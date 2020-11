Mutluluğun anahtarı mantrada saklı

ÖNCEDEN PROGRAMLANMIŞ HAYATINIZA FORMAT ATIN

Bilinçaltımızın programlamaları sonucunda hayatımızı yönlendiriyoruz. Küçük yaşlardan itibaren gelişen bu durumun farkında olmadığımız için müdahale edemiyoruz. Ancak bilinçlendiğimiz zaman nasıl etkilendiğimizi anlıyoruz. Çocuğuz, çevre ve aile faktörü, çevremizdeki insanlar bizi bir kalıba sokuyor. Biz o kalıplar çerçevesinde kişiliğimizi, kariyerimizi, ilişkilerimizi, psikolojimizi vb. şekillendiriyoruz. Bu bizim kendi kendimize yaptığımız bir şey değil. Bu çevrenin bize dayattığı bir programlama. Ama bu senin kaderin değil. Değiştirebilirsin. Nasıl mı? Bilinçaltı programlarını değiştirerek.

Kişiliğini geliştirirken her şey bilinçaltına kaydedilirken örneğin sen bir arabanın içindeydin ama direksiyonda değildin. Ne zaman kendi hayatının direksiyonuna geçersen, kendi programlamalarını bilinçaltına / beynine yerleştirirsen, o zaman bundan sonraki hayatını istediğin şekilde sürdürebilirsin. Peki neler yapabilirsin? Daha sağlıklı, daha özgüvenli, daha başarılı, daha zengin, ikili ilişkilerde sağlam adımlar atan, psikolojik olarak sakin ve dingin olabilirsin…

MANTRANIN GÜCÜ SANA YOL GÖSTERECEK

Bilinçaltına nasıl daha önce programlama yapıldıysa kendi kendimize yeni bir programlama yapabiliriz. Bu programlamayı nasıl yapacağız? “Sen başarısızsın, senden bir şey olmaz, çirkinsin, şişmansın, boyun kısa” gibi sözleri sürekli duya duya bir kişilik karakter oluşturduk. Daha önce nasıl insanlar bize telkin ettiyse şimdi bunu tersine çevireceğiz. Biz her günün bir fırsat olduğunu, bir yaşam kadar uzun olduğunu düşünerek bu programlamaları değiştirebiliriz. Kendi iyiliğimiz, faydamız, toplum faydası için bu programlamaları değiştirebiliriz. Her gün kendimizi geliştirerek idealimizdeki “biz” olabiliriz. Bunu da mantranın gücünden faydalanarak yaratabiliriz. Tek bir mantrayla daha mutlu bir yaşam elde edebiliriz.

DAHA SAĞLAM İKİLİ İLİŞKİLER KURABİLİRSİN

“Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz.” Bu mantrayı yazdığın zaman, sen mükemmel sen olduğun zaman, ikili ilişkilerde karşındaki insan senin gerçek yüzünü görüyor; maskesiz, duru, dürüst, açık kalpli olduğunu anlıyor. Ve sen kendini olduğun gibi ifade edebiliyorsun. Karşındaki kişi senin gerçek yüzünü gördüğü için bu durumda sen de onun gerçek yüzünü daha kolay görebiliyorsun. Daha sağlıklı ve saf bir ilişki yaratıyorsun. Maskelerin olmadığı bir ilişki ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da doğru ilişki ortaya çıkıyor.

EMPATİ YETENEĞİN GELİŞECEK

“Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz” derken empati yapabilirsin. Karşındaki kişiyi hemen yargılamadan ve olaylara onun gözüyle bakabilirsin, daha kolay özür dileyebilirsin. Bu, ikili ilişkilerde ben demenin dışına çıkabilmektir. İkili ilişkilerdeki en büyük sorun ego kavgasıdır. Verdiğim mantradaki biz kavramını ortaya koymanın mantığı şudur: Önceliğimiz biziz. Sadece ben yokum, sen de varsın. Böyle olunca karşındaki insan kırılmaz, bozulmaz. Gerektiği zaman biz özür dilemesini bilirsin. Çünkü artık egomuzdan sıyrıldık, hayatımızdan çıkardık. Dolayısıyla ikili ilişkilerde çok daha seviyeli, paylaşımcı bir durum ortaya çıkar.

