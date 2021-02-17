Topuk Dikeni Egzersizleri Nelerdir? Topuk Dikeni İçin Evde Ne Yapılabilir?

Topuk dikeni genellikle 0.5 santimetre boyutlarında oluşur. Topuğun önünde başlayan bu rahatsızlık zamanla ayağın diğer kısımlarını da etkilemektedir. Bazı durumlarda çıplak gözle de görülemeyen topuk dikeni tanısı bazen zor konulabilir.



Topuk Dikeni Neden Olur?



Toplumda yaygın bir sağlık sorunu olan topuk dikeni pek çok nedenden ortaya çıkabilir. Sert yüzeylerde yürümek, koşmak, zıplamaktan kaynaklanan bu rahatsızlığın en belirgin nedenleri arasında yer almaktadır. Genellikle topuğun ön kısmında başlar ve ağrı şişlik oluşturur. Bazı durumlarda ise hiçbir ağrı veya belirti göstermeyebilir.



Günümüzde çok sık rastlanılan bir problem olan topuk dikeninin nedeni arasında topuk mahmuzları, topuk kemiğinin alt kısmında bir süre kalsiyum birikmesi yer almaktadır.



Plantar fasya olarak bilinen topuk kemiğini ayak parmaklara bağlayan bağ dokusundan kaynaklı olarak bağ ve dokuda gerilemelerin oluşması topuk dikeni oluşmasının en belirgin nedenidir. Bunlar dışında uzun süre ayakta kalmak ve sürekli spor yapmak da topuk dikenin belirtileri arasında yer alır.



Topuk Dikeni Egzersizleri Nelerdir?



Topuk dikeninin tekrarlanmaması için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. B noktalardan birisi de topukta bulunan eklemlerin ve kasların güçlendirilmesidir. Bu nedenle topuk dikeni tedavisi olan kişiler bu sorunu bir daha yaşamaması için bazı egzersizlere uyması gerekir.



Baldır kasları ve plantar fasyanın gerilemesi için evlerde yapılacak bazı egzersizler bulunmaktadır. Bunlar çekme germe hareketi, çömelme, ayak topuğunu yukarı ve aşağı çekme ve hareket ettirme gibi hareketlerdir. Bu hareketlerin evlerde düzenli uygulanması halinde olumlu sonuçlar etki edecektir.



Topuk Dikeni İçin Evde Ne Yapılabilir?



Topuk dikeni tedavisinde ilk olarak ağrı kesici kremler ile birlikte masajlar ve soğuk uygulamalar yapılabilir. Masaj uygulaması ayak parmaklarını geriye çekerek topuk üzerine yaklaşık 5 dakika boyunca soğuk uygulaması şeklinde uygulanır. Daha sonra ağrı kesici kremler sürülerek yapılabilir. Bu uygulamanın günde 4 veya 5 kez yapılması önerilmektedir.



Topuk dikeninin geçmesi için evlerde yapılacak diğer bir uygulama ise doktorlar tarafından verilen egzersizlerdir. Uzman doktorların verdiği egzersizlerin düzenli uygulanması veya evlerde topuk dikeni terliğinin kullanılması da topuk dikeni için büyük fayda sağlayacaktır.