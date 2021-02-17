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17.02.2021 - 18:41 |

Trigeminal Nevralji Nedir, Belirtileri Nelerdir? Trigeminal Nevralji Tedavisi Nasıl Yapılır?

Trigeminal nevralji, halk arasında ani bir şekilde gelişen şiddetli yüz ağrıları olarak bilinir. Diğer adı ise delirten hastalıktır. Trigeminal nevralji haftalığı yemek yeme, yüze dokunma, diş fırçalama, makyaj yapma, yüz yıkama gibi etkenler ile başlar. Gittikçe şiddetlenir. Peki, trigeminal nevralji nedir, belirtileri nelerdir? Trigeminal nevralji tedavisi nasıl yapılır? Sizin için detayları ile derledik.

Trigeminal Nevralji Nedir, Belirtileri Nelerdir? Trigeminal Nevralji Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Trigeminal nevralji hastalığı, kişilerin yaşam kalitesini oldukça düşüren ciddi bir hastalıktır. Yüzde kronik ağrılar şeklinde beliren bu hastalık halk arasında delirten hastalık olarak adlandırılır. Kişileri intihara kadar sürükleyebilen bu hastalık, 50 yaş üzerinde olan kadınlarda erkeklere oranla daha sıklıkla görülmektedir. 

Trigeminal Nevralji Nedir, Belirtileri Nelerdir? 

Trigeminal nevralji hastalığı, yüz ile beyin arasında bulunan ve his iletimini sağlayan trigeminal siniri tetikleyen ve aynı zamanda kronik ağrılara sebep olabilen bir rahatsızlıktır. Diş fırçalama, makyaj yapma, yüz yıkama gibi basit hareketler ile dahi kişilerin yüzlerinde ciddi ağrılara sebep olabilmektedir. Hastalık ilerledikçe ağrının şiddeti de artarak uzayabilmektedir. Genellikle 50 yaş üzerindeki kadınlarda gözlemlenen bu durum erkeklere oranla daha fazla görülür. 

Trigeminal Nevralji Hastalığının Belirtileri Şunlardır:

Trigeminal nevralji hastalığının en yaygın belirtileri içerisinde; tıraş olurken, yemek yerken, diş fırçalarken, konuşurken, gülümserken, göze temas edildiğinde, su içerken ani bir şekilde meydana gelen elektrik çarpması şeklindeki şiddetli ve yakıcı ağrılardır. Yüzde meydana gelen bu ağrılar dudak, çene, diş etleri, yanak ve nadiren de olsa alın, göz bölgelerinde de ortaya çıkabilmektedir.

Trigeminal nevraljinin ağrı nöbetleri, birkaç saniye kadar kısa süreli olabildiği gibi ileri evredeki hastalarda bu ağrılar günlerce sürebilir. Genel olarak yüzün tek tarafını etkileyen ağrılar ender de olsa her iki tarafta da ortaya çıkabilmektedir. Fakat ağrılar yaygın olarak belli bir noktadan başlar ve yüzde daha geniş alanlara yayılır. 

Trigeminal Nevralji Hastalığının Sebepleri Nelerdir? 

Trigeminal nevralji hastalığının nedeni, trigeminal sinirin bozulmasıdır. Genel olarak sorun, normal bir kan damarı ve beynin tabanında bulunan trigeminal sinir arasındaki temastır. Gerçekleşen bu temas sinire baskı uygulayarak ağrılara sebep olur. Bu hastalık yaşlanmanın bir neticesi olarak da meydana gelebilir. Multipl Skleroz veya sinirlerin korunmasını sağlayan miyelin kılıfına zarar veren başka bir bozukluk ile ilişkili olabilmektedir.

Trigeminal nevralji hastalığına, trigeminal sinirini sıkıştırmış olan bir tümör de sebep olabilmektedir. Cerrahi yaralanmalar, yüz travması, inme gibi durumlarda trigeminal nevraljiye sebep olabilmektedir. Fakat trigeminal nevralji hastalığının sebebi net olarak bilinmemektedir.

Trigeminal Nevralji Tedavisi Nasıl Yapılır? 

Geleneksel olarak ilk etapta ilaç tedavisi uygulanır. Bu nedenle öncelikli olarak sara hastalarında kullanılmakta olan ilaçlar tercih edilir. Bu ilaçlar beyine gönderilmiş olan ağrı sinyallerinin azaltılması ya da engellenmesi için hastaya verilir. Kişinin ilaçlardan faydalanamaması veya çok fazla yan etkilerinin olması durumlarında ise radyofrekans yöntemi uygulanmaktadır.

Radyofrekans yöntemi hastaya zarar vermeden, narkoz gerektirmeden, radyasyon almadan ve ameliyat şartları ile uygulanmakta olan güvenli bir tedavi yöntemidir. Hasta, radyofrekans uygulamalarının ardından hemen eve gidebilmektedir. Tedavinin sonuçları ise ortalama olarak 15 ile 20 gün içerisinde ortaya çıkmaktadır. Komplikasyon riski çok düşük olan bu tedavi yönteminin güvenilirliği oldukça yüksektir. 



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