafe koşusundaki emsalsiz başarısının ardından şimdi yeni alanlarda da kullanılmaya başlanacak.

Rekor düzeyde bir sıcaklıkta gerçekleşmesi beklenen oyunlar öncesinde Nike, tüm sporcular için sürdürülebilir materyaller kullanılan yeni progresif koleksiyonlarını da görücüye çıkarıyor. Ciddiyeti giderek artan iklim acil durumu, müsabakaları ve antrenmanları sekteye uğratırken, Nike'ın sürdürülebilir yenilikleri, markanın gezegenimizin geleceğini ve dolayısıyla sporun geleceğini korumak konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Öne çıkan unsurlar arasında ABD Milli Takımı’nın tarihindeki tek tip madalya standının en sürdürülebilir şekilde tasarlanmış versiyonunu temel olarak geri dönüştürülmüş atıklardan üretilmiş ayakkabıları ve sıfır karbonlu gelecek hedefini benimseyen yaşam tarzı kıyafetlerini sayabiliriz.

Nike Inc. Başkanı ve CEO'su John Donahoe konuyla ilgili olarak "Nike olarak sporun bize sunduğu muhteşem sahneyi, dünyaya neyin mümkün olduğunu göstermemize imkan veren en büyük fırsat olarak görüyoruz. Sonuç olarak mesele sadece rekor kırmak değil, sporun geleceğinin kendisidir. Tokyo'da devrim niteliğindeki platformumuzla dünyanın en iyi sporcularının yeni performans düzeylerini yakalamasına yardım ederken tüm sporcuların hızla değişen iklim koşullarında karşılaştıkları zorluklar için gerçek çözümler sunacağız” ifadelerine yer veriyor.

ABD Milli Takımı Madalya Standı Koleksiyonu

Bu yaz ABD Milli Takımı, madalya törenlerinde sürdürülebilirliğin gücünü kanıtlayacak! Tokyo'da madalya sahipleri madalyalarını almaya minimum atık sağlama amacıyla %100 geri dönüştürülmüş polyesterle yeniden tasarlanan ikon niteliğindeki Windrunner ceketleri, %100 geri dönüştürülmüş naylon ve geri dönüştürülmüş kauçuk Nike Grind şeritleri bulunan pantolonları ve geri dönüştürülmüş üretim malzemesinden ve hassas örgü sayadan üretilen Nike Air VaporMax 2020'leri ile çıkacak.

Nike Air Zoom Alphafly NEXT%

Adeta üst düzey bir test uygulaması! Eliud Kipchoge geçtiğimiz Ekim ayında Viyana'daki iki saatlik maratonda koşarken Nike Air Zoom Alphafly NEXT% prototipi giyiyordu. 2020 yılı yazında Nike, iki yeni Nike Air Zoom bölmesi, ekstra köpüğü, güncellenmiş karbon fiber tabanı ve ultra nefes alabilme özelliğine sahip saya kısmıyla ekstra yastıklama ve koşu ekonomisi sağlayan en yeni yarış ayakkabısını resmi olarak piyasaya sunuyor.

Nike Air Zoom BB NXT

Nike Basketball'un yeni Zoom BB Next% ayakkabısı, oyuncuya esneklik kazandırmak için mümkün olduğunca hafif ve hassas olarak tasarlandı. Yeni Nike Air Zoom bölme sistemi, dış kısımdaki Nike React köpüğü ve köpük altına yerleştirilen ince tabakasıyla sporculara hafiflik ve güçle birlikte optimum darbe koruması ve olağanüstü bir enerji geri dönüşü sağlıyor.

Nike SB Kaykay Kitleri

Kaykay bu yaz global sahneye ilk kez çıkarken Nike SB de sürdürülebilir tasarım örneği kitlerini piyasaya sunuyor. ABD, Fransa ve Brezilya milli takımını temsil eden sporcular, her milletin benzersiz spor kültürünü destekleyecek olan ve %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen, minimum atık amacıyla desenlerin etkin bir şekilde kullanıldığı ve (Hollandalı sanatçı Parra ile işbirliği içinde üretilen) cesur tarzlara sahip formalarla yarışacak.

Space Hippie

Tokyo 2020 Oyunlarına katılan sporcular için geliştirilen ürünün yanı sıra Nike, bu baharda sürdürülebilir ürün tasarımında nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayan yepyeni bir ayakkabı serisini piyasaya sürecek. Fabrikaların üretim alanlarından ve Nike'ın kendi atıklarından yararlanarak oluşturduğu deneysel bir ayakkabı koleksiyonu olan Space Hippie, radikal bir döngüsel tasarım örneğine dönüşüyor. Space Hippie kapsül koleksiyonunda malzeme seçimlerinden üretim yöntemine ve ambalaja kadar çevresel etki göz önünde bulundurularak seçilen her bir detay Nike'ın çevresel etki konusundaki duyarlılığu düşünülerek tasarlanıyor ve en düşük karbon ayak izi yaklaşımına da katkıda bulunuyor.

 

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