Tüp Bebekte dünyada ilk 10'dayız!

Yılda yaklaşık 42 bin tüp bebek tedavisinin yapıldığı Türkiye, bu sayı ile Dünya sıralamasında 9, Avrupa sıralamasında ise 6’ıncı sırada yer alıyor.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 milyon çift, bebek sahibi olamıyor ya da olmakta zorlanıyor. Kadın ya da erkekten kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle çocuksuzluk sorunu yaşayan çiftlerden bazıları çareyi tüp bebek merkezlerinde arıyor. Sorunu gizlemeyip tedavi için çözüm arayanlar çiftler, yılda yaklaşık 42 bin tüp bebek tedavisi yaptırıyor. Bu sayı, Türkiye’yi dünya sıralamasında ilk 10’a yükseltiyor.

Japonya’nın yılda yaklaşık 211 bin tedavi ile Dünya’da en fazla tüp bebek tedavisi yapılan ülke olduğunu belirten Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Dr. Hakan Özörnek; “Temmuz ayı başında Londra’da yapılan Uluslararası Tüp Bebek Kongresi’nde paylaşılan rakamlara göre; tedavi sayısı bakımından Türkiye, Dünya’da ilk 10’da yer alıyıor. Japonya, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerden sonra gelen Türkiye, Dünya’da 9’uncu, Avrupa’da ise 6’ıncı sırada yer alıyor” dedi.



Özörnek: “Türkiye’de yüzde 60’lık bir grup tüp bebek tedavisine ulaşamıyor”



Türkiye’deki tedavi oranlarını ve sıralamayı yorumlayan Dr. Hakan Özörnek; “Genel olarak yılda ortalama 1 milyonda, 1500 kişinin tedaviye ihtiyaç duyduğu kabul edilir. Bu durumda yaklaşık 70 milyon nüfusa sahip Türkiye’de yılda 100 bin tedavi yapılması gerekiyor. Oysa Türkiye’de yılda yaklaşık 42 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Dünya ve Avrupa’da ilk 10’da yer alsak da aslında tedaviye ihtiyaç duyan çift sayısı çok daha yüksek. Maalesef bu veriler bize, Türkiye’de çeşitli nedenlerle yüzde 60’lık bir grubun tedaviye ulaşamadığını gösteriyor” diye konuştu.



Kuzey Avrupa, tüp bebek tedavisi sınırsız destekliyor



Avrupa’da her 100 bebekten 4’ünün tüp bebek olduğunu vugulayan Dr. Özörnek, Avrupa’da yılda yaklaşık 500 bin tüp bebek tedavisinin yapıldığını sözlerine ekledi. Özellikle Kuzey Avrupa Ülkeleri’nin Dünya ve Avrupa sıralamasında üstlerde olmasının sebebini, genç nüfus yoksunluğu sebebiyle devletlerin tüp bebek tedavilerine verdiği sınırsız teşviğe bağlayan Özörnek; “Türkiye’de, tüp bebek tedavileri yeterince desteklenmiyor. Çiftlerin pek çoğu aile ve mahalle baskısı nedeniyle tedaviye yanaşmazken maddi kaygılar da çiftleri düşündürüyor. Kuzey Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi Türkiye, sorun yaşayan çiftlere sınırsız tüp bebek hakkı tanısa çok daha fazla tedavi yapılabilir” dedi.



Her yıl 400 bin tüp bebek doğuyor



Dünyadaki rakamlar hakkında da bilgi veren Dr. Hakan Özörnek, her yıl yapılan yaklaşık 1 milyon 6 yüz bin tüp bebek tedavisi sonrasında yılda yaklaşık 4 yüz bin tüp bebeğin dünyaya geldiğini vurgulayarak; “Dünyada tüp bebek tedavilerinin yüzde 70’i ilk 10 sırada yer alan ülkelerde yapılıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu ülkelerde tedavinin güvenilirliği kanıtlandı” yorumunda bulundu.