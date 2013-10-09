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09.10.2013 - 15:59 |

Tüp bebekte tedaviyi ertelemek zaman kaybettiriyor

Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nden Op. Dr. Arzu Yurci tüp bebek tedavisinde bilinmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Tüp bebekte tedaviyi ertelemek zaman kaybettiriyor
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Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi’nden Op. Dr. Arzu Yurci tüp bebek tedavisinde bilinmesi gerekenler hakkında bilgi vererek, tedaviyi ertelemenin zaman kaybettirdiğini söyledi.Tüp bebek tedavisinde kadının yaşı büyük önem taşımaktadır. Kadının yaşı 35’in altındaysa ve 1 yıllık korunmasız cinsel birlikteliğe rağmen gebelik elde edilemiyorsa doktora başvurulmalıdır. Kadın yaşı 35’in üzerindeyse bu süre 6 aydır. Çiftlerin zaman kaybetmeden doktora başvurması gereken durum ise kadın yaşının 38’in üzerinde olmasıdır. Bunun yanında yumurtalıklarını olumsuz etkileyebilecek bir kemoterapi ya da yumurtalıkla ilgili bir ameliyat geçirmişse, erkekte de aynı şekilde bir ameliyat ya da kemoterapi nedeniyle sperm değerleri olumsuz etkilenmişse, çiftlerin bir an önce tedaviye başvurması gerekir.Erkeklerde kısırlığa daha sık rastlanıyor


Çiftlerin çocuk sahibi olmamasının en önemli nedeni şiddetli erkek kısırlığıdır. Tüp bebek merkezlerine başvuran hastaların % 50-55’inde erkek faktörü saptanmaktadır. İkinci sıradaki neden ise 38 yaş ve üzerinde olan, yumurtalık rezervi azalmış ve bir an önce bebek sahibi olmak isteyen kadınlardır. Bunların yanında üçüncü olarak da kadınlarda yumurtlama bozukluğu, şiddetli endometriyozis (rahim içi dokusunun rahim dışında bulunması) hastalığı ve tüp tıkanıklığıdır. Kadın ve erkeklerdeki kısırlık nedenlerinin oranları birbirine çok yakındır. Fakat spermiyogram tahlilleri çok iyi incelendiğinde erkekte kısırlık görülme oranının kadına göre biraz daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Yeni yöntemler gebelik oranını artırıyor


Türkiye’de her 100 çiftten 15’i çocuk sahibi olmak istediği halde bu isteğini gerçekleştirememektedir. Ancak bu alandaki olumlu gelişmeler önceki dönemlerde imkansız gibi görünen durumlarda bile daha fazla çocuk sahibi olma şansı sunmaktadır. En az üç kez tüp bebek uygulamasına rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler, yeni yöntemlerle anne-baba olma şansını yakalayabilmektedir. Genetik inceleme, co-kultur, IMSI (sperm büyütme) gibi teknikler, gebe kalma ihtimali düşük olan her üç çiftten birinde gebelik elde edilmesini sağlamaktadır.

Tüp bebek tedavisi ne zaman gerekli?

Çocuk sahibi olamayan çiftler diğer tedavi yöntemlerinden cevap alamadıkları zaman tüp bebek tedavisine başvurmalıdır. Şiddetli erkek kısırlığı varsa, kadında tüpler tamamen kapalıysa ya da görevini yerine getiremiyorsa ve kadının yaşı ileriyse tüp bebek yöntemi önerilmektedir. Zaman kaybetmek istemeyen çiftler, diğer tekniklerin başarı şansı düşük olduğu için bir an önce tüp bebek yöntemini tercih edebilir. Fakat evlilik süresi kısa ise ve gösterilmiş önemli bir neden yoksa öncelikle daha basit tedavi modellerine başlanması daha uygundur.

43 yaş üzeri kadınlara hormonal tedavi sakıncalıTüp bebek yöntemi en iyi şartlarda uygulandığında ilk denemede başarı oranı %50 -60 civarındadır. Birçok çift gebelik elde edebilmek için birden fazla tedaviye ihtiyaç duyar. Üçüncü denemede bu oran yüzde 85’lere çıkmaktadır. En az üç kere tüp bebek deneyip başarısız sonuç alanlarda tekrarlayan başarısızlıktan söz edilebilir. Kadının yumurtalıkları uygunsa ve yaşı gençse, çiftler bu tedaviyi denemek istiyorsa denenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak özellikle 43 yaş sonrasında meme kanseri riskini artırması nedeniyle hormonal tedaviler çok önerilmemektedir.

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