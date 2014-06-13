Tüp bebek tedavisinin başarı oranı kaç?

Bilindiği gibi tüp bebek tedavilerinde başarı, kimi zaman uzun soluklu bir süreçten sonra geliyor . Ancak tedaviden alınan sonuç, sanıldığı kadar uzun sürmüyor. Bir tedaviden 15 günde yanıt alınabiliyor. Önemli olan ise başarısızlıkla sonuçlanan denemelerde bir sonrakine umutlu ve sabırla hazırlanabilmek.



Tüp bebek tedavisinin başarı şansı, yaşa göre değişiyor. 30 yaşın altındaki hastalar için bu oran yüzde 60’a çıkarken, 35 yaş civarında yüzde 40’a , 40’lı yaşlarda ise yüzde 15’e düşüyor. Ancak bu oranlar tedaviyi yalnızca bir kez deneyenler için geçerli. Toplam oranlara bakıldığında ise tedaviyi 4 kez yaptıranlarda başarı oranı yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. İlk siklusta yüzde 50 olan başarı oranı, bir yılda yapılan 4 siklus sonrasında yüzde 90’a çıkıyor.



Eurofertil Tüp Bebek Merkezleri Medikal Direktörü Dr. Hakan Özörnek, doğada bir ayda yüzde 25 olan gebelik oranını tüp bebek tedavileriyle ikiye katlayarak yüzde 50’ye çıkardıklarını belirtiyor. Dr. Hakan Özörnek, “Aslında tıptaki tedavilerle hastalıklar en fazla eski haline döndürülüyor. Oysa kısırlık tedavilerinde başarı yüzde 100’e çıksın isteniyor. Bizler ise doğada yüzde 25 olan şansı yüzde 50’ye katlıyoruz” diye konuştu.



Sabırlı olmak sonuca ulaştırıyor



Hasta açısından her tedavide en önemli unsurun umut ve hasta ile yakınınlarının iyileşmeye duydukları inanç olduğunu vurgulayan Dr. Hakan Özörnek, sözlerini şöyle sürdürüyor:



“Tüp bebekte diğer hastalıklardan farklı olarak buna bir de sabır eklememiz lazım. Kadının ve erkeğin içinde bulunduğu duruma göre tedaviyi birden fazla kez tekrarlamamız gerekebiliyor. Sabırlı olduğunuzda sonuçta çocuğunuzu kucağınıza alabiliyorsunuz. Ama maalesef 4 kez deneyen çift sayısı çok az. Halbuki bir deneme süreci yaklaşık 15 gün sürüyor. Hastanın yılmadan tedaviye devam etmesi, vazgeçmemesi en önemli nokta.



Son yıllarda tüp bebek tedavilerinde teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bir yandan günlük yaşama daha uygun tedaviler ortaya çıkarken diğer taraftan başarı ihtimalinin artırılması üzerinde de çalışılıyor. Halen devam eden araştırmalar gösteriyor ki; 17 – 18 yıl sonra dünyada yüzde 100 başarılı tedavi uygulayan klinikler olacak. “







Tüp bebek ajandası (5 adımda tüp bebek)



1. Adım: Yumurta gelişimi 12 gün



2. Adım: Yumurta toplama



3. Adım: Döllenme 3 – 5 gün



4. Adım: Embriyo transferi günü



5. Adım: Transferden 12 gün sonra gebelik testi