Tüp Bebek Gebelik Hesaplama Nasıl Yapılır? Hamilelik Haftası Nasıl Bulunur?

Tüp bebek tedavisi hamilelik haftası hesaplaması, normal hamilelik sürecinden daha farklı yapılır. Her gebelik süreci kendine göre farklı gelişse de geleceğe yönelik planlar yapabilmek için gebelik haftasının doğru bir şekilde hesaplanması gerekir.

Tüp Bebek Gebelik Hesaplama Nasıl Yapılır?

Doğal bir süreç ile hamile kalan anne adaylarının hafta hesabı yapılabilmesi için son adet tarihine bakılır. Anne adayının son adet tarihinden itibaren 40 hafta sonra bebeğin dünyaya gelme tarihi olarak belirlenir.

Kısırlık sorunu olan çiftler için tüp bebek tedavisi, büyük umut veriyor. Normal gebeliklerde olduğu gibi bu tür gebeliklerin de kesin olup olmayacağı konusunda bir şey söylenemez. Pek çok tüp bebek tedavisinde ilk denemesinde bebek görülmez. Genellikle 3-4 denemeden sonra gebelik gerçekleşiyor. Tüp bebek tedavisine bu yöntemi birkaç defa deneyeceğinizi unutmadan başvurmanız gerekir.

Tüp bebek tedavisi yapıldıktan sonra gebeliğin başlayıp başlamadığını anlamak için bir süre beklemek gerekir. Embriyo transferi sonrasında döllenme işleminden yaklaşık 15 gün sonra kan ve idrar testi yaptırarak sonucu öğrenebilirsiniz. Yıpratıcı bir süreç olan tüp bebek tedavisinde net bir sonuca ulaşabilmek için 15 gün kadar beklemek gerekir.

Tüp Bebekte Hamilelik Haftası Nasıl Bulunur?

Tüp bebek tedavisinde hafta hesabı yapabilmek için öncelikle bazı bilgilere sahip olmak gerekir. Anne adaylarından yumurtlama döneminde alınan yumurtalar ve baba adaylarından alınan spermler ile laboratuvar ortamında döllenir. Bunun sonucunda ise embriyo oluşması sağlanır.

Sağlıklı bir şekilde oluşturulan embriyolar ise anne rahmine aktarılır. Rahme yerleştirilen embriyolar ise, gebeliğin oluşmasını sağlar. Embriyo oluşumu anne karnında değil laboratuvar ortamında gerçekleşir. Bu nedenle embriyonun kaç haftalık olduğunu belirlemek için de nakil öncesi işlemin ne zaman yapıldığına bakmak gerekir. Bu sayede net bir tarih belirlenebilir.

Kısacası hamilelik oluşumunda, doğal gebelik sürecinde nasıl son adet tarihine bakmak gerekiyorsa tüp bebek tedavisinde de embriyo transferinin öncesine bakmak gerekir. Tüp bebek tedavisinde de yumurtlama ve döllenme günleri belirlenebilir. Embriyo transferi için en az 15 gün beklenmesi önemlidir. Embriyo transfer tarihinden itibaren gebeliğin başlangıç tarihine bakılır. Bu süreçten önceki 15 günlük süre de gebelik tarihine eklenerek hesap yapılır.