SAĞLIKLI YAŞAMDA SANA YOLDAŞ OLACAK

“Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz” dediğin zaman sağlık da önemli oluyor. Beden sağlığı. Bu durumda spor yapman gerektiğinin bilincine varıyorsun. Daha zinde sağlıklı bir bedene ihtiyacın olduğunu anlıyorsun. Bunun için spor diyoruz, sağlıklı beslenme diyoruz, vitaminler diyoruz. Bunları hatırlatıyor bize her gün mantra. Bu mantrayı her gün 100- 150- 200 kere yazdığınız zaman sizin bilinçaltınızda, arka planınızda her dakika tekrar ediyor. Böylelikle yediğinize içtiğinize dikkat ediyorsunuz. Spor yapmanız gerekiyorsa beyniniz “hadi kalk spor yapacağız” diyor. Sağlıksız beslenmeye yönlendiğiniz anda hop “dur orada” diyor, seni frenliyor. Onun için bilinçaltımızı bize bir rehber olarak görebiliriz, bu mantra düzeninde bir arkadaş olarak, bir yoldaş olarak görebiliriz. Her gün yazdığın mantramız sayesinde bilinçaltımız bir rehber olacak, sağlıklı bir yaşam boyunca bize yoldaş olacak.

ÖZGÜVENİ ARTIRACAK

Bu mantrayla, kendimize “mükemmeliz” diyerek özgüvenimizi artırıyoruz. “Biz mükemmeliz, daha mükemmel bizi yaratıyoruz” dediğimiz zaman insanın kendine güveni geliyor. Birçok insan kendini çöp, boş, değersiz görüyor. Bunu ortadan kaldırıyor. Potansiyelimizi, yapabileceklerimizi açığa çıkarıyor. Ve her gün yapıp başardıklarımızla özgüvenimiz daha da yükseliyor. İlerleme kaydettikçe daha iyi hissediyor ve daha özgüvenli oluyoruz. Ve her gün yapmak için de bir neden ortaya çıkıyor.

ARTIK FIRSATLARI KAÇIRMAYACAKSIN

“Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz” derken o gün bize gelebilecek her türlü şansı da kapıyoruz. Çünkü biz açığız, o sırada açız, beklentideyiz. Bugüne, o ana konsantreyiz. Önümüze çıkan hiçbir fırsatı, şansı kaçırmıyoruz. Çünkü o anda, şimdide ve farkındayız. Başarıyı/şansı kendimize çekmemizi ve ortaya çıkan şansları görmemizi sağlıyor. Önemli olan beynimizi uyanık tutmak. Farkında olmayan insanın, bütün fırsatlar sağından solundan geçer gider.

PARAYI KENDİNE ÇEKECEKSİN

Para bir amaç olmasa da bir araçtır. Hayatımızda çok önemli olan bir araçtır. Daha iyi yaşamak için gerekli araçlardan biridir. Bunun önemini biliyor ve farkındayız. O zaman daha iyi çalışıyoruz. Konsantre çalışıyor ve işimize yükleniyoruz. Daha yaratıcı fikirler buluyoruz. Ve parayı da kendimize çekmiş oluyoruz. Potansiyeliniz arttıkça size gelen para da artacaktır.

DAHA MUTLU OLMAK ELİNİZİN ALTINDA

Bu mantra sayesinde daha sakin oluyoruz. Bir insanın daha mükemmel olması için daha soğukkanlı olması gerekir. Farkındalığın arttığı zaman öfkelenmiyorsun, özgüvenin arttığı zaman telaşlanmıyorsun, daha sakin hareket ediyorsun. Kendin farkında olarak, kendi hatalarını daha iyi görebiliyorsun. Kendine kavga etmekten vazgeçiyorsun. Çünkü artık biz dediğimiz zaman beynimizle, bilinçaltımızla, çevremizle, evrenle biriz ve bunların hepsi bizim iyiliğimiz için çalışıyor.

Dolayısıyla bu mantra hayatınızda mutluluğun anahtarı olan bir mantradır. Mutlu olmak, daha güzel, daha verimli bir hayat yaşamak istiyorsak, yaşadığımız andan zevk almak istiyorsak, çevremizin bizim farkımıza varmasını istiyorsak, iç dünyamızla dış dünyamızla barışmamız lazım. Biz bütün olduğumuz zaman daha güçlü oluyoruz. Her insanda 50 milyar civarında hücre var. Ben dediğin zaman hangi hücreye hitap ediyorsun? Ancak biz dediğin zaman, bu 50 milyar hücreye “biz, bir bütünüz” diyebiliyorsun. “Beraberiz, birlikte hareket ediyoruz. Ben sana değer veriyorum. Sensiz olmaz. Beraber olduğumuz zaman güçlüyüz. Biz daha iyisini yapıyoruz ve daha iyisini yapabiliriz. Biz mükemmeliz ama daha mükemmel bizi yaratıyoruz.” Daha mükemmel bizi yarattığımız an daha mükemmel bir çevre, mükemmel bir dünya yaratıyoruz. Daha mükemmel dünyamızı yarattığımız zaman daha mükemmel toplumu yaratıyoruz. Ve böylelikle daha mükemmel bir dünyanın oluşmasına vesile olabiliriz.