Tutulmanın etkileri

Bugün ne yapılabilir? Yengeç burcundaki Güneş tutulmasının etkileri öne çıkıyor. Bugün duygusal alanda önceliklerimize odaklıyız. Değişiklikler yapmak ve farklılığımızı göstermek istiyoruz. Öğle saatlerde konuşma ve görüşmeler daha hızlı ilerleyebilir. Yeni haberlerle harekete geçebiliriz. Hızlı adımlar atmakta zorlanmayacağız. Akşam saatlerinde karşılıklı konulara daha çok özen gösterebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bizi alıngan ya da hassas kılan konulara da dikkat etmek gerekiyor. Samimi davranma eğilimindeyiz. Ancak bir yandan da tek başına hareket etmek ya da tamamen aykırı davranmak da söz konusu olabilir. Günün geç saatlerinde ilişkilerimizde daha objektif olmanın yollarını arayalım. Fazla hayalci de olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Yönetici Yeni bir döngü açılıyor. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.