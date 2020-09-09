Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri Toy Poodle Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Toy Poodle Cinsi Hakkında Bilgiler
09.09.2020 - 16:31 |

Toy Poodle Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Toy Poodle Cinsi Hakkında Bilgiler

Toy Poodle cinsi köpekler ülkemizde çok sık olarak bakılmakta olan köpek türlerinin arasında yer almaktadır. Bu köpekler oldukça tatlı oldukları içinde çok sevilirler. Toy Poodle köpeklerinin karakter özellikleri nelerdir? Toy Poodle köpeklerinin fiziksel özellikleri nelerdir? Toy Poodle köpeklerinin bakımı nasıl olur? Toy Poodle köpeğinin cinsi hakkında detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Toy Poodle Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Toy Poodle Cinsi Hakkında Bilgiler
ABONE OL

 Poodle cinsi köpeklerin ilk olarak üretim yeri Almanya olsa bile Toy Poodle cinsinin üretilmesi aslen Fransa’da başlamıştır. Bu köpek adını uzun bacaklarının verdiği avantaj sayesinde suda sıçrama yeteneğine sahip olan su birikintisi anlamına gelen pudelden gelmiştir. 

 Toy Poodle Cinsi Köpekler

 Toy Poodle cinsi köpekler diğer köpeklere nazaran daha yumuşak ve de güzel gözüken değişik bir kürke sahiptir. Bunlar zeka bakımından diğer köpeklere nazaran daha kuvvetli bir zekaya sahiptir. Özellikle bu köpekler tüylerinin kıvırcık bir şekilde olması sebebi ile tam olarak bir oyuncağa benzemektedir. Toy Poodle, poodle ailesinin en ufak üyesi olan ve burun yapısı bakımından da diğer ırklara bakılarak daha belirgin hatlı bir buruna sahiptir. Toy poodle cinsi köpekler biraz uzun bacak yapısına sahiptir. Bu sebep ile de dışardan bakıldığında da bedeni biraz daha atletik yapıda gözükmektedir.

 Toy Poodle Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri

 Toy Poodle köpekler diğer oyuncak köpek ırklarının tam aksine uzun bacakları ile dikkat çekerler. Amerikan ve de diğer ülkelerin köpek kulüplerinde genelde üç boy olarak bu tür kabul edilse dahi FCI tarafından aslında dördüncü boy olan orta boy yani medium boyutlusu da kabul edilmiştir. Uzun bacakları bu cins köpeğe zarif bir görünüm de vermektedir. Yoğun tüy yapısına sahip olmakta olan bu cins köpekler kürk yapısı itibari ile de tüy dökümü konusunda aslında bir numara olarak anılır. Bu cins köpeklerin genelde yaşam süreleri 13 yıl ile 15 yıl arasında olmakta ve bu köpeklerin ağırlıkları 7 kg ile 8 kg arasındadır. Boyları 28 cm ile 38 cm arasında değişmekte olan bu sevimli köpekler bekçi ya da şov köpeği olarak kullanılabilirler.

 Toy Poodle Köpeklerinin Karakter Özellikleri

 Toy poodle cinsi köpekler, oldukça zeki bir ırka dahil olan köpeklerdir. Yeni insanlara karşı da her zaman için dengeli bir tutum sergilemektedirler. Karşı taraftan da aksi bir durum görmediği süre boyunca bu köpekler her daim yeni insanlar ile tanışma eğilimi yüksek olan meraklı bir köpek cinsi olarak bilinirler. Diğer köpeklere ya da evcil hayvanlara genelde agresif tavır sergilemeyen toy poodle cinsi zaman zaman da havlamaları ile insanları karşılayabilirler.

 Temel olarak tam bir eğitim verilmediği zaman şımarmaya çok açık ve hep kendi bildiğini okumayan bir köpek cinsidir. Poodle cinsinde eğitim vermek kolay olduğu için köpeğin eve girmesi ile eğitime de başlaması gereklidir. Toy Poodle cinsi köpekler oyuncak boyutlarda olan diğer bu tarz köpeklerin tam aksine hareket etmeyi çok sever ve de sürekli bir oyun oynama isteği içinde olurlar. Bu nedenle mutlaka bu köpekler günlük olarak zaman ayrılıp üzerinde bulunan bu enerjiyi atması sağlanmalıdır.

 Toy Poodle Köpeklerin Bakımı

 Toy poodle köpekleri genel olarak çok yüksek aktiviteli köpekler olmaları nedeni ile çok yeterli bir düzende beslenmelidir. Bu cins köpeklerin şişmanlamaması da sağlanmalıdır. Tüyleri banyo yaptırırken güzel bir şekilde yıkanmalıdır. 

 Yavru Toy Poodle Köpeği Hakkında Bilgiler

 Bu köpeklerin yavrula erken dönemde eğitim görebilirler ve anlayışlıdırlar. Sahibine düşkün olan bu cinsin yavruları çok bağımlıdır. Tüyleri saç gibi sık ve de kalın olduğu için hipoalerjenik olan bir yapıya sahiptirler.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Gün ortasında iletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. Sabah saatlerinde ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluğunuz sizi yorabilir. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, hata yapma riskiniz çoğalabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir. İletişiminiz abartılı olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıp yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız içsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sabah saatlerinde aksilikler olabilir. Gün içinde eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. İşlerinizi gün içinde bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Gün içinde abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İşten gelen destekler var. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal karmaşa içinde bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Gün içinde hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşacağınız zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığından kaynaklı hatalara dikkat ediniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde bazı şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Gün içinde kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu. Hareketli ve yoğun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilik arayacağınız zamanlar olabilir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz. Eğitimle ilgili konulara zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için günü planlayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. Bazı konularda iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKolajen nedir?
Uzman Estetisyen Şafak Sol
Uzman Estetisyen Şafak SolPRP ile gençleşin
Özlem Mekik
Özlem MekikTrend meslek: Gastronomi
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni sahiplenmesini istiyor musun?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTatlı bir mola: Özel brownie tarifi
Nur Demir
Nur DemirAtalardan aktarımı temizleme
Betül Yergök
Betül YergökMantık mı, aşk mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA Her damlasında güzellik saklı
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Toy Poodle Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Toy Poodle Cinsi Hakkında Bilgiler

Toy Poodle Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Toy Poodle Cinsi Hakkında Bilgiler

Amstaff Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru American Staffordshire Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Amstaff Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru American Staffordshire Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Bel ve boyun fıtığını ameliyatsız tedavi ediyor! İşte o yöntem

Bel ve boyun fıtığını ameliyatsız tedavi ediyor! İşte o yöntem

Boston Terrier Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Boston Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Boston Terrier Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Boston Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Sıradaki Haber