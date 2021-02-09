Takı trendleri ve zamansız aksesuarlar

Kişiselleştirme uzun yıllardır aksesuar modasında ön planda. Kimisi çocuğunun ismini kolye yapıyor, kimisi en sevdiği figürü yüzük. Ben şahsım adına konuşacak olursam, benimle birlikte yaşayan, karakterimle özdeşleşen takıları seviyorum. Taşların ruhu olduğuna inanıyorum. Ayrıca değerli ya da yarı değerli taşların psikolojik ve bedensel hastalıkları iyileştirdiğine inanıyorum. Eski inanışlara göre bazı aksesuarların ve taşların uğur getirmesi bu yüzden.

Her sezon gelişen moda akımı, kendi aksesuar modasını yaratmaya başladı ve modasına uyumlu aksesuarlarını da beraberinde getiriyor. Aksesuar seçiminde materyal olarak değerli tercihlere gidiliyorsa, kesinlikle zamansız parçalar edinilmeli. Eğer altın modasına değinirsek geçmişe dönüş söz konusu. Annemizin kullandığı kolye, küpe ve bileklikler yeniden moda oldu. Ben zamansız ve klasik modelleri çok seviyorum. Çünkü yeniden moda olması kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden de akıllı bir alışveriş yapmış oluyorsunuz. Örnek verirsek her sezon moda olan halka küpeler kesinlikle iyi yatırım. Yazımın başında belirttiğim gibi kişiselleştirilmiş aksesuarlar kişiye özel olduğu için asla modası geçmiyor. Adeta sizin bir parçanız oluyor.

Saç aksesuar modasına gelirsek geçtiğimiz son iki sezon çok hareketliydi. Özellikle kalın taçlar, inci çıtçıtlı tokalar çok trend idi. Ama bu sezon saç aksesuar modası çok canlı değil.

Mevsime göre aksesuarlar da değişebiliyor. Yaz aylarında giydiğimiz kıyafetler açık olduğu için bileklikler, bilezikler, halhallar ve renkli taşlar ön plana çıkıyor.

Aksesuar önemsiz bir detay gibi gözükse de kombinleri kurtaran bir detay. Ben çok sevdiğim aksesuarıma kıyafet seçimi bile yapabiliyorum. Bazen dümdüz bir kombinin star parçası küpeniz olabilir ve çok dikkat çekebilirsiniz.

Son olarak günümüz aksesuar modasına değinip yazıma son vermek istiyorum. Bu sezon kesinlikle kulak kombinleri çok trend. Birçok kadın kulağına birkaç delik deldirip hatta küpe kombinlerini piercinglerle tamamlıyor. Güzel aksesuar seçmek kadar birbiriyle uyumlu aksesuar kombini yapmakta çok önemli. Her sezon olduğu gibi bu sezonda altın, rose, gümüş kalın halka küpeler çok moda. Bunun yanı sıra birçok kolyeyi üst üste takmakta çok revaçta. Hatta birçok marka bu duruma bir kolaylık sağlayıp kombinli kolyeler satmakta. Ve birkaç sezondur görmekte olduğumuz minimal ince ve zarif takıları bu sezonda görmekteyiz. Bence uzun süre de görmeye devam edeceğiz. Unutmayın bazen kötü bir kombini, eşleştirdiğiniz aksesuarlarınız kurtarabilir. Benim size naçizane tavsiyem, kendi takı kombininizi günümüz moda ışığında kendinize özgü ve size enerji verecek şekilde kombinlemeniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Tuğçe Dural