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13.06.2020 - 22:09 |

Topaz Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Topaz Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Kuvars grubunda yer alan en önemli madenler içerisindeki topaz taşı, dünyanın birçok farklı yerinde çıkarılan değerlerden biridir. Değişik alanlarda süs olarak kullanılmasının yanı sıra, şifa amaçlı antik dönemden günümüze ulaşmış taşlar arasında bulunuyor. Peki, topaz taşı nedir, nasıl oluşur? Topaz taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Topaz Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Topaz Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Çok eski çağlardan günümüze kadar ulaşmış topaz taşı, kudreti yüksek olduğu bilinen önemli madenler arasında yer alıyor. Özellikle veba salgını ile beraber göz hastalıkları için iyi geldiği kayıtlara geçmiş bir taştır. Günümüzde başta takı ve mücevher seçenekleri olmak üzere birçok süs eşyası üzerinden de kullanılmaktadır.

Topaz Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Birçok farklı renklere sahip olan, elmasla aynı ağırlıkta olan değerli madenlerden biri olarak topaz taşı öne çıkıyor. Gri, mavi, beyaz, sarı, kahverengi ve kırmızı gibi renkleri eşliğinde doğal bir yapıya sahiptir. Değişken bir renge sahip olmasının yanı sıra güneşte özellikle rengi farklı biçimlere girebilmektedir. 18. yüzyıllarda hafif ısıtıldığı zaman Brezilya topuzunun pembeleştiği anlaşılmıştır. Bu çalışma zamanla daha yaygın hale gelmiş ve daha sonra Brezilya yakut ismiyle anılmaya başlamıştır.

Çok özel ve Nadir taşlar arasında yer alan topaz taşı, kimyasal ve fiziksel etkileri ile beraber kayaçlar arası oluşum üzerinden günümüze gelmiş bir taştır. Yeryüzündeki farklı katmanlarda milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş topaz taşı, volkanik dağların soğuması üzerinden de günümüze gelmiştir. Göz kamaştırıcı bir etkisi sağladığı için özellikle mücevher yapımında büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda turuncu topaz ve sarı topazın en çok tercih edilen renkleri olduğunu söylemek gerekir.

Topaz Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Topaz taşı birçok farklı özellik ve anlamı ile beraber ayrıca insan sağlığı konusunda ciddi faydalar getirmektedir. Özellikle kudretli bir taş olduğuna inanılır ve veba salgınında iyi geldiği bilinir. Aynı zamanda cesaret verdiği bilinen en değerli taşlardan biridir. Dünyanın değişik bölgelerinde çıkarılması ile beraber, bu taş bulunduğu bölge itibariyle değişik renklere bürünür. Sertlik derecesi 8 olan topaz taşı; Brezilya, Almanya, Çin, Japonya, Sri Lanka, ABD ve Nijerya ile beraber birçok değişik ülkede çıkarılır.

Söz konusu insan sağlığı açısından sunduğu faydaları olduğu zaman, çok önemli bir şifa kaynağıdır. Günümüzde alternatif tıp olarak yaygın kullanılan değerli madenler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

- Genel açıdan ruhsal ve bedensel iyileştirici bir etkiye sahiptir.
- Ruhsal gelişim açısından özellikle saydam topaz oldukça önemlidir.
- Göz hastalıklarına iyi gelir ve koruyucu bir etkisi bulunur.
- Zihin açıklığı sağlayarak muhakeme gücünü artırır.
- Kas ve sindirim sisteminde önemli katkılar sağlar.
- Mavi topaz öz güven artışı sağlarken bilgeliği öne çıkarır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Yetenekleri ve zeka geliştirici bir yapıya sahiptir.
- Salgın hastalıklar ile beraber, göz hastalıkları için iyileştirici bir etkisi bulunur.

Böylesi özellikleri ve faydaları ile beraber takı ve mücevher olarak bu değerli taşı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda değişik eşyalar üzerinden süs amaçlı şekil almak suretiyle değerlendirilir. Birçok değişik rengi üzerinden seçim yapabilirsiniz.

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