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07.10.2013 - 13:41 |

Tüp bebekte dünya standardı

Başhekim Op. Dr. İbrahim Ulusoy, 'Tüp Bebek Merkezi’nde yıllık bin, bin 200 hastaya hizmet veriyoruz. 300-400 hastamızı gebelikle sonuçlandırıyoruz' dedi.

Tüp bebekte dünya standardı
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Türkiye'nin en eski hastanelerinden Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Zeytinburnu'ndaki yeni binasına taşındı. Hastane Başhekimi Op. Dr. A. İbrahim Ulusoy, 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han’ın emriyle beraber Süleymaniye Camii etrafında Dar-ül Şifa olarak yapılmış Süleymaniye’nin yıllarca doğum evi olarak 468 yıldır kullanıldığını ifade etti. Başhekim Op. Dr. Ulusoy, “Osmanlı’ya, Türkiye’ye ve İstanbul’a hizmet vermiş bu hastanede nice insanlar doğmuş. Bakacak olursak iki-üç kuşak, babaanne veya anneannene kendisi burada doğmuş, çocuklarını burada doğurmuş, torunlarının doğumuna da burada şahit olmuş. Süleymaniye’nin böyle bir hikayesi var. 1927 yılında dal hastanesi diye 1999 yılında Semiha Şakir Vakfı tarafından Süleymaniye ek binası yapılmış ve Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesine katılmış. 2009 yılında Süleymaniye Camii etrafındaki binalarımızı vakıflara devrettik. Biz buraya gelip yerleştik. 2013 yılında şu an içinde bulunduğumuz yeni binamızı hizmete açmakla şereflendik” dedi.Hastanede toplamda 130 yatakla beraber, 2014 yılı başında teşhis için başvuru yapacaklarını, 60 yatak kadın doğumda, 20 yatak çocuk hastalıklarında hizmete devam ettiklerini açıklayan Başhekim Op. Dr. Ulusoy, “Hedefimiz yeni doğan yoğun bakımında 40 yatağa çıkmak. Şu an 29 poliklinik ile hizmet veriyoruz. Kadın doğumda 8 tane aktif, 3 tane spesfik, 2 tane de yüksek riskli gebelik polikliniğimiz bulunuyor. Çocuk hastalıklarında 3 polikliniğimiz, çocuk kardiyoloji polikliniğimiz ve ayrıca prematüre polikliniğimizle birlikte hizmet veriyoruz. Diğer dallarda da enfeksiyon hastalıkları, dahiliye, genel cerrahi, göz hastalıkları, genetik, kulak, burun, boğaz ve ortopedi polikliniklerinde yer almaktadır” diye konuştu.


Hastanede günde bin, bin 200 hastaya hizmet verdiklerini belirten Başhekim Op. Dr. Ulusoy, “Kadın doğum ve çocuk hastalıklarında bir yoğunluğumuz mevcut ama diğer birimlerimizle de hizmetlerimize devam ediyoruz. Hastanemizde hem kadın hastalıklarının hem de her türlü hastalıkların tanı, takibi ve operasyonları yapılıyor. Cerrahi açıdan da her türlü jinekolojik kanser vakasına kadar her türlü ameliyatlar yapılabiliyor. Aylık olarak 500-550 doğum vakası oluyor hastanemizde” şeklinde konuştu. Op. Dr. Ulusoy sözlerine şöyle devam etti: “Kadın doğumun alt birimi olan kamu hastanelerinde İstanbul Avrupa yakasında tek olan Süleymaniye Kadın Ve Doğum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde yıllık olarak bin, bin 200 hastaya hizmet veriyoruz. 300–400 hastamızı da gebelikle sonuçlandırıyoruz. Çok iyi bir rakam, dünya standartlarında bir rakam. Tüp bebek biriminde hem kadın doğum ekibimiz, hem embriyoloji ekibimiz, hem de ileri teknoloji cihazlarla hizmet veriyoruz. O mutluluğa hep beraber şahit oluyoruz.” 2014 yılı başı itibariyle anne otelciliği hizmetini başlatacaklarını, ilk başta 6 yatak ile anneleri hastanede ağırlayacaklarını dile getiren Başhekim Op. Dr. Ulusoy, “ROP (prematüre retinopatisi) Tanı ve Tedavi Merkezi’ni kuracağız.Tüm hazırlıklarımızı tamamladık fizibilitelerimizi yaptık. Yeni doğan çocuklardaki körlük oluşturabilen dekolman dediğimiz rahatsızlığın tanısının konulması ve lazerle tedavinin yapılması. Tüm yeni doğan çocuklarda göz taramasını başlatacağız. Buna yönelik olarak çalışmalarımız var. Hastanemize Genetik Tanı Ve Tedavi Merkezi kuracağız” dedi. Yeni binalarında tek ve çift kişilik 30 odaları olduğunu, artık hastanelerde koğuş sisteminin olmadığını söyleyen Dr. Ulusoy, “Odalar, deniz manzaralı. Aynı bir otel odası gibi hastalar kendini rahat ve ferah hissediyor, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hemşirelerimiz, doktorlarımız ve tüm personelimiz ile beraber güler yüzle hizmet etmeye çalışıyoruz. Sloganımız “Sevgi, en iyi ilaçtır.” Hastalarımıza güler yüzle yaklaşıp sağlık hizmetin en iyisini hak eden insanımıza biz de bu kaliteli sağlık hizmetini vermek içi uğraşıyoruz” diye konuştu.

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