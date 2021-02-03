Aktif giyimin yükselişi: Kovid-19 salgını modaya nasıl yansıdı?

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler yüzünden her birimiz evlerimizde zaman geçirmeye çok alıştık. Kimimiz home ofis çalışıyor, kimimiz işe gitmek zorunda kalıyor. İşe giden kısmımız ise işlerini bir an önce halledip evlerine dönüyor. Ülkemizde uygulanan kısıtlamalarda kafe, restoran ve eğlence merkezlerinin kapalı olması giyim tarzımıza çok yansıdı. Hava güzel ise sahilde yapacağımız kısa bir yürüyüş bile bizim için çok büyük bir lüks haline geldi. Hal böyle olunca sportif bir tarzda giyinmeye başladık.

Özellikle bu sezon şardonlu eşofmanlar revaçta. Markalar eşofman takımlarını revize edip çeşitlendirerek piyasaya sunuyor. Kış aylarında özellikle eşofmanların şardonlu olması soğuk hava şartlarına uyum sağlıyor. Eşofman modasında üst alt takım giyinmek çok trend. Hoodie takımlar ya da önden fermuarlı oversize üstleri bu sezon çok gördük, ve görmeye de devam edeceğiz.

Kumaş ve desen açısından bakacak olursak bu sezon her renkten batik kumaşlar görüyoruz. Ben önden fermuarlı üstleri, bralar ile kombinlemeyi çok seviyorum ve daha şık buluyorum. Ayrıca tayt takımlarını bu sezonda çok gördük.

Takımlar kombinlenirken içe giyilen branın gözükmesi de son trendlerin arasında. Bu modaya uygun önü kesik crop sweatshirtler görüyoruz. Scuba kumaştan yapılan pilates tulumlarını, önden fermuarlı eşofman üstleri ya da crop üstlerle kombinlemeyi çok seviyorum.

Görünen o ki Kovid-19 virüs salgını modayı daha rahat spor bir şıklığa yönlendirdi. Bu yüzden aktif giyim kendi içinde gelişerek, çeşitlenerek hayatımıza girip modaya bu şekilde yön verdi. Bence ilerleyen günlerde de spor giyim tarzını göreceğiz. Aktif giyim modaya yön vermeye devam edecek.

Kovid-19 salgınının ülkemizi hatta tüm dünyayı bir an önce terk etmesini diler, sağlıklı günler dilerim.