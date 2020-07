Tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedavi

Çocuk, her çiftin sahip olmak istediği ve hayatın insana sunduğu en değerli zenginliklerden biridir. Ancak her çift normal yollardan çocuk sahibi olma konusunda aynı şansı elde edemeyebiliyor. Gelişmekte olan teknoloji ve tıbbın sağladığı yeni yöntemler, doğru ve etkili tedavilerle birleşerek her geçen gün daha fazla insanın " umudu kucaklamasına" fırsat vermektedir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki; bazen bu mutluluk, uzun mücadeleler sonucunda gelmektedir. Kısa zamanda umutsuzluğa kapılmak ve tedaviye devam etmemek baştan kaybetmektir. Tüp Bebek tedavisi, sabır ve istikrar gerektirmektedir.



Tüp bebek Uzmanının Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır?



Tüp bebek tedavisi gibi hassas bir alanda hizmet vermek, uluslararası standartlarda bir donanım ve laboratuvarlara sahip olmanın yanı sıra deneyimli ve hasta dostu bir ekibi de gerektirir. Tüp Bebek Uzmanları, anne baba adaylarına kişiye ve soruna özel tedavi uygulamaları sunmalıdır. Her vakada sorunun kaynağına inmeye çalışmak ve bu sorunlara uygun tedavi yöntemleri önermek gerekir.



Anne Baba Adayları Tedavi Süreci Hakkında “Doğru ve Yeterli” Bilgilendirilmelidir



Tüp bebek ya da kısırlık tedavilerinde sonucun kendisi kadar tedavi süreci de büyük önem taşıyor. Belli bir fedakarlık, sabır, anlayış gerektiren bu süreçte çiftlerin moral ve motivasyonlarının güçlü tutulması ve sağlıklı bilgilendirilmeleri tedavinin sonucunun başarılı olmasına katkı sağlamaktadır. Başarısız olan bir deneme sonunda, doktorun çiftlerin yeniden mücadele etmelerini sağlamak ve tedaviden vazgeçmemeleri adına niye gebe kalamadıkları konusunda yeterli açıklamada bulunması gerekir.



Tüp Bebek Uygulamaları Kişiye Göre Değişiyor mu?



Anne baba adayları, yeterli bilimsel kanıtı olmayan yöntemleri mucize gibi sunan kişilere ve kurumlara karşı dikkatli olmalıdırlar. Tüp bebek denemelerinde mucize yöntem yoktur, hastanın yapısına göre uygulanan yöntemler vardır. Tüp bebek uygulamasında tedavinin başarı şansını artırmak için bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlerin kullanılması gerekir. Hastanın öncelikle anatomik bir anormalliği varsa, ortaya konulmalı ve soruna yönelik tedaviye başlanmalıdır. Öyle ki; çiftlerin eşey hücreleri bile (yumurta ve sperm) her ay değişkenlik gösterebilmekte ve kalite farklılığı olabilmektedir.



“Kaliteli Laboratuar İleri Teknoloji ve Başarı ile Kendini Gösterir”



Tüp bebekte kaliteli laboratuvar çok önemlidir. Bu kalitenin her hasta için, her uygulamada, her şart ve durumda en üst düzey olmasının sağlanması gereklidir. Bu da ciddi bilimsel ve maddi yatırımla olabilmektedir. Aynı zamanda laboratuvar ekibinin deneyimli olması ve sürekli eğitim alması gerekir. Kaliteli bir embriyoloji laboratuvarında neler olmalıdır:



• Laboratuvarın havasını temizleyen sistem, özel ışık ve ısı düzeneği,

• Laboratuvar duvarlarının özel boyası ve sterilizasyonu,

• İşlemlerin yapıldığı özel bölmelerin malzemesi ve kalitesi,

• Mikroenjeksiyon yapılan özel mikroskop sisteminin hassasiyeti ve kalitesi,

• Anne rahmini taklit eden bir nevi kuluçka makinesi olan inkübatörlerin kalitesi, sayısı, işleyiş mekanizması, kontrol edilme aralıkları, çalışma esasları,

• Kullanılan sıvıların çeşitleri, tazeliği, miktarı,

• Embriyo dondurma ve çözmede yüksek başarı,

• Kullanılan en küçük pipetten kaba kadar eş zamanlı olarak yeni gelişen teknik ve ekipmanın laboratuvara ustaca adapte edilmesi gerekir.

Sonuç olarak, son 20 yılda tüp bebekte özlediğimiz anlamda mucize denilebilecek bir buluş olmayıp başarı ve mutlu son, doğru yaklaşım ve tedaviye istikrarlı devam sonucunda gelmektedir.



Op. Dr. Tolga Ecemiş

Kadın Hastalıkları, Doğum, İnfertilite ve Tüp Bebek Uzmanı

www.tolgaecemis.com