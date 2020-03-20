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20.03.2020 - 03:03 |

Trigliserid Nedir? Trigliserid Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bazı kan testlerinde genellikle bakılan parametrelerden birisi de Trigliseridlerdir. Bazı hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olurlar. Trigliserid testleri belirli bir aralıkta olmalıdır. Test sonuçları bu aralıkta olmaması durumu insan sağlığı için tehlike yaratabilir. Bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Trigliserid nedir? Trigliserid değeri kaç olmalıdır? Yükselmesinin nedenleri nelerdir? Sizin için bu soruların cevaplarını derledik.

Trigliserid Nedir? Trigliserid Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

İnsan vücudunda kalp sağlığı ile ilgili durumların tespiti için tansiyon ve kolesterol seviyelerine bakılmaktadır. Bunlar dışında araştırılan diğer bir faktör ise trigliserid düzeyidir.

Trigliserid Nedir?

Trigliserid insan vücudundaki kanda bulunan yağ türlerinden birisidir. Kişiler besinlerden aldıkları ve ihtiyaç duymadıkları yağları trigliserid formunda depolar. Bu depolar ise yağ dokularının içerisinde yer almaktadır. Öğün araları, spor aktiviteleri veya açlık gibi durumlarda bu depolarda bulunan trigliseridler kullanılır. Kişilerin gün içerisinde alınan enerjinin vücutta harcanan enerjiden daha yüksek olması durumunda veya insanların karbonhidrat ve yağ içerikli besinleri tüketiyor olması durumunda kandaki trigliserid seviyeleri yükselir. Böyle durumlara hipertrigliseridemi denmektedir.

Trigliserid Yüksekliği Ne Demektir?

Trigliserid yüksekliği kandaki değerin 150 mg/dL'nin üzerinde olması durumudur. Bu duruma da hipertrigliseridemi denmektedir. Diğer bir adıyla trigliserid yüksekliğidir. Bu durum sağlık açısından tehlikeli bir durumdur. Kalp hastalıkları için en büyük risk faktörlerinden birisidir. Böyle durumlarda mutlaka doktora danışılmalı ve kontrol altına alınmalıdır.

Trigliserid yükselmesi sonucunda arter duvarlarında sertleşme oluşur. Bu durumda insan vücudunda damar sertliğine sebep olmaktadır. Damar sertliği insanlarda birçok hastalığa sebep olur. Kronik kalp hastalıkları, kalp krizi, felç gibi durumlara sebebiyet verebilir. Bunlar dışında pankreas enfeksiyonlarına da sebep olabilir.

Trigliserid Kaç Olmalıdır?

Kandaki trigliserid değerinin 150 mg/dl'nin üzerinde olması durumuna trigliserid yüksekli denmektedir. 150-199 mg/dl aralığında olmasının bir sebebi beslenme sorunlarıdır. Bu durumun çözülmesi için sağlıklı beslenme ilkelerine uyulması gerekmektedir. Fakat sağlıklı beslenme sonrasında trigliserid değerinde bir düşme oluşmaz ise kalp hastalıklarının gelişiminin önlenebilmesi gerekir. Bunun için de ilaç tedavisi gerekli olabilir.

Trigliserid Yüksekliği Nedenleri

- Sağlıksız beslenme
- Besinlerden alınan enerjinin harcanan enerjiden yüksek olması
- Genel hastalıklar
- Obezite
- Alkol ve sigara kullanımı
- Tiroit metabolizması hastalıkları
- Tip 2 diyabet hastalığı
- Karaciğer ve böbrek hastalıkları

Trigliserid Düşüklüğü Nedenleri

50 mg/dl'den düşük olan trigliserid seviyesine, trigliserid düşüklüğü denmektedir. 35 mg/dl'den daha düşük trigliserid seviyesine de aşırı trigliserid düşüklüğü denir. Trigliserid düşüklüğü ilaçların yan etkilerinden kaynaklanabilir. Bunun dışında düşük yağlı gıdalarla beslenme durumlarında olabilir.

 

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