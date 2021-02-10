Tuz Seramiği Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Tuz Seramiği Nasıl Yapılır?

Tuz seramiği yapımı gibi uygulamaları aktiviteler duygu ve düşünceleri ifa etmede, yaratıcılığın gelişmesinde, neden sonuç ilişkisi kurmada ve ince motor becerilerin gelişiminde destek olur. Keyifli bir sanat etkinliği olan tuz seramiği yapımı aynı zamanda el göz koordinasyonunun gelişmesini sağlar.



Evde Tuz Seramiği Yapmak İçin Gerekli Malzemeler

● 1 Su Bardağı Tuz

● 2 Su Bardağı Un

● 1 Su Bardağı Su

● Boya

● Vernik

● Keçeli Kalem

● Kurdele

Evde Tuz Seramiği Nasıl Yapılır?

● Evde tuz seramiği yapımı için ilk aşama; su, un ve tuz büyük bir kapta yeterince pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Karışım sonucunda yumuşak bir hamur elde edilmelidir.

● Elde edilen yumuşak tuz hamuru merdane yardımı ile iyice açılır ve kenarlarının düzgün olmasına dikkat edilir.

● Hamur isteğe göre daire ya da kare açılabilir bu detay çok önemli değildir.

● Yapılması istenen şekiller her ne ise bu hamurdan çıkarılır. Bu aşamada yaratıcılığa bağlı olarak el izi şekli ya da kurabiye kalıpları kullanılabilir. Kalıp kullanılmadan hamurdan bir parça kopararak isteğe göre şekillendirilebilir. Bu durumda hamurun çok fazla kalın olmamasına dikkat edilmelidir.

● Şekillendirme sırasında hamura çöp şiş ya da kürdan ile yazılar da yazılabilir. Tamamen hayal gücüne bağlı bir aktivitedir.

● Tüm şekillendirmeler tamamlandıktan sonra üzerine yağlı kağıt serilen bir tepsinin içinde 100 derece sıcaklığında olan fırında pişirilir. Bu aşamada hamurun kuruması gerekmektedir.

● Fırından taze çıkarılan şekiller istenilen renklerde boyanır. Yazıların üzerinden keçeli kalem ile geçilebilir.

● Boya kuruduktan sonra vernikleme işlemi unutulmamalıdır. Sprey ya da sıvı vernik kullanılabilir. Eğer iki kat vernik uygulanırsa boyanın kalıcılığı daha uzun süre olacaktır.