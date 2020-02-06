Trend alarmı: 'Sweatpants'

Sürdürebilirlik ve rahatlık modası artık tüm trendleri ele geçirdi. Önemli olan; yüksek topuklu ayakkabılar ile nasıl yürüdüğünüz değil; giydikleriniz ile nasıl rahat hissettiğiniz!

Hem rahat etmek, hem de tarz olmak günümüzün en büyük trendi haline geldi. Hal böyle olunca, eşofmanlar da gardıropların vazgeçilmez parçalarından biri oldu.

Eşofmanları, tarzınıza göre farklı şekillerde kombinleyebilirsiniz. Blazer ceketleriniz, ince bantlı topuklu ayakkabılarınız ya da o marka çantanız; hepsi artık eşofmanlarınız ile kombinlenebilir.

Siz de sevdiğiniz renklerde ve rahat ettiğiniz bir eşofman altı bularak, şıklığı yakalayın!