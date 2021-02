Makyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği

Kelime anlamı aslında yokmuş duran makyaj demek. Bu tekniğin yolu, yapıldığında yüze çok fazla makyaj yapılmamış, doğal bir görüntü elde etmekten geçiyor. Uygulanması kolay gözüken ama hakkını vererek yapılması oldukça bilgi ve araştırma isteyen bir makyaj.

İlk önce kişinin cildini en önemlisi kendini çok iyi tanıması gerekir. Unutmayın sizi sizden daha iyi tanıyacak kimse yok. Bunu öncelikle iyi deneyimlemek lazım. Bu da deneme yanılma yolundan geçiyor. Tabii ki uzman isimlerin videolarını izleyip kendinize uyarlamanız lazım. Ben doğru makyaj yapma serüvenime sevgili Rıfat Yüzüak videoları izleyerek başlamıştım. Bana göre benim makyaj tarzıma uygun bulduğum doğru bilgiler veren bir makeup artist. Sonrasında bu akıma uyan kitabını da okumuştum. Araştırmalarım sonucunda çok az ürünle çeşitli gölge oyunlarıyla yüzümün hatlarını ortaya çıkarmayı öğrendim. No make up makeup tekniği de tam anlamıyla bunu esas alıyor. Kolay gibi gözüken ama çok detaylı bir makyaj tekniği. Evet hazırsanız no makeup makeup makyaj tekniğinin adımlarını yazıyorum.

Öncelikle cilt tonunuza ve cilt tipinize uyumlu ince bir fondöten seçmelisiniz. Sonrasında yüz hatlarınızı ortaya çıkarmak için cilt renginizin bir ton koyusu pudra ya da krem kontur stick edinmelisiniz. Yüzünüzün karakteristik yapısına bakarak göz yapınızı çekikleştirerek daha enerjik anlamlı bakışlara sahip olduktan sonra elmacık kemiklerinizi belirginleştirerek daha genç ve çarpıcı gözükebilirsiniz. Bütün bunları yaparken doğru fırça kullanımının altını çizmek istiyorum. Ben fırça kullanmaya başladıktan sonra daha kolay ve profesyonel makyaj yapabildim. Gerçekten makyaj yapmayı kolaylaştıran, en büyük yardımcılardan biri kesinlikle makyaj fırçaları.

Bir de eğer makyajınızın daha doğal durmasını istiyorsanız, ki bu makyaj tekniğindeki en önemli husus doğal durması. Krem, likit ürünleri kullanmanız daha doğru olacaktır. Likit ürünler cilt ile daha çok birleştiği için bir bütünmüş gibi duruyor. Bu da çok sağlıklı ve taze bir görüntü sağlıyor.

Yüz hatlarımızı ortaya çıkardıktan sonra hatta cildimizin bir ton koyusu bir ten ürünüyle göz çukurumuzu belirginleştirdiğimizde far kullanmamıza bile gerek kalmıyor. Bu teknikte benim en çok dikkat ettiğim adım da kirpik dibi belirginleştirme. Böylelikle bakışlarınız daha dolu dolu oluyor. Rimel sürdüğünüzde kirpik aralarınızda boşluk kalmıyor. Bu da çok profesyonel bir duruş sergiliyor.

Sonrasında tatlı bir allık ile hatta bir lip& cheek (yani hem dudağa hem yanağa aynı anda kullanılan ürün demek) ile makyajımızı bitirebiliriz. Ve tabii ki yüz hatlarımızı belirginleştirdiğimiz ürün ile kaşlarımızı da unutmayıp boşluklarını doldurup hafif bir rimel sürmeyi unutmamamız lazım.

Bu makyaj tekniğini söyle tanımlayabilirim. Sizi gören arkadaşlarınızın, “makyajın ne kadar güzel olmuş” demesi yerine, “bugün ne kadar güzelsin, yüzüne ne yaptın” demesidir. Eğer böyle bir iltifat alıyorsanız bir şeyleri doğru yapmışsınız demektir. Unutmayalım önemli olan makyajın güzel olması değil, bizim daha iyi daha taze daha doğal gözükmemiz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere sağlıkla kalın.

Tuğçe Dural