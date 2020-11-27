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27.11.2020 - 17:38 |

Türk Eczacıları Birliği'nden çok önemli 'gıda takviyesi' uyarısı

Koronavirüs sebebiyle son dönemlerde kullanımı oldukça artan gıda takviyeleri ile ilgili Türk Eczacıları Birliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sağlığa ilişkin ürünlerde hekimi ve eczacıyı dışlamaya çalışan adımları asla kabul etmiyoruz. 'Bitkisel', 'doğal' gibi masum ve ikna edici ifadelerle piyasaya sürülen ürünlerin yan etkilerinin bulunmadığını düşünmek, bilimsel gerçekliklerle uyuşmamaktadır. Eczane dışında satılan gıda takviyesi, vitamin ürünlerin testini yapmaya başladığımızı, halk sağlığına zarar verecek herhangi bir durumda hukuki yollar dahil olmak üzere mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz" denildi

Türk Eczacıları Birliği'nden çok önemli 'gıda takviyesi' uyarısı
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Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte vatandaşların, her zaman olduğundan daha fazla kendilerini koruma altına alma çabası gösterdiği ve takviye edici gıdalara, bitkisel ürünlere yöneldiği belirtildi.

Bu durumun anlaşılabilir bir durum olduğu ancak bundan faydalanmak isteyen, bu alanı ticari bir rant sahasına çeviren firmalara tanıklık edildiği aktarıldı.

Halk sağlığını önceleyen bir sağlık meslek örgütü olarak ilacın ve ilaç kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken ürünlerin, üretiminden saklama koşullarına, dağıtımından imhasına olan tüm süreçlerin sağlık profesyonellerinin gözetiminde olması gerektiği vurgulandı.

"Yalnızca sağlık profesyonelleri öneride bulunabilir"

Vitamin ve gıda takviyelerinin, bazı ilaçlarla birlikte alındığında etkileşime girebileceğine ve bu durumun kişilerin sağlığını tehlikeye atabileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

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"Bazı vitamin ve gıda takviyeleri, bazı hastalıklarda ve halihazırda kullanılan ilaçlarla birlikte asla kullanılmamalı. Eczane dışında vatandaşa sunulan, sağlığa ilişkin ürünlerin dağıtımının, saklama koşullarının denetiminin yapılması mümkün değil. Hastanın hastalık kayıtlarına erişebilen, bu doğrultuda doğru gıda takviyesi ve vitamin önerebilecek kişiler yalnızca sağlık profesyonelleridir.

Eczane dışında satılan ürünlerde, hekim ve eczacı danışmanlığı ortadan kalkmaktadır. Bu da beraberinde hatalı kullanımı getirmektedir. 'Bitkisel', 'doğal' gibi masum ve ikna edici ifadelerle piyasaya sürülen ürünlerin yan etkilerinin bulunmadığını düşünmek, bilimsel gerçekliklerle uyuşmamaktadır. Bitkiler, değişik yapıda ve çok sayıda kimyasal madde içermektedir."

"Hukuki yollar ile de mücadele edeceğiz"

Sağlığa ilişkin ürünlerde hekimi ve eczacıyı dışlamaya çalışan adımları asla kabul edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Birliğimizin bünyesinde bulunan Novagenix Ar-Ge merkezimizde, eczane dışında satılan gıda takviyesi, vitamin ürünlerin testini yapmaya başladığımızı, halk sağlığına zarar verecek herhangi bir durumda hukuki yollar dahil olmak üzere mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

 

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