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06.09.2020 - 11:18 |

Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu

adidas’ın ana sponsoru olduğu Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül 2020 Pazar günü tam 2.500 Yarı Maraton/21K koşucusuyla Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda koşucunun fiziki olarak katılım göstereceği yarı maratonda adidas, sunduğu dijital altyapı ile bu yıl herkesin bulunduğu yerden heyecana dahil olmasını sağlıyor.

Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonu
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yer almak isteyenler için iki seçenek sunuluyor. Tarihi Yarımada parkurunda sınırlı sayıdaki 21K koşucusundan biri olarak ya da Türkiye’nin İlk Sanal Yarı Maratonu’nda kişiye kendi parkurunu seçme fırsatıyla dilediği yerden tek başına koşma imkanı veriliyor. Sanal yarı maratona katılanlara ise iki gün alternatifi veriliyor, koşuyu 19 ya da 20 Eylül tarihlerinden birinde gerçekleştirmek mümkün.

Katılımcılar bu dijital yarışta yer almak için, Istanbulyarimaratonu.com adresine giriş yapıp üye oluyor. Hangi koşu kategorisine kayıt olmak isterlerse (21K veya 10K) o kategoriyi işaretliyor ve ücret ödeme kısmında iki seçenekten birini işaretleyerek kayıtlarını tamamlıyorlar. 30 TL karşılığında adidas Sanal yarı Maratonu Tshirt’ü + Dijital Madalya ve Sertifika + Koşu seçeneği ya da 15TL karşılığında Dijital Madalya ve Sertifika + Koşu seçeneği tercih edilebiliyor. Kaydını tamamladıktan sonra her katılımcıya özel bir koşu kodu veriliyor. Bu koşu kodu ile sadece koşu günü kullanabilecekleri SWEATers uygulamasına giriş yapıp koşularına başlayabiliyorlar.

Koşu bittikten sonra ise katılımcılar uygulama üzerinden karşısına çıkan “Spor İstanbul’la Paylaş” butonuna tıklayarak verilerini Spor İstanbul datasına gönderiyorlar. Spor İstanbul, bu datalar üzerinden bir derecelendirme çıkarıyor. Kazananı ya da kaybedeni olmayan İlk Sanal Yarı Maraton’u tamamlayan herkese sponsorların sürpriz hediyeleri olacak.

adidas ayrıca, fiziki olarak yarı maratonda bulunacak koşucular ile tek başına kendi parkurunda koşacaklar için iki ayrı tişört tasarladı. Tek başına koşacaklar için tişört tasarımları, #benimparkurum konseptine uygun olarak koşucunun kendi belirlediği semtin ismi tişörtün arka kısmında yazacak şekilde yapıldı.

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