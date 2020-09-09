Toy Poodle Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Toy Poodle Cinsi Hakkında Bilgiler

Poodle cinsi köpeklerin ilk olarak üretim yeri Almanya olsa bile Toy Poodle cinsinin üretilmesi aslen Fransa’da başlamıştır. Bu köpek adını uzun bacaklarının verdiği avantaj sayesinde suda sıçrama yeteneğine sahip olan su birikintisi anlamına gelen pudelden gelmiştir.

Toy Poodle Cinsi Köpekler

Toy Poodle cinsi köpekler diğer köpeklere nazaran daha yumuşak ve de güzel gözüken değişik bir kürke sahiptir. Bunlar zeka bakımından diğer köpeklere nazaran daha kuvvetli bir zekaya sahiptir. Özellikle bu köpekler tüylerinin kıvırcık bir şekilde olması sebebi ile tam olarak bir oyuncağa benzemektedir. Toy Poodle, poodle ailesinin en ufak üyesi olan ve burun yapısı bakımından da diğer ırklara bakılarak daha belirgin hatlı bir buruna sahiptir. Toy poodle cinsi köpekler biraz uzun bacak yapısına sahiptir. Bu sebep ile de dışardan bakıldığında da bedeni biraz daha atletik yapıda gözükmektedir.

Toy Poodle Köpeklerinin Fiziksel Özellikleri

Toy Poodle köpekler diğer oyuncak köpek ırklarının tam aksine uzun bacakları ile dikkat çekerler. Amerikan ve de diğer ülkelerin köpek kulüplerinde genelde üç boy olarak bu tür kabul edilse dahi FCI tarafından aslında dördüncü boy olan orta boy yani medium boyutlusu da kabul edilmiştir. Uzun bacakları bu cins köpeğe zarif bir görünüm de vermektedir. Yoğun tüy yapısına sahip olmakta olan bu cins köpekler kürk yapısı itibari ile de tüy dökümü konusunda aslında bir numara olarak anılır. Bu cins köpeklerin genelde yaşam süreleri 13 yıl ile 15 yıl arasında olmakta ve bu köpeklerin ağırlıkları 7 kg ile 8 kg arasındadır. Boyları 28 cm ile 38 cm arasında değişmekte olan bu sevimli köpekler bekçi ya da şov köpeği olarak kullanılabilirler.

Toy Poodle Köpeklerinin Karakter Özellikleri

Toy poodle cinsi köpekler, oldukça zeki bir ırka dahil olan köpeklerdir. Yeni insanlara karşı da her zaman için dengeli bir tutum sergilemektedirler. Karşı taraftan da aksi bir durum görmediği süre boyunca bu köpekler her daim yeni insanlar ile tanışma eğilimi yüksek olan meraklı bir köpek cinsi olarak bilinirler. Diğer köpeklere ya da evcil hayvanlara genelde agresif tavır sergilemeyen toy poodle cinsi zaman zaman da havlamaları ile insanları karşılayabilirler.

Temel olarak tam bir eğitim verilmediği zaman şımarmaya çok açık ve hep kendi bildiğini okumayan bir köpek cinsidir. Poodle cinsinde eğitim vermek kolay olduğu için köpeğin eve girmesi ile eğitime de başlaması gereklidir. Toy Poodle cinsi köpekler oyuncak boyutlarda olan diğer bu tarz köpeklerin tam aksine hareket etmeyi çok sever ve de sürekli bir oyun oynama isteği içinde olurlar. Bu nedenle mutlaka bu köpekler günlük olarak zaman ayrılıp üzerinde bulunan bu enerjiyi atması sağlanmalıdır.

Toy Poodle Köpeklerin Bakımı

Toy poodle köpekleri genel olarak çok yüksek aktiviteli köpekler olmaları nedeni ile çok yeterli bir düzende beslenmelidir. Bu cins köpeklerin şişmanlamaması da sağlanmalıdır. Tüyleri banyo yaptırırken güzel bir şekilde yıkanmalıdır.

Yavru Toy Poodle Köpeği Hakkında Bilgiler

Bu köpeklerin yavrula erken dönemde eğitim görebilirler ve anlayışlıdırlar. Sahibine düşkün olan bu cinsin yavruları çok bağımlıdır. Tüyleri saç gibi sık ve de kalın olduğu için hipoalerjenik olan bir yapıya sahiptirler.