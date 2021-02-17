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17.02.2021 - 19:22 |

Topuk Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Topuk Ağrısı Neye İşarettir?

Günümüzde hızlı yaşam koşulları ve stres beraberinde çeşitli hastalıkları da getiriyor. Özellikle sürekli ayakta çalışan kişilerde ayak ağrısı ve topuk ağrısı çok sık görülüyor. Topuk ağrısının nedenleri de merak ediliyor. Topuk ağrısı nedenleri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Topuk Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Topuk Ağrısı Neye İşarettir?
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Topuk ağrısı genellikle topuğun alt bölümünde ağrı ve arka bölümünde ağrı şeklinde ortaya çıkar. Ayaklarda çok sayıda kemik, eklem ve tendon vardır. Topuğun en büyük kemiği ise topuk kemiğidir. Topuk kemiğinde de ağrılar meydana gelebilir.  

Topuk Ağrısı Nedenleri Nelerdir? 

Topuk ağrısının pek çok farklı nedeni olabilir. Bu nedenler ise şu şekilde sıralanabilir; 

- Ayakta meydana gelen incinme ve burkulmalar

- Kemiklerdeki çatlak ve kırıklar

- Aşil tendonunda meydana gelen iltihap

- Bursit

- Obezite nedeni ile topuklara aşırı yük yüklenmesi

- Osteokondroz olarak da bilinen kemik ölümü

- Topuk dikeni ve topukta ortaya çıkan nasır

- Sarkoidoz

- Kemik deformiteleri

- Kemiklerde oluşan tümörler

- Paget kemik hastalığı

- Hamilelikte topuk ağrısı

- Düz tabanlık nedeni ile oluşan topuk ağrısı

- Yanlış ayakkabı seçimi

Topuk Ağrısı Neye İşarettir?

Topuk ağrısı oluştuğunda mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Topuk ağrısı pek çok hastalığın habercisi olabilir. Özellikle 45 yaş altı kişilerde görülen topuk ağrıları ciddiyet ile ele alınmalıdır. Kilolu olmayan ve ağır fiziksel işlerde çalışmayan kişilerde görülen topuk ağrısının belirtileri izlenmeli ve bir hekime kontrole gidilmelidir. Özellikle uzun süreli istirahatlerden sonra topuk ağrıları ortaya çıkabilir. Bu durumda da mutlaka kontrol edilmeli ve hekime kontrole gidilmelidir. Yavaş belirtiler ile ortaya çıkan topuk ağrısı ankilozan spondilit hastalığının önemli belirtileri arasındadır. 

Topuk Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

- Günümüzde topuk ağrısı belirtileri arasında ayak kemerinde ağrı olur.

- Topuğun altında şişme ve kızarıklıklar

- Topuğun altında ayakların üzerine basması ile artış gösteren acı hissi

- Sabah yataktan ilk defa kalkıldıktan sonra ilk adımlarda yoğun bir acı hissi

- Özellikle yürüme, merdiven çıkma ve dengede durmada güçlük çekilmesi

- Topukta zamanla oluşan dayanılmaz şiddetli ağrılar

- Topukta başlayan ağrının zamanla ayağın tüm kısımlarına yayılması

- Topuk bölümünde meydana gelen şişlikler

Topuk Ağrısı Tanısı Nasıl Konur?

Topuk ağrıları belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren bu belirtiler dikkate alınmalıdır. Topuk ağrısı pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu nedenle belirtiler ortaya çıktığı anda bir uzman hekime gidilmesi gerekilir.

Doktor tarafından detaylı bir doktor muayenesi yapılmalıdır. Topukta ağrı sorunu ile sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin öncelikle hastalık öyküleri alınır. Hastaların sahip oldukları hastalıklar öğrenilir. Ayrıca ayakta önceden geçirilen bir cerrahi operasyon olduğunda hekim mutlaka bilgilendirilmeli.

Uzman hekim tarafından ayak bölgesinde fiziki muayene gerçekleşir. Kesin tanı konulmasa dahi hastalık ile ilgili bilgi edinilebilir. Topuk kemiğinden kaynaklanan bir sağlık sorunundan şüphelenilmesi durumunda tıbbi görüntüleme tetkikleri yapılır. Yapılan röntgen görüntülemesi ile kemikteki bozukluklar kolaylıkla tespit edilir.

Topuk ağrısının nedeni tespit edildikten sonra doğru tedavi yöntemi belirlenir. Cerrahi müdahale gerektirmeyen durumlarda ilaç ve fizik tedavi uygulanır. Önemli durumlarda ise cerrahi müdahaleler ile birlikte topuk ağrısının çözümü bulunur. 

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