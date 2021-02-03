Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Tssb) Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tssb Tipleri Nelerdir?

Travma durumları sonrasında yaşanan stres bozukluğu, yaşanılan bir travma olayının sürekli olarak göz önüne gelmesi veya düşünülmesidir.



Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Nedir?



Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir kişinin, daha önceki zamanlarda yaşadığı bir olay veya durum bulunur. Kişiyi çok fazla etkileyen herhangi bir kötü olay bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olur. Kişi yaşadığı olaylardan çok fazla etkilenerek bir travma yaşayabilir. Hasta, bu durumlara karşı aşırı korku tepkimesi verir.



Travma yaşayan kişiler genellikle, yaşadığı travma olayını sürekli olarak kafasının içinde yaşar. Yaşanan olayın tekrar eden birçok anısı vardır. Yaşanan olay hastanın etkilenmesine neden olur. Yaşanılan travma olayı rüyalarda görülebilir veya yeniden oluşacakmış gibi bir his verebilir. Yaşanılan olaya benzer bir olay görüldüğünde veya duyulduğunda, kişi fizyolojik tepki verir.



Travma yaşayan kişiler genellikle çok kalabalık yerleri tercih etmez. Sürekli olarak olayın tekrar konuşulacağını veya tekrar yaşanacağını düşünür. İnsanlarla konuşmaktan çekinir ve kendisini uzak tutar. Travma yaşayan kişinin, gelecekle ilgili iyi bir düşüncesi kalmaz. Her zaman gelecek kaygısı içerisine girer ve hiç bir şeyin düzelmeyeceğini düşünür.



Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?



Kişinin psikolojik olarak yaşadığı herhangi bir travmanın, tamamen ortadan kalktığı halde kabullenemediği durumlar psikolojik sorunları işaret eder. Kişinin stres bozukluğu yaşadığını gösteren belirtiler şu şekildedir;

● Yaşadığı travma olayının tekrar yaşanacağını düşünmesi

● İnsanlardan kendini uzak tutması

● Gelecek kaygısı

● Rüyalarında veya gözlerini kapattığında yaşanan olayı görme

● Yoğun acı duygusunun yaşanması

● İstemediği halde travma olayını düşünme

● Sürekli olarak yaşanan travma olayının düşünülmesi

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerde bu durumlar çok yayın bir şekilde görülür. Kişi, her ne kadar başka şeyleri düşünmek istese de, istemsiz olarak yaşadığı travma olayını düşünür. Bu durumdan ciddi olarak etkilenir ve belirtileri göstermeye başlar.



TSSB Tipleri Nelerdir?



Travma sonrası stres bozukluğunun bir kaç tipi bulunur. Bu tipler şu şekildedir;

● Yaşanan travma olayının tekrar yaşanma korkusu

● Tekrar hatırlama

● Kaçınma

● Aşırı uyarılma

● Düşünme ruh halindeki fark edilir değişiklikler

TSSB sağlık sorunu, yaşanılan belirtilere ve kişinin gösterdiği tepkilere göre değerlendirilir ve gerekli tedavi yöntemleri belirlenir